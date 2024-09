Pro výstup stiskněte tlačítko. Cestujícím kolovrátek neustále se opakujících hlášení vadí

Pro výstup stiskněte tlačítko. Tohle hlášení cestující v autobusech a trolejbusech pražské integrované dopravy (PID) poslouchají před každou zastávkou od 29. června. V ten den se totiž všechny zastávky určené pro zmiňované prostředky hromadné dopravy plošně převedly do režimu takzvaně na znamení. Není proto divu, že se onen kolovrátek neustále se opakujících hlášení začíná některým cestujícím zajídat.

„Sílí tlak na to, abychom už vypnuli to nadstandardní hlášení o tom, že pro výstup se musí stisknout tlačítko. Zatím ale nebylo určeno, dokdy se toto bude hlásit,“ potvrzuje pro deník Metro mluvčí organizátora pražské dopravy ROPID Filip Drápal.

Školáci mačkat nemusí



Školní linky Třicet pražských školních autobusových linek opatřených čísly 251 až 280 pendluje v ulicích.

Cestující jsou v posledních dnech rozlíceni také kvůli bohabojnému úmyslu organizátora dopravy nekomplikovat při cestování život školákům. ROPID totiž začátkem září na sociálních sítích přispěchal se sdělením, že se opatření v podobě převedení všech zastávek do režimu na znamení netýká pražských školních autobusů. „Připomínáme, že od konce června jsou zastávky autobusů a trolejbusů Pražské integrované dopravy na znamení. Pokud chcete vystoupit, jednoduše stiskněte tlačítko. Výjimkou jsou pražské školní autobusy s čísly 251 až 280. To se ale netýká školních spojů na příměstských a regionálních linkách PID. Tam jsou všechny zastávky na znamení,“ napsal organizátor dopravy na svůj Facebook.

Když musím já, ať mačkají všichni

Na sociálních sítích ROPID se ovšem následně strhla mela. Všichni diskutéři mají podle svých komentářů problém hlavně s tím, že sotva organizátor dopravy před víc než dvěma měsíci zavedl ono sjednocení, které lidé z ROPID odůvodňovali jako nezbytné, obratem se ustanovuje příslovečná výjimka z pravidla.

„A já bláhový jsem si myslel, že jste to chtěli sjednotit. A už tu máme výjimky,“ píše uživatel Lukáš Pánek. S ním souhlasí i uživatelé Hanka Kymrová, podle které je nynější systém kvůli novince zase o něco složitější, či Ondřej Zahradníček: „To mi připomíná přestupné roky. Každý čtvrtý je přestupný, ale jednou za sto let přestupný není. Ovšem jednou za čtyři sta let přestupný přece jenom je,“ „humoří“ na Facebooku Zahradníček.

„Hlavně že se udělaly na znamení všechny zastávky, aby se to sjednotilo. Tohle je zase guláš. Pro děti, si myslím, že by nebyl problém je naučit, aby zmáčkly tlačítko, naopak, bude problém vysvětlovat, že tady nemusí a jinde musí,“ přisazuje si uživatel František Hranický.

Korunu celé diskusi nasadil uživatel Jiří Markvart. Připomněl, že pražské školní autobusy sice budou na rozdíl od těch obyčejných stavět všude, v rámci systému Pražské integrované dopravy však působí i několik příměstských školních spojů. Ty na znamení stále jsou a budou.