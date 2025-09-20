„Proboha, kde máte dveře?“ Couvali jsme Prahou záděmi k sobě

Petr Holeček
Petr Holeček
  12:00
Proč jsme to udělali? Jen tak. Jednak protože můžeme a také proto, že je to tak zajímavá podívaná, že o to Pražany nemůžeme ochudit. V pondělí 15. září jsme zapojili dva vozy T3 záděmi k sobě – takzvaně PX.
Fotogalerie

Té trojky záděmi k sobě, za nimi číhá modré Coupé. Náměstí Republiky bylo na nohou. | foto: Metro.cz

Šokované pohledy kolemjdoucích hovořily za vše: zadní vůz nemá dveře na straně nástupiště a couvá, takže lidé si lámali hlavu, co se to vlastně v Praze děje. Tento princip se kdysi využíval po ukončení provozu dvounápravových tramvají Ringhoffer odstavených v roce 1974 při startu metra. A v září se do Prahy vrátil díky deníku Metro. Označen cedulemi zvláštní jízdy a při zachování všech bezpečnostních pravidel. Což jsou i speciální přídavná světla, která jsme museli na čela obou vozů namontovat. Není přece možné, aby couvající tramvaj svítila vzadu bílými světly.

Svítí jako vánoční stromek!

Při sestavení soupravy zapojené systémem PX je nutné doplnit na čela obou vozů koncová a brzdová světla včetně blinkrů a bílých pozičních světel. Původní čiré kryty poziček se vyměňují za tmavé, aby při couvání nesvítilo bílé světlo a nezmátlo řidiče dalších tramvají nebo aut. Světla se k nárazníku zavěsí a propojí speciálním kabelem do předních zásuvek obou vozů, což je technická alchymie.

Svítí jako vánoční stromek.

Město bylo na nohou

Trasa naší zvláštní jízdy vedla z Kobylis přes Stromovku, náměstí Republiky, Spálenou ulici a kolem Národního divadla až na Dlabačov, kde jsme se občerstvili u stánku s vyřazenou T3 na točně. Cestou se k nám připojila i T3 Coupé řízená Janem Šurovským, technickým ředitelem DPP, který dodal jízdě prestiž a bezpečný řídící tah. Lidé mávali, fotili a smáli se, když jsme vysvětlovali, proč jeden vůz couvá a druhý je pro cestující nepřístupný. Zásadní nevýhodou této soupravy je právě fakt, že pro cestující může být využíván vždy pouze první vůz.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Na úvratí to jde jedině se dvěma kabinami

Toto řešení se v metropoli využívalo po ukončení provozu starých dvounápravových tramvají Ringhoffer. Ty byly z provozu odstaveny v roce 1974 při zahájení provozu metra. A právě staré tramvaje, které nyní známe z historické linky 42 a z vyhlídkových jízd, bylo možné díky obousměrnosti – tedy faktu, že mají kabinu řidiče a dveře na obou stranách – využívat na výlukových linkách. Ty byly ukončeny slepou kolejí s výhybkou, v dopraváckém jazyce takzvaným úvratím.

Akce PX se zúčastnila takřka celá redakce Metra.

Dvanáctiletá služba záděmi k sobě

Pražský dopravní podnik musel s trochu nepraktickým řešením propojení tramvají počkat až do roku 1986, kdy přišly¨první obousměrné vozy KT8. Po dvanácti letech bez obousměrek suplovaly výluky právě soupravy dvou T3 spojených záděmi k sobě. Lidé na ulicích se tedy i po letech divili, proč jeden z vozů nemá dveře, fotili a komentovali si jízdu. My ale pozornosti využili, rozdávali jsme letáky o projektu Moje Metro a zápisníky s logem Metra. Ačkoli zadní vůz zůstal nevyužitý pro cestující, celá jízda ukázala, že i historické tramvaje T3 dokážou překvapit a nadchnout.

V kobyliské vozovně se chystá akce PX.

Funguje to i v Brně

Propojení tramvají záděmi k sobě, známé jako PX, se v minulosti využívalo i v Brně. Brněnský dopravní podnik nasadil tento způsob spojení tramvají T3 v roce 1984 během výluky na Ústředním hřbitově a při výstavbě teplovodu do výtopny Zetoru. V té době ještě nebyly k dispozici obousměrné tramvaje KT8D5, které byly dodávány postupně od roku 1986. Později, v roce 2010, byly soupravy PX opět nasazeny během letní rekonstrukce uzlu Česká x Joštova. V současnosti se tramvaje spojené záděmi k sobě využívají na výlukové lince X12. Důvodem je nedostatek obousměrných tramvají v důsledku probíhajících výluk. Takže vidíte, není to jen Praha, co má něco anomálního!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

20. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

20. září 2025  12:12

20. září 2025

20. září 2025,  aktualizováno 

20. září 2025  11:02

20. září 2025  10:52

20. září 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Praha, Mánesův most

Nová tramvaj Škoda ForCity 52T ev.č. #9504 určená pro natáčení nového spotu pro PID s hercem Janem Vondráčkem. Vše probíhalo dnes od 6:00 do 9:00 hod.

vydáno 20. září 2025  10:19

20. září 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

20. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

