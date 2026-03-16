Fórum pořádá městská organizace Kreativní Praha a v centru CAMP nabídne diskuze, workshopy i mezinárodní inspiraci zaměřenou na očekávání mladé generace a proměnu kulturních institucí.
„Chceme otevřít klíčovou debatu o tom, jak může kultura oslovit mladou generaci a stát se relevantní součástí každodenního života ve městě,“ říká ředitelka Kreativní Prahy Kristýna Kočová.
Pražské kulturní fórum letos staví do centra pozornosti otázky dostupnosti kultury a její komunikace. Organizátoři se ptají, jak kulturní instituce mohou opustit zažité modely práce s publikem a nabídnout mladým lidem smysluplnou zkušenost. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoudka mladá generace nehledá jen program, ale také možnost být součástí dění.
Hned 150 kapel během dvou nocí. Festival promění pražský Žižkov v jeden velký klub
Inspirace z Česka i zahraničí
Mezinárodní blok dopoledne nabídne příklady práce s mladými ve městech a institucích. Digitální antropolog Andrés del Álamo Cienfuegos z CEU University v Madridu se zaměří na online vnímání kultury mladými lidmi, belgický odborník Piet Forger představí strategické přístupy měst k práci s mladými. Rikke G. Komissar z Národního muzea v Oslu ukáže nové metody rozvoje vzdělávacích a veřejných programů.
Český program nabídne aktuální data o kulturním chování mladých, zkušenosti z praxe a panelovou diskuzi na téma, co mladá generace od kultury očekává. Podle ředitele Odboru kultury a cestovního ruchu Jiřího Sulženka jsou takové diskuze důležité i pro podporu mladých tvůrců prostřednictvím vzdělávacích a dotačních programů.
Přenos inspirace do praxe
Druhý den fóra bude věnován workshopům. Piet Forger ukáže, jak efektivně využít městské zdroje k podpoře zájmu mladých o kulturu. Druhý workshop povede Karolína Kostková a zaměří se na změnu komunikace kulturních institucí s publikem.
Na začátku roku vydala Kreativní Praha studii o kulturní infrastruktuře v městských částech, která mapuje typy organizací, jejich role, výhody a limity.
Analýza obsahuje také informace o rozmístění kulturních zařízení a financování kultury v jednotlivých částech Prahy. Studie je k dispozici na webu www.kreativnipraha.eu.