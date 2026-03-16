Proč kultura pro mladé nefunguje? Centrum CAMP za týden otevře velkou debatu

Autor: Metro.cz
  17:30
Mladí lidé a jejich vztah ke kultuře budou hlavním tématem šestého ročníku Pražského kulturního fóra, které se uskuteční v pondělí 23. a úterý 24. března v CAMP – Centru architektury a městského plánování.
Fórum pořádá městská organizace Kreativní Praha a v centru CAMP nabídne diskuze, workshopy i mezinárodní inspiraci zaměřenou na očekávání mladé generace a proměnu kulturních institucí.

„Chceme otevřít klíčovou debatu o tom, jak může kultura oslovit mladou generaci a stát se relevantní součástí každodenního života ve městě,“ říká ředitelka Kreativní Prahy Kristýna Kočová.

Pražské kulturní fórum letos staví do centra pozornosti otázky dostupnosti kultury a její komunikace. Organizátoři se ptají, jak kulturní instituce mohou opustit zažité modely práce s publikem a nabídnout mladým lidem smysluplnou zkušenost. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoudka mladá generace nehledá jen program, ale také možnost být součástí dění.

Hned 150 kapel během dvou nocí. Festival promění pražský Žižkov v jeden velký klub

Inspirace z Česka i zahraničí

Mezinárodní blok dopoledne nabídne příklady práce s mladými ve městech a institucích. Digitální antropolog Andrés del Álamo Cienfuegos z CEU University v Madridu se zaměří na online vnímání kultury mladými lidmi, belgický odborník Piet Forger představí strategické přístupy měst k práci s mladými. Rikke G. Komissar z Národního muzea v Oslu ukáže nové metody rozvoje vzdělávacích a veřejných programů.

Český program nabídne aktuální data o kulturním chování mladých, zkušenosti z praxe a panelovou diskuzi na téma, co mladá generace od kultury očekává. Podle ředitele Odboru kultury a cestovního ruchu Jiřího Sulženka jsou takové diskuze důležité i pro podporu mladých tvůrců prostřednictvím vzdělávacích a dotačních programů.

Přenos inspirace do praxe

Druhý den fóra bude věnován workshopům. Piet Forger ukáže, jak efektivně využít městské zdroje k podpoře zájmu mladých o kulturu. Druhý workshop povede Karolína Kostková a zaměří se na změnu komunikace kulturních institucí s publikem.

Na začátku roku vydala Kreativní Praha studii o kulturní infrastruktuře v městských částech, která mapuje typy organizací, jejich role, výhody a limity.

Analýza obsahuje také informace o rozmístění kulturních zařízení a financování kultury v jednotlivých částech Prahy. Studie je k dispozici na webu www.kreativnipraha.eu.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka

Z kostela sv. Vavřince v Klení sňaly zvonaři dva tamní zvony, aby se opravili a...

Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli...

Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna

Požár v Občově na Příbramsku. (16. března 2026)

Hasiči likvidují rozsáhlý požár v Občově na Příbramsku, kde dnes odpoledne vzplálo hospodářské stavení, které je používáno jako autodílna. Z místa požáru se valí hustý, černý dým. Podle dosavadních...

Policie pátrá po uprchlém vězni, odjel na kole z pracoviště v Liberci

ilustrační snímek

Policie pátrá po 36letém vězni Janu Peterfim, který před několika dny přelezl plot nestřeženého pracoviště v Liberci a odjel na kole. Muž dosud nebyl vypátrán....

Hned 150 kapel během dvou nocí. Festival promění pražský Žižkov v jeden velký klub

Žižkovská noc je tradiční festival nezávislé hudby.

Hudební festival Žižkovská noc letos slaví patnáct let existence. Jubilejní ročník nabídne tento pátek a v sobotu více než 150 kapel a DJů, kteří vystoupí v patnácti klubech a kulturních prostorech...

Rozbil výlohu květinářství a ukradl desetitisíce korun na pomoc týraným kočkám

Kasička charitativního kočičího spolku Kryšpín. (12. března 2026)

Do ostravského květinářství se zkraje března vloupal zloděj, který si odsud odnesl minimálně padesát tisíc korun. Peníze byly v kasičce sloužící pro sbírku Charitativního kočičího spolku Kryšpín....

Vlak u Pardubic najel do kamení. Incident omezil provoz na koridoru

Pendolino Českých drah

Incident na železničním koridoru mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Kostěnice dnes odpoledne omezil provoz. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti na kolejích Martina Kavky tam krátce...

Plzeňský festival Blik Blik se rozšíří na tři dny, nabídne 17 světelných zážitků

Plzeňský festival světla Blik Blik se letos rozšíří na tři dny. Od 19. do 21. března uvidí lidé na 3,5 kilometru dlouhé trase mezi areálem DEPO2015 a náplavkou...

16. března 2026  16:39,  aktualizováno  16:39

Malá galerie písecké Sladovny představí porcelán sochaře Jiřího Kožíška

ilustrační snímek

Malá galerie písecké Sladovny představí porcelánovou tvorbu akademického sochaře a designéra Jiřího Kožíška. Výstava s názvem Sedm vln, porcelán přiblíží užité...

16. března 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Správa silnic Plzeňského kraje hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavbařů

Společnost Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS) hledá až 30 nových řidičů, strojníků a stavebních dělníků. Shání je pro všech sedm okresů regionu, v...

16. března 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Laffita chystá největší módní přehlídku v kariéře, zahraje na ní Paul van Dyk

16. března 2026

Počet lidí s respiračními infekcemi se v Moravskoslezském kraji výrazně nezměnil

ilustrační snímek

Počet lidí trpících akutními respiračními infekcemi se minulý týden v Moravskoslezském kraji moc nezměnil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1833 nemocných, v...

16. března 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

