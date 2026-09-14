Stačí se při čekání na nástupišti pozorně podívat na čelo soupravy. Kromě světel a dalších prvků je na něm také stěrač. U metra může působit trochu nepatřičně. Vždyť většinu času jezdí v tunelech, kde na čelní sklo žádný déšť nedopadá.
Jenže pražské metro rozhodně netráví celý svůj život pod zemí.
Soupravy každý den vyjíždějí z tunelů a míří do dep v Hostivaři, v Kačerově nebo na Zličíně. Na lince A navíc vlaky s cestujícími jezdí po povrchu mezi Skalkou a Depem Hostivař.
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A právě tam se stěrač může hodit úplně stejně jako u běžného vlaku nebo auta. Když začne pršet, případně padá mokrý sníh, musí mít strojvedoucí stále dobrý výhled na trať i návěstidla.
Vodu může přinést i samotný tunel
Déšť ale není jediný důvod, proč se stěrač na čele soupravy hodí. Ani podzemí totiž není vždy úplně suché. Do tunelů může prosakovat voda, která následně kape ze stropu nebo jiných částí stavby. Pokud dopadne na čelní sklo jedoucí soupravy, může ho znečistit a zhoršit výhled.