Bliká: musím jít, ale nemusím běžet. Nebliká: stihnu ho, i když na eskalátoru stojím. Přesně tímto způsobem mohou cestujícím napovědět informační tabule v metru. Jednoduchý signál v podobě blikajícího údaje o spoji ale nezná zdaleka každý, proto se jeho existenci rozhodl připomenout propagační tým organizátora pražské hromadné dopravy ROPID.
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„Všimli jste si někdy, že tabule v metru blikají, nebo naopak svítí nepřerušovaně? Není to náhoda!“ komentují zástupci ROPID na Facebooku. Zhruba dva dny starý příspěvek doprovázený dvěma krátkými videi však vyvolal na sociálních sítích řadu otázek. Lidé řeší především to, zda je systém dostatečně srozumitelný a jestli by nebylo lepší zobrazovat přesný čas odjezdu.
Přesný čas, nebo blikající signál?
„U toho blikajícího mi chybí čas. Potřebuju si sám podle času vyhodnotit, jestli to skutečně ještě stíhám/chci stíhat,“ napsal v diskusi Tomáš Hranický. Podobné výhrady se týkají také srozumitelnosti samotného signálu. Jiří Laburda se pozastavil nad tím, zda cestující vůbec vědí, jak si blikající a nepřerušovaně svítící údaj vyložit.
„Možná se zeptám hloupě – jak mají návštěvníci poznat, co to znamená, když nápis bliká nebo nebliká? Není lepší to sdělit textovou informací v CZ a EN jazyce?“ ptá se. Zároveň upozorňuje na důležitost uživatelského testování, které by ukázalo, zda lidé význam signalizace skutečně chápou.
Přesný čas odjezdu by podle některých diskutujících mohl být praktičtější zejména ve stanicích, kde cesta od vstupu na nástupiště trvá několik minut. Cestující by si mohl sám spočítat, kolik času mu zbývá, a rozhodnout se, zda má zrychlit, nebo v klidu počkat na další soupravu.
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Spěch za soupravou může být nebezpečný
Další část diskuse se stočila k bezpečnosti. Někteří lidé upozorňují, že snaha stihnout soupravu za každou cenu může vést k nebezpečnému chování na schodech nebo eskalátorech.
„Na eskalátoru nezrychluji, protože po něm nikdy nechodím. Riskoval bych ‚držkopád,“ napsal Pavel Dušek.
Zástupci ROPID zatím na žádný z komentářů pod zmiňovaným příspěvkem nereagovali.