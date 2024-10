Procházka po hladině Vltavy, Orloj i létající věže. Nechte se unést expozicí Praga Magica

Časosběrné záběry centra noční Prahy nasnímané kamerou z kapoty jedoucího auta. Horizontálně komponované video orloje zvenku i zevnitř, které je synchronizováno tak, že figury apoštolů se objevují v oknech orloje přesně v ten samý moment zepředu i zezadu. Pražské 360stupňové panorama složené z fotografií tak věrně, že vás při vstupu do obří kulaté místnosti, již obíhá, znepokojí pražské věže. Ty se totiž za zvuku raketových motorů postupně zvedají a odlétají neznámo kam. Přesně taková lákadla najdete na nové interaktivní vizuální expozici Praga Magica.

„Autorský tým připravil sérii unikátních prohlídek české metropole, a to z více či méně obvyklých úhlů pohledu, navíc v prostoru nádherného domu U Červené lišky, který prošel kompletní rekonstrukcí pod taktovkou architekta Václava Červenky. Ten je společně s autorem celého projektu Michalem Pacinou a podnikatelem a filantropem Liborem Winklerem hlavním hnacím motorem celého projektu,“ říká mediální zástupkyně výstavy Sabina Prokopcová.

Scody na výstavě vypadají jako rozbouřená Vltava.

Třináctým apoštolem

Naproti Staroměstské radnici, kde se každou hodinu objevuje dvanáct apoštolů, se v rámci expozice může návštěvník stát díky interaktivnímu kouzlu promítání pomyslným třináctým apoštolem. Projekce je totiž interaktivní. Jednoduše se tedy můžete vyfotit ve foto kiosku a ten následně pošle vaši fotku přímo do orloje.

„Základem našeho konceptu je představit Prahu jako místo, které je plné nečekaných zážitků a překvapení. Celá interaktivní expozice je koncipovaná jako hra, ve které můžete něco překvapivého i zábavného objevit. Chceme Prahu představit z úhlů a pohledů, ke kterým není úplně snadné se dostat nebo by vás to třeba ani nenapadlo. Zkrátka v magické Praze je pořád co objevovat a budeme rádi, když se naši diváci vydají na tuto cestu s námi,“ popisuje nosnou myšlenku expozice Michal Pacina, kreativní ředitel projektu.

Zprostředkovaná procházka

Na výstavě lze zažít také jakousi zprostředkovanou procházku po Karlově mostě, a to s pomocí časosběrných videí chůze pořízených z pohledu chodce v různých denních i večerních obdobích. Video je tvořeno několika vrstvami, které vytváří iluzi, že procházíte přes most, který se hýbe a žije. Projekce je opět interaktivní – v určitém místě vás snímá kamera a vkládá vás mezi ostatní chodce.

Za zmínku stojí také atrakce s názvem Pražský kolotoč. Jde o půlkruhovou panoramatickou projekci videa natočeného z 360stupňové kamery, která byla umístěna na dronu. Scény jsou natočené nad Vltavou – od Vyšehradu směrem k novému holešovickému mostu. Způsob snímání vytváří iluzi kruhového prostoru nad městem, kde vytvářejí nové perspektivy a nečekané pohledy i z turisticky velmi exponovaných míst. Projekce je interaktivní, takže můžete z určitého bodu celou projekcí podle libosti hýbat a otáčet.