Dopravní podnik hl. m. Prahy pokračuje ve výměně pražců v úseku Hlavní nádraží – Muzeum a také přímo ve stanici Muzeum. Provoz mezi stanicemi Florenc a Hlavní nádraží bude po dobu výluky zajišťován pouze po jedné koleji.
Náhradní autobusová doprava
Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Zastávky budou rozmístěny v okolí zmíněných stanic, většinou v ulicích Wilsonova, Sokolská, 5. května či Děkanská vinice I.
Dopravní podnik upozorňuje, že zastávky náhradní dopravy v oblasti Muzea se nacházejí ve vzdálenosti zhruba čtyř až pěti minut chůze od stanice metra, proto je vhodné počítat s delší docházkou.
Změny v autobusových zastávkách
Kvůli výluce dochází také k dočasným úpravám běžných autobusových linek:
- I. P. Pavlova – zastávky linky 148 se přesouvají do ulice Na Bojišti,
- Pražského povstání – zastávky linek 134 a 193 se přesouvají do ulice Děkanská vinice I před křižovatku s ulicí Dačického.
Předposlední z plánovaných výluk
Podle Dopravního podniku jde o předposlední plánovanou výluku na lince C v souvislosti s letošní výměnou pražců. Poslední výluka je naplánována na víkend 22. až 23. listopadu 2025, kdy bude uzavřen úsek Nádraží Holešovice – Pražského povstání.