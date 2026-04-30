„Letošní ročník nabídne dosud nejpestřejší program na dvou pódiích rozmístěných v srdci parku. O hudební kulisu se postarají Xindl X, O5 a Radeček, Tereza Mašková, Marcell, Brixtn a další interpreti, kteří dodají Prvnímu máji ten správný rytmus,“ uvádějí zástupci FTV Prima, spolupořadatele a mediálního partnera celé akce.
Mezi stromy ale nebudou znít jen písničky. „Celým dnem budou provázet oblíbené tváře a osobnosti televize Prima a návštěvníci se mohou osobně potkat s herci ze seriálu Polabí, soutěžícími z cestovatelské show Asia Express i s protagonisty napínavé detektivní hry Zrádci. Autogramiády a setkání s hvězdami patří k tomu nejoblíbenějšímu, co naše akce každoročně nabízí, a letos tomu nebude jinak,“ dodává mluvčí Primy Vojtěch Boháček.
Krása na každém kroku
Grébovka se na jeden den promění i v obří beauty salon pod širým nebem. V Dermacol Beauty Zone si zájemkyně vyzkouší profesionální líčení včetně ikonické neslíbatelné rtěnky. Podle organizátorů je ideální na prvomájový polibek. V Prima Love zone zase čeká lakování nehtů, trendy novinky i kompletní hýčkání. Kdo chce tedy odejít ještě krásnější, než přišel, má prý jasno.
Růžová taška, která zmizí rychleji než polibek
Hitem letoška má být růžová Dermacol taška. Za 360 korun nabídne služby i produkty v hodnotě přes tisícovku. A děti? Ty se zabaví v kreativní zóně, zatímco rodiče si užijí program.
Vstup na Dermacol Love Day je tradičně zdarma. Kromě Primy se na akci podílí také kosmetická firma Dermacol a také radnice Prahy 2.