Program nové koalice nezmiňuje Rusko jako bezpečnostní hrozbu. Kritizuje prezident Petr Pavel

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:38
V navrženém programu vlády ANO, SPD a Motoristů prezidentu Petru Pavlovi chybí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě. I toto projedná hlava státu ve středu s předsedou ANO a pravděpodobným premiérem Andrejem Babišem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ uvedl dnes prezident Petr Pavel při debatě se studenty středních škol v Sokolově. Kritizoval také to, že se v programu koalice Andreje Babiše (ANO) nezmiňuje Rusko jako bezpečnostní hrozbu.

Vznikající koalice poslala prezidentovi do datové schránky návrh programového prohlášení na konci října. Hrad v reakci uvedl, že Pavel k programu očekává ještě bližší komentář od šéfa ANO. A to i proto, že v navrženém programu mu nejvíc chybí kontext. S pravděpodobným premiérem Babišem se má Pavel sejít tuto středu.

V debatě se také vrátil mimo jiné k možnému konci muniční iniciativy. První místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v televizi CNN Prima News uvedl, že zjištění formující se vlády podle něj ukazují větší problémy projektu, než hnutí před volbami předpokládalo.

Podle prezidenta Pavla je však nesmyslné cokoli rušit. Pokud by Česko podporu Ukrajiny napadené Ruskem ukončilo, zřekne se možnosti podílet se na poválečné pomoci, míní. Za zásadní považuje také hodnotovou stránku věci. „Když teď z pomoci ustoupíme, tak nám naši spojenci nebudou rozumět, proč to vlastně děláme, a staneme se nedůvěryhodnými,“ upozornil prezident.

Na ruské narušování vzdušného prostoru je třeba reagovat

Pavel také v debatě upozornil na opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska. To by podle něj nemělo být donekonečna tolerováno. Soudí, že je třeba adekvátní odpověď a Rusku ukázat sílu. „Rusko ve všem, co dělá, uznává jen sílu, zatímco zdrženlivost považuje za slabost,“ uvedl český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance.

Neznamená to podle něj, že každé porušení vzdušného prostoru se bude trestat sestřelením letadla. Bude-li to ale nutné a bude-li v tom Rusko pokračovat, zřejmě to bude nutné. Je přesvědčen o tom, že pokud by to bylo obráceně a některý ze států NATO by narušil jejich vzdušný prostor, tak Rusko nebude váhat ani chvilku.

Ruské letouny a drony opakovaně narušily vzdušný prostor několika zemí aliance, mimo jiné Polska a Rumunska, které hraničí s Ukrajinou, a také Estonska, Dánska či Německa.

Pavel připomněl, že když stál v čele vojenského výboru NATO, Rusko opakovaně narušilo vzdušný prostor Turecka. „A až teprve při nějakém desátém narušení, které bylo zcela jednoznačně vědomé, byla to provokace a Rusko zkoušelo, kam až může zajít, se Turci naštvali a jedno z ruských letadel sestřelili. A byl klid,“ řekl prezident. I přes tehdejší obavy, že to vyvolá eskalaci vztahů s NATO, tak Rusko od dalších pokusů ustoupilo.

„A Rusové to dnes stejně tak zkouší s námi. Zkouší, jak funguje protivzdušná obrana jednotlivých států, jak funguje integrovaný systém protivzdušné obrany NATO, jak odhodlaní jsme se tomu postavit za vlastní obranu,“ řekl. Pokud někdo ukáže sílu a odhodlanost, tak má ruský respekt, pokud někdo podle Pavla ukáže zdrženlivost, tak to Rusové vnímají jako slabost. „A slabost z ruského pohledu si nezaslouží nic jiného, než aby se s ním vytřela podlaha,“ uzavřel Pavel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.