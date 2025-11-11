„Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i nějaké závazky,“ uvedl dnes prezident Petr Pavel při debatě se studenty středních škol v Sokolově. Kritizoval také to, že se v programu koalice Andreje Babiše (ANO) nezmiňuje Rusko jako bezpečnostní hrozbu.
Vznikající koalice poslala prezidentovi do datové schránky návrh programového prohlášení na konci října. Hrad v reakci uvedl, že Pavel k programu očekává ještě bližší komentář od šéfa ANO. A to i proto, že v navrženém programu mu nejvíc chybí kontext. S pravděpodobným premiérem Babišem se má Pavel sejít tuto středu.
V debatě se také vrátil mimo jiné k možnému konci muniční iniciativy. První místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v televizi CNN Prima News uvedl, že zjištění formující se vlády podle něj ukazují větší problémy projektu, než hnutí před volbami předpokládalo.
Podle prezidenta Pavla je však nesmyslné cokoli rušit. Pokud by Česko podporu Ukrajiny napadené Ruskem ukončilo, zřekne se možnosti podílet se na poválečné pomoci, míní. Za zásadní považuje také hodnotovou stránku věci. „Když teď z pomoci ustoupíme, tak nám naši spojenci nebudou rozumět, proč to vlastně děláme, a staneme se nedůvěryhodnými,“ upozornil prezident.
Na ruské narušování vzdušného prostoru je třeba reagovat
Pavel také v debatě upozornil na opakované porušování vzdušného prostoru zemí NATO ze strany Ruska. To by podle něj nemělo být donekonečna tolerováno. Soudí, že je třeba adekvátní odpověď a Rusku ukázat sílu. „Rusko ve všem, co dělá, uznává jen sílu, zatímco zdrženlivost považuje za slabost,“ uvedl český prezident a někdejší šéf vojenského výboru Severoatlantické aliance.
Neznamená to podle něj, že každé porušení vzdušného prostoru se bude trestat sestřelením letadla. Bude-li to ale nutné a bude-li v tom Rusko pokračovat, zřejmě to bude nutné. Je přesvědčen o tom, že pokud by to bylo obráceně a některý ze států NATO by narušil jejich vzdušný prostor, tak Rusko nebude váhat ani chvilku.
Ruské letouny a drony opakovaně narušily vzdušný prostor několika zemí aliance, mimo jiné Polska a Rumunska, které hraničí s Ukrajinou, a také Estonska, Dánska či Německa.
Pavel připomněl, že když stál v čele vojenského výboru NATO, Rusko opakovaně narušilo vzdušný prostor Turecka. „A až teprve při nějakém desátém narušení, které bylo zcela jednoznačně vědomé, byla to provokace a Rusko zkoušelo, kam až může zajít, se Turci naštvali a jedno z ruských letadel sestřelili. A byl klid,“ řekl prezident. I přes tehdejší obavy, že to vyvolá eskalaci vztahů s NATO, tak Rusko od dalších pokusů ustoupilo.
„A Rusové to dnes stejně tak zkouší s námi. Zkouší, jak funguje protivzdušná obrana jednotlivých států, jak funguje integrovaný systém protivzdušné obrany NATO, jak odhodlaní jsme se tomu postavit za vlastní obranu,“ řekl. Pokud někdo ukáže sílu a odhodlanost, tak má ruský respekt, pokud někdo podle Pavla ukáže zdrženlivost, tak to Rusové vnímají jako slabost. „A slabost z ruského pohledu si nezaslouží nic jiného, než aby se s ním vytřela podlaha,“ uzavřel Pavel.