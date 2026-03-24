Slavnostní otevření Dvoreckého mostu ještě nemá oficiální program, Praha ale už pár informací zveřejnila. Zájemci si novou stavbu mohou prohlédnout v pátek 17. dubna od 11 hodin.
V plánu jsou speciální jízdy vyhlídkovými tramvajemi. Lidé si mohou most prohlédnout i z Vltavy. Součástí programu totiž budou i mimořádné jízdy lodi Josefína. Loď roky fungovala jako přívoz mezi Dvorci a Lihovarem. S novým mostem ale už říční spojení břehů není potřeba.
Josefínu nejspíš potkáte jinde
„Dvorecký most bude v provozu co nevidět. A tak nezbývá, než se s místním přívozem rozloučit. Loď jako taková se ukotví jinde. A dost možná ji budete na Vltavě potkávat i nadále,“ uvedl nedávno ROPID na Facebooku.
Ostatní přivozy poprvé vypluvy na Vltavu v sobotu 21. března, kdy se v Praze rozjela turistická sezona.
Trasu změní tramvaje a autobusy
Pravidelný provoz se na Dvoreckém mostě rozjede od soboty 18. dubna. Nová spojnice přes Vltavu změní trasy linek nejen na Smíchově a Podolí, ale i v širším okolí. Most nabídne nová spojení a u řady linek výraznou časovou úsporu. Konkrétně na Dvorecký most zamíří denní tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914.
Kompletní informace o změnách tras MHD najdete na webu Pražské integrované dopravy.
