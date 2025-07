Pohled na budoucí přestupní chodbu mezi linkami C a D. | foto: DPP - Dominika Brabcová

Stanice metra Pankrác na lince C prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ačkoli je pro cestující zatím uzavřená, pod povrchem to žije ve velkém stylu. Aktuálně byly demontovány poslední eskalátory ve směru na Budějovickou a stavební práce se posouvají do další fáze.

„Montujeme nosné rastry pro obklady stěn, instalujeme kabelové rozvody, kompletujeme osvětlení v technickém zázemí stanice a další,“ píše Dopravní podnik na svém facebooku. Modernizace postupuje podle předem stanoveného harmonogramu. Jak vypadá Pankrác teď – bez cestujících, zato v plném pracovním tempu? Podívejte se na fotogalerii níže.