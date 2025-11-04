Prošmejdili jsme zákulisí Národního divadla. Vy můžete také – a podíváte se i do míst, kam se běžně nesmí

Petr Holeček
  5:00
Když nám průvodce Libor Peprný otevřel dveře do běžně nepřístupných prostor Národního divadla, přišli jsme si jako Alenka v říši divadelních divů – a vedl nás s radostí i špetkou žertíku. Je to typ průvodce, který zná každou prasklinu štuku a každý skrytý příběh, který divadlo nosí v kostech. Vypráví převážně tiše, lehce se usmívá, ale když něco chce zdůraznit, má hlas jak zvon a strojovnu vzduchotechniky umí uvést tak, že je významnou postavou z dramatu.
Průvodce Libor Peprný osvětluje baterkou potemnělé hlediště, v jehož středu se...

Průvodce Libor Peprný osvětluje baterkou potemnělé hlediště, v jehož středu se třpytí slavný dvoutunový křišťálový lustr – srdce zlaté kapličky. | foto: Metro.cz

Prezidentská lóže v Národním divadle (21. února 2023)
Prezidentský salonek v Národním divadle (21. února 2023)
Prezidentská lóže nad jevištěm a opona v Národním divadle (21. února 2023)
Udílení divadelních cen Thálie, 1. listopadu 2025, Praha.
5 fotografií

Na prvním stanovišti nás Libor Peprný zavedl k samotným základům divadla – k těm skutečným, chladným blokům kamene, které drží na ramenou celou budovu. Vzduch tam voní vlhkostí a historií. „Když říkáme, že tohle divadlo stojí na pevných základech, tak to není jen fráze,“ říká Libor a rukou přejede po hrubé struktuře zdiva.

Základní kámen Národního divadla byl položen 16. května 1868 – a to ne jeden, ale hned dvacet kamenů z různých míst českých zemí, symbolicky spojených do jednoho celku. Přivezli je z Řípu, Radhoště, Blaníku, Vyšehradu, z hory Říp i z památných míst, kde se psaly dějiny národa. Každý kámen měl být symbolem jednoty a vůle – a jejich spojení pod jednou střechou se stalo základem i názvu: Národní.

Prezidentská lóže v Národním divadle (21. února 2023)

Příběh znovuzrození

Zastavili jsme u starých náčrtů – a Libor nám s nadšením vyprávěl o historickém požáru z 12. srpna 1881, kdy nové divadlo shořelo pouhé dva měsíce po slavnostním otevření. Podle tehdejší verze vznikl oheň kvůli klempířům, kteří neuhasili dřevěné uhlí čirou nedbalostí – uhlíky podle vyprávění zalili vodou a vysypali do žlabu, odtud se to rozšířilo na dřevěnou konstrukci střechy. Požár zničil kupoli, hlediště i jeviště, vnitřní výzdobu i dekorace.

Architekt Zítek byl tehdy odvolán a na obnovu nastoupil jeho žák Josef Schulz, který navrhl úpravy a začlenění sousední budovy dr. Poláka, aby zlepšil viditelnost hlediště a zachoval původní styl.

Na střešní terasu k sochám

A teď vzhůru! Na terasu nad Národní třídu. Tam nahoře stojí sochy – trojice polobohů známá jako Trigy – které byly téměř odstraněny během války, když se uvažovalo o jejich sejmutí kvůli bezpečnosti.

Ovšem poté nás čekalo místo, které dělá divadlo vznešenějším: Prezidentský salonek. Interiér a výzdoba ze dřeva a textilií, to všechno působilo opulentně a tajemně čekalo na významné hosty. Válcovité zdobení, lehce zlaté linky, vazby, stropy – všechny detaily, které jinak divák v hledišti nevidí.

Prezidentský salonek v Národním divadle (21. února 2023)

Foyer, malby a lustr

Po návratu jsme se zastavili ve foyer – místě, které dýchá i v pauzách mezi představeními. Když se mluví o nástěnných malbách Mikoláše Alše, vidíte na stěnách motivy ducha české historie, některé opravené, některé jemně restaurátory přetvořené.

A pak majestátní hlediště a lustr – jedno z mytických zařízení divadla. Visí ve svém majestátním kruhu nad hledištěm s desítkami světel.

Lustr Národního divadla patří k nejvzácnějším technickým i uměleckým prvkům celé budovy. Váží přibližně dvě tuny, je zavěšen pod hlavní kupolí hlediště a tvoří ho 2 600 ručně broušených křišťálových hranolů. Když byl v roce 1983 restaurován, odborníci museli demontovat každý díl zvlášť, přičemž se odhalilo i jeho původní zvedací zařízení – mechanický naviják s ručním pohonem, díky němuž lze celý lustr pomalu spustit dolů nad hlediště. Na jeho litinovém rámu jsou dodnes patrné stopy původního zlacení i drobné značky tehdejších řemeslníků.

Otevřeno pro veřejnost

Jak se dostat dovnitř, když nemáte od Národního divadla svazek klíčů? Prostřednictvím platformy ND+, která nabízí veřejnosti komentované prohlídky historických budov, workshopy, přednášky, výstavy a edukační akce. Lidé mají možnost si vybrat individuální nebo skupinové prohlídky interiéru i exteriéru, s průvodci, kteří odhalí tajemství vzniku divadla, fungování provozu i zákulisních úkonů. Cílem je nejen představit minulost, ale i podnítit zvědavost, podpořit tvořivost a posílit vztah diváků k divadlu jako živému organismu.

Prezidentská lóže nad jevištěm a opona v Národním divadle (21. února 2023)

ND+ rovněž realizuje speciální programy pro školy, rodiny, seniory či studenty umění a připravuje open air eventy či dílny související s konkrétními inscenacemi. V nadcházející sezoně dokonce bude možné sledovat generální rekonstrukci Nové scény prostřednictvím těchto aktivit. Více informací o prohlídkách najdete na stránkách Národního divadla – tam je rozpis tras, jazyky, časy a rezervace.

Chráněné území

Divadlo, kultivované v každém detailu, nyní dostalo i novou vrstvu ochrany. Společnost FAB z Rychnova nad Kněžnou, známá výrobou cylindrických vložek, s ním dlouhodobě spolupracuje, a proto tu letos udělala modernizaci zabezpečení. Vyměnila či nainstalovala více než tisícovku cylindrických vložek, přičemž se tu nově spojují mechanické principy se sofistikovanými digitálními přístupovými technologiemi.

„Díky sjednocenému systému přístupů máme vyšší bezpečnost i pohodlí, stačí nám jediný klíč,“ říká šéf vnějších vztahů ND Tomáš Froyda.

Prohlídky divadla

  • Jaké zážitky v zákulisí nabízí Národní divadlo:
  • Základní prohlídka (jednotlivci, malé skupinky i velké skupiny) probíhá v češtině i v angličtině – trasa vede přes podzemí (základní kameny), hlediště, foyer, malby až na střechu.
  • Prohlídka divadelní techniky je zaměřená na chod budovy „za scénou“ – technologie, strojovna, zařízení jeviště.
  • Prohlídka s názvem Malířství zahrnuje detailní výklad o obrazech, nástěnných malbách, výzdobě foyer a interiéru.
  • Okruh pro děti. Jde o interaktivní, zábavný výklad pro děti ve věku přibližně 5–8 let s doprovodem přizpůsobeným tak, aby je provázel i poučil.
  • Cena a rezervace: Základní prohlídka budovy Národního divadla trvá přibližně 45–50 minut. Pro dospělé činí vstupné 160 Kč, pro děti, studenty a seniory je snížené vstupné 90 Kč.
  • Vstupenky lze zakoupit on-line na webu www.narodni-divadlo.cz nebo přímo na pokladně divadla.












