Ten, kdo v tomto nenápadném domě v blízkém sousedství Jindřišské věže nikdy nežil, ten netuší, jaká tajemství objekt v sobě skrývá. Kdysi to tady žilo. Za Masaryka, za Hitlera i za Novotného.
Důmu rychlé rozkoše kousek od nádraží
Relativně moderní dům byl postaven v první republice jako hotel. Jestli sloužil coby ubytování pro cesťáky a turisty, si už nikdo nepamatuje. Co si ale lidé, kteří tu žili v 60. letech minulého století, pamatují dobře – že to byl před 2. světovou válkou, během ní a jistě i krátce po ní hodinový hotel.
Výhodná poloha kousek od Václavského náměstí a Hlavního nádraží (tehdy a po roce 1989 i Wilsonova) umožňovala třeba cestujícím, kteří čekali několik hodin na další spojení, aby se v malých pokojících hotýlku pro osamělé pobavili.
Z hodinového hotelu ubytovna pro svazáky
Paní majitelka po roce 1948 o budovu a živnost přišla, ale komunistická správa ji tady nechala dožít. Tak se stalo, že ještě v 60. letech ji tu potkávali tehdejší obyvatelé.
Hodinový hotel Star se totiž změnil na ubytovnu Ústředního výboru Československého svazu mládeže (ČSM, později SSM), který sídlil v budově na rohu Jeruzalémské a tehdejšího Náměstí Maxima Gorkého, nyní Senovážného náměstí. Z ubytovny do práce to měli svazáci jen pár kroků.
Bývalé hodinová hoteliérka se pochopitelně vnějškově od modrých košil svazáků odlišovala, ale byla natolik samozřejmou součástí domu, že ji lidé vnímali jako přirozený jev. Exmajitelka se musela jistě občas dobře bavit, protože provoz ubytovny někdy atmosféru hodinového hotelu připomínal.
Děti si hrály s použitou ochranou
„Kromě svazáků tady bydlívali i zahraniční studenti z rozvojových zemí Afriky a Asie, většinou děti tamních prominentů. Ti si sem vodívali slečny, a pokud mívali okna do dvora, tak tam odhazovali použité prezervativy,“ říká jeden z dávných nájemníků domu. Na dvoře si hrávaly děti a stalo se, že použitou ochranu donesly rodičů, protože netušily, o co se jedná…
Ubytovna, které ani za časů socialismu neřekl nikdo jinak než Star, sloužila svobodným i rodinám, během období mezi rokem 1948 až 1989 se vnitřek různě upravoval, některé jednogarsonky byly spojeny na dvougarsonky.
Koupelny i toalety byla na každém patře společné, společná byla i kuchyně, kam si chodívali obyvatelé domu vařit, pokud si nepořídili vlastní lihový nebo elektrický vařič.
Konspirační byt, ale taky banka
Star sloužil i jako místo pro konspirační schůzky StB, která tu evidovala konspirační byt. Ten měla v seznamu pod konspiračním názvem Star (ubytovna ÚV ČSM). Evidenční číslo měl 01115 a zřízen byl 4. července 1969.
Po roce 1989, kdy tehdejší Socialistický svaz mládeže o dům přišel. Ještě nějakou dobu sloužil jako nájemní ubytování, později se měnil na kanceláře, sídlo tu měla například i Českomoravská záruční a rozvojová banka.