V pátek 22. srpna 2025 se v Praze otevře stanice metra A Staroměstská i pro vstup, dosud se z ní mohlo po červencovém poškození eskalátorů požárem pouze vystupovat. Eskalátory ve stanici poškodil začátkem července požár, po kterém bylo nutno stanici uzavřít.
Zásah hasičů ve stanici metra Staroměstská během požáru v červenci 2025
„Po mimořádné události ve stanici Staroměstská podařilo dokončit opravu druhého ze tří ramen eskalátorů spojujících nástupiště s vestibulem stanice,“ informuje mluvčí dopravních podniků Daniel Šabík. Od
pátku 22. srpna 2025 od zahájení provozu bude stanice metra Staroměstská opět otevřena také pro vstup. Zatím se bude ale jezdit jen po dvou eskalátorech. „DPP bude nadále pokračovat v opravě posledního, třetího ramena eskalátorů,“ připomíná Šabík.
Hořelo od odhozeného předmětu
- Stanice byla uzavřena po požáru zkraje července, pro výstup ji podnik otevřel 23. července. Podle policie požár ve stanici vznikl odhozením zapáleného předmětu.
- Podnik v době incidentu jeden ze tří eskalátorů opravoval, plameny poškodily i dva zbývající.
- Hasiči zasahovali ve stanici Staroměstská v sobotu 5. července asi hodinu před půlnocí. Požár eskalátoru uhasili pomocí přenosných hasicích přístrojů. Kvůli požáru byly ze stanice evakuovány desítky lidí.
- Následujícího dne policie zveřejnila snímky z bezpečnostních kamer zachycující skupinu šesti mladíků, kteří by mohli pomoci s objasněním události.
- Totožnost šestice hledaných policie zjistila, podle ní šlo o občany České republiky a po vyslechnutí je propustila. iDNES.cz