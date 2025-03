Průsak vody uzavřel stanici metra C Florenc. (9. března 2025) | foto: ČTK

Nedělní situaci už pražské metro roky nezažilo. Z ničeho nic se uzavřela stanice metra Florenc. Ze stropu stanice se valit proudy vody. Kvůli poškození vodovodní přípojky vznikly v podzemí vodopády.

Problém bylo i to, že dopravní podnik desítky hodin netušil, kdy bude situace pod kontrolou. Dobrá zprávu přišla v úterý pozdě odpoledne, kdy bylo omezení stanice ukončeno.

Probíhá rekonstrukce

Stanice Florenc byla otevřena v roce 1974 pro linku C a v roce 1985 pro linku B. Do roku 1990 nesla název Sokolovská. V březnu 2022 zahájil dopravní podnik ve stanici opravu stropní desky pod křižovatkou ulic Křižíkovy a Ke Štvanici, rekonstrukce si vyžádala a ještě vyžádá opakované víkendové výluky na linky C.

Náklady na rekonstrukci jsou podle dřívějších informací téměř 1,8 miliardy korun a pro podnik ji uskutečňují firmy Metrostav DIZ a Geosan. Práce mají skončit do konce příštího roku.