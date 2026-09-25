„Máme vše vyřešené, stavba získala nejmodernější technologie včetně protipožárního zabezpečení,“ říká pro deník Metro David Čech, který měl velkou rekonstrukci ikonické stavby v Holešovicích na starosti. Stojíme před Průmyslovým palácem, který se stal symbolem Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Právě 16. října 2008 jeho levé křídlo zahltil velký požár. Na místo se sjely desítky hasičů. Křídlo lehlo popelem. Důvodem požáru byl zapnutý elektrický vařič v jednom výstavním stánku zahraniční firmy.
Rudou hvězdu jsme sundali
Součástí stavby levého křídla byla velká rekonstrukce celé stavby. Podle Čecha střední část stavby zachránila zbytek paláce. Mimochodem už málo se ví, že křídla paláce byla pro výstavu v roce 1891 původně plánovaná jako dočasná, naopak samotná hlavní část budovy měla zůstat.
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„Podařilo se nám budovu nejen vybavit moderními technologiemi. Máme tu v podzemí velké nádrže s vodou pro případ požáru nebo nejmodernější vytápění a klimatizaci. Podařilo se nám z hodinové věže odstranit rudou hvězdu a vrátit jí svatováclavskou korunu,“ říká Čech. Rudá hvězda tam byla od roku 1949.
Tisíce sklíček v ploše dvou hokejových kluzišť
Palác se vrátil do své původní podoby, byť některé prvky z 50. let zůstaly. Zajímavostí je tam více. Například že stavba získala původní světle béžovou barvu. Nejvíce času restaurátoři, malíři nebo truhláři strávili ve střední hale a pravém křídle, kde je čekala řada překvapení.
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Velmi náročnou práci měli také novoborští mistři skla. Museli dát dohromady tisíce malých i větších sklíček nejrůznějších barev na ploše dvou hokejových kluzišť. Sklíček různých tvarů a barev nakonec bylo 107 700.