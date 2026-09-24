Průmyslový palác přežil monarchii i komunisty. Teď se po požáru vrací v nové podobě

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:44aktualizováno  25. září 9:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: VÝSTAVIŠTĚ PRAHA A. S.

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
22 fotografií
Průmyslový palác měl být původně jen dočasnou stavbou pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891. Nakonec přežil monarchii, dvě světové války, první republiku i komunistický režim. Po ničivém požáru v roce 2008 se nyní dočkal rozsáhlé rekonstrukce. Komentované prohlídky za 91 korun se vyprodaly téměř okamžitě.

Znárodnili, co se dalo, poplivali minulost, ale to nejlepší, co jejich kapitalističtí předci vybudovali, se jim hodilo do krámu.

Komu? Komunistům. V Průmyslovém paláci pražského Výstaviště, který vznikl ještě za monarchie v roce 1891 k tehdejší Jubilejní zemské výstavě, pořádala všemocná strana po roce 1948 skoro čtyři desetiletí své sjezdy. Až do roku 1985, kdy si na nuselské straně postavili Palác kul tury, dnešní Kongresové centrum. Navíc se tu v únoru 1948 sešel sjezd závodních rad, který odstartoval komunistický puč.

Z dočasné stavby se radujeme už 135 let

Autorem návrhu byl architekt Bedřich Münzberger a ocelovou konstrukci navrhl a realizoval inženýr František Prášil (První českomoravská továrna na stroje). Jeho unikátnost spočívá v tom, že se zde uplatnila železná montovaná konstrukce. Celková plocha je 11 tisíc metrů čtverečních.

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Snad už ani nepřekvapí, že od prvního kopnutí do země do zakončení stavby uplynulo jen deset měsíců. Podobně jako v Paříži Eiffelova věž, tak i Průmyslový palác měl být pouze dočasnou stavbou. Ale nakonec přežil monarchii, první republiku, nacistickou okupaci i komunistický režim.

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Málem ale podlehl 16. října 2008 požáru, který vznikl v jednom z výstavních stánků od zapomenutého zapnutého vařiče v levém křídle. V první polovině 50. let minulého století ztratil palác původní funkci jako místo pro prezentaci zboží a nápadů šikovných českých rukou a změnil se ve společenský a taneční sál. To už nestál palác na Výstavišti, ale v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Dominantou paláce je věžička, která byla v době první výstavy v roce 1891 přístupná za poplatek. Na věži byla původně císařská koruna, v padesátých letech ji vystřídala, jako na jiných stavbách v zemi, rudá hvězda.

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Komunistická strana zde pravidelně pořádala své sjezdy. Nescházela ani podobná jednání a konference svazáků, případně velkolepé výstavy úspěchů, například sovětské vědy. Konávaly se tu i plesy nejrůznější organizací, svazů, dokonce i časopisů. Známý byl například tradiční Ples Květů. V 70. letech prošel objekt velkou rekonstrukcí, kdy se podařilo uchovat původní charakter stavby.

Starý palác s novými prvky pro 21. století

Zašlou slávu Průmyslového paláce i Výstaviště se pokusila vzkřísit v roce 1991 Všeobecná československá výstava. Ta se tady usídlila od 15. května do 28. října 1991.

Unikátní věžní hodiny z Průmyslového paláce se renovují.

Požár v roce 2008 se naštěstí nerozšířil do střední haly a pravého křídla. Diskuse o obnově spáleniště a výběrová řízení na dodavatele však trvaly téměř dekádu. Rekonstrukce začala v roce 2022 a byla ukončena letos na podzim. Při opravách byla uplatněna nová konstrukční řešení. V levém křídle vznikl hluboký suterén pro zázemí a vjezd pro kamiony a také byla vybudována nová ocelová konstrukce, která respektuje historický vzhled, současně splňuje přísné normy 21. století a unese zateplovací a energetické vrstvy. Zároveň proběhlo náročné restaurování historických vitráží, kovových prvků a snesené a obnovené hodinové věže.

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Kdo měl chuť tohle vše vidět a dozvědět se i o historii Průmyslového paláce, ten si mohl přes internet koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl tak velký, že termíny jsou vyprodané. Akci připravují Výstaviště Praha a Prague City Tourism a uskuteční se od 25. září až do 11. října.

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