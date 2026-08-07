Po pátečním megakoncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni čeká Prahu další velká akce. V sobotu projde centrem metropole tradiční Pride Parade. Průvod letos kvůli obsazené Letné změní svou trasu a nově zamíří na ostrov Štvanice.
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Účastníci se začnou scházet od 11 hodin ve spodní části Václavského náměstí. Samotný průvod vyrazí v poledne a povede přes ulici Na Příkopech, náměstí Republiky, Celetnou, Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody a Těšnov až na Štvanici, kde bude pokračovat celodenní program.
Komplikace pro řidiče
Kvůli průvodu bude od 12 do 17 hodin výrazně omezen automobilový provoz v centru města. Neprůjezdná bude oblast od Václavského náměstí přes Celetnou až po nábřeží Ludvíka Svobody a okolí Štvanice. Policie upozorňuje také na komplikace v okolí Čechova, Štefánikova a Hlávkova mostu a doporučuje lidem využít raději městskou hromadnou dopravu.
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Sobotní změny MHD
Ani cestující MHD se ale nemalým omezením nevyhnou. Největší změny nastanou přibližně mezi 13.30 a 15.30.
- Tramvajová linka 2 bude po tuto dobu zkrácena a ukončena v oblasti Špejcharu. Linka 17 bude ze zastávky Staroměstská vedena přes Malostranskou a Čechův most, odkud se vrátí na svou běžnou trasu.
- Odklon se dotkne také historických tramvají 41 a 42, které pojedou přes Malostranskou po nábřeží Edvarda Beneše.
- Změny čekají i autobusové linky. Linka 194 bude od poledne přibližně do 15.30 jezdit pouze v polookružní trase Nemocnice pod Petřínem – Staroměstská – Nemocnice pod Petřínem. Úsek mezi Staroměstskou a Florencí bude po dobu průvodu zcela mimo provoz. Linka 207 bude vedena odklonem přes nábřeží Edvarda Beneše.
Dopravní podnik tentokrát žádné mimořádné posílení spojů nechystá. Podle organizátorů festivalu se totiž očekává postupný příjezd i odchod účastníků. V pohotovosti ale budou dispečeři DPP, kteří budou společně s policií operativně reagovat na aktuální situaci v ulicích.