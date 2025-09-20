V digitální době nemusíte fyzicky lístek do tramvaje nebo autobusu vlastnit. Stačí odeslat SMS a příslušný „lístek“ vám přistane v mobilu. Zatímco řidiči tramvají, autobusů a metra zatím zůstávají součástí přepravy, než je jednou nahradí autonomní vozy, průvodčí, kteří prodávali jízdenky nebo kontrolovali cestující s předplatným, z veřejné dopravy ve městech již zmizeli.
V prvopočátcích tramvajové přepravy neměli „konduktéři“, jak se zprvu tato profese označovala, na růžích ustláno. Sloužívali i 14 hodin a jízdenky, které cestujícím prodávali, museli označovat často ve tmě, kdy jim přisvěcovala jen petrolejka.
Průvodčím vylepšovalo mzdu spropitné
„To je dobré, pane průvodčí, to nechte!“ Takovou větu jste asi v MHD nikdy neslyšeli. Nejen proto, že konduktéři (a konduktérky) už v Praze nejsou přes padesát let. V prvopočátcích přepravy to však bylo běžné.
Jednou z výhod prvních desetiletí MHD bylo, že průvodčí sice byli placeni hůř než řidiči, zato se počítalo se spropitným. To bylo tehdy samozřejmostí stejně jako v restauracích. Tento zvyk pocházel z počátků veřejné silniční dopravy, kde různé dílčí poplatky (kolomazné, mýtné, mostné, poplatek za postiliona, za otevření městské brány a podobně) byly zcela legální součástí ceny za přepravu. V pražských koňkách tato zvyklost panovala beze zbytku a vytrácela se postupně.
V počátcích elektrifikace MHD platilo, že řidič vystřídal průvodčího a průvodčí řídil tramvaj. Takže spropitné vylepšilo příjem oběma.
Zajímavostí je, že automaty na jízdenky, kdy si mohl cestující pořídit lístek ještě před nástupem do vozu, nejsou záležitostí našich moderních časů. V roce 1901 byly v nejvytíženějších stanicích tramvajové trati do Královské obory a na Výstaviště, a to na Josefském náměstí a v Královské oboře, instalovány jízdenkové automaty. Na Josefském náměstí stál lístek 10 haléřů a opravňoval k jízdě do Stromovky. Jízdenka do Královské obory vyšla na 20 haléřů a bylo ji možné využít k přímé jízdě „kamkoli po uličních drahách pražských“. Tyto jízdenkové automaty ale zanikly, jen není známo kdy.
Předepsáno jest vysvědčení zachovalosti
Novinku do světa placené přepravy v MHD přinesla první světová válka. Nedostatek mužů, kteří museli do armády, vneslo do pražské MHD ženský prvek. První skupina žen průvodčích absolvovala desetidenní školení v roce 1915. Správní rada Elektrických podniků odsouhlasila jejich nasazení 22. října 1915. Původně se uvažovalo o deseti až dvanácti ženách. Do konkurzu se ale přihlásilo neuvěřitelné množství 460 uchazeček.
„Předepsáno jest vysvědčení zachovalosti, stáří od 20 do 30 let a nejméně odbytí obecné školy, jakož i důkladná znalost místopisu Prahy.“ Podnik nakonec přijal 46 žen a dívek. Plat činil 30 haléřů na hodinu. Ženy se poprvé objevily pravděpodobně na lince číslo 2, ve vlečném voze, z Flory na Špejchar, a to 1. prosince 1915. První jízdy absolvovaly ženy v doprovodu zkušených průvodčích mužů, pak už obsluhovaly vozy samostatně.
Na konci války zaměstnávaly Elektrické podniky již 375 žen, mezi nimi i ty, jejichž muži tramvajáci byli v uniformě. Jejich služba byla ale opravdu jen dočasná, byť to trvalo pět let – až do roku 1920. Na apríla toho jara dostaly všechny průvodčí výpověď.
Do vozu jen předními dveřmi a za zábradlím
V období po druhé světové válce se měnil způsob placení podle toho, jak se vyvíjela technika. Protože byl neustálý hlad po pracovnících, museli i dopravní podniky hledat způsoby, jak je nahradit. V 60. letech se místo průvodčích objevili v autobusech, později i v tramvajích, jízdenkové kasičky s automaty na výdej lístků. Samoobslužný výdej byl samozřejmě oblíbený u těch, kteří jezdili načerno nebo se jinak snažili placení ošulit (viz box).
Filutové vymýšleli často bizarní způsoby, jak se vozit zadarmo
Časem byl volný pohyb průvodčího po celém voze (nastupovalo se všemi dveřmi) nahrazen jeho usazením za pultík u předních dveří. Znamenalo to, že do vozu se začalo vstupovat jen prvním vstupem u řidiče. Aby se to nesnažili neplatiči oklamat, na konečné smyčce byl přístup k prostředním a zadním dveřím zahrazen zábradlím.
Už v roce 1948 byl vyzkoušen dočasný vstup do tramvaje přes pokladnu na nástupišti, kde průvodčí jízdenky předprodával. Poprvé se to vyzkoušelo při sokolském sletu, potom se to použilo při spartakiádě v roce 1960 a byla snaha urychlit celý proces, kdy se na kopec a dolů přepravovaly během krátké doby desetitisíce lidí.
S ukončením existence fyzické přítomnosti průvodčích v MHD v květnu 1974 se cestující přenesli do éry nejrůznějších označovačů jízdného. Skončilo procvakávání kleštičkami. Metro bylo přístupné přes turnikety, kam se házela koruna. Kdo měl předplatní kupon, vcházel do podzemky vchodem bez turniketu kolem dozorčího. Ten každému kontroloval, zda je kupon platný nebo zda nejedete na cizí „tramvajenku“. Jestliže někdo neměl drobné, u vstupů do metra byla měniče dvou a pětikorunových mincí.
Naposledy
Cimrmanův duch. Tři, dva, jedna, kódy změnit!
Pokud ale někdo využil nepozornosti dozorčího a proběhl bez placení, uvnitř přepravního prostoru už nebyla možnost, jak dokázat, zda platil, nebo ne. To se do metra dostalo až po odstranění turniketů a zavedení označovacích automatů na jízdenky. Původně se objevila myšlenka, že by místo turniketů byly stejné znehodnocovače jízdenek jako v povrchové dopravě. S tím se pojil tak trochu cimrmanovský nápad, že by dozorčí, vždy po hodině, synchronně na všech stanicích metra v Praze, nastavení děrovače měnili. Naštěstí zůstalo jen u myšlenky. Jinak by „metráčci“ hráli hodinu co hodinu takovou malou bojovku...
V autobusech a tramvajích se objevily místo průvodčích procvakávače. Technicky se jim říkalo „znehodnocovače“. Na lístku byla vytištěna tabulka devíti čísel a v mechanismu se daly nastavit nejrůznější kombinace čtyř dírek. Problém znehodnocovačů byl stejný jako u kancelářských děrovaček. Hromadily se v něm procvaknuté kulaté kousíčky papíru z jízdenek. Pokud je tramvaják na koneční zapomínal vysypávat, někdy mechanismus zablokovaly a cestující se mohl vymluvit, že nemohl označit jízdenku (samozřejmě že byl rád, protože ušetřil).
Mechanika byla později nahrazena tištěným označením jízdenky, jak ji známe doteď. Současně s tím se zrychlila instalace prodejních automatů na jízdenky. Dvacáté první století a postupující technologie přinesly hodně širokou škálu placení – od přímého označení zakoupené papírové jízdenky přes SMS na dálku, nákup lístku ve voze z automatu až po platbu kartou či telefonem.