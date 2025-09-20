Průvodčí v pražských tramvajích si kdysi přilepšovali k platu i spropitným. MHD v metropoli slaví 150 let existence

Pavel Hrabica
  14:59
Veřejná doprava je prakticky všude dotovaná. Přesto si na sebe musí částečně vydělávat. Způsoby, jak se v Praze platilo jízdné, se za 150 let historie MHD v metropoli měnily.
Šedá uniforma, kožená brašnička, v ní peníze, kleštičky a jízdenky. Takoví byli...

Šedá uniforma, kožená brašnička, v ní peníze, kleštičky a jízdenky. Takoví byli průvodčí v pražské MHD v padesátých letech. Bez takových žen a mužů jsme si nedokázali cestování po městě představit. Přesto zmizeli z tramvají i autobusů dříve než hlasatelky z televize. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Turnikety u vstupu a východu z metra na Kačerově
Na průvodčího narazíte už jen v historické tramvaji.
V přeplněné tramvaji byla šance, že se k cestujícím neprotlačí průvodčí a oni...
Moderní automat na jízdenky v tramvaji
10 fotografií

V digitální době nemusíte fyzicky lístek do tramvaje nebo autobusu vlastnit. Stačí odeslat SMS a příslušný „lístek“ vám přistane v mobilu. Zatímco řidiči tramvají, autobusů a metra zatím zůstávají součástí přepravy, než je jednou nahradí autonomní vozy, průvodčí, kteří prodávali jízdenky nebo kontrolovali cestující s předplatným, z veřejné dopravy ve městech již zmizeli.

Na průvodčího narazíte už jen v historické tramvaji.

V prvopočátcích tramvajové přepravy neměli „konduktéři“, jak se zprvu tato profese označovala, na růžích ustláno. Sloužívali i 14 hodin a jízdenky, které cestujícím prodávali, museli označovat často ve tmě, kdy jim přisvěcovala jen petrolejka.

Průvodčím vylepšovalo mzdu spropitné

„To je dobré, pane průvodčí, to nechte!“ Takovou větu jste asi v MHD nikdy neslyšeli. Nejen proto, že konduktéři (a konduktérky) už v Praze nejsou přes padesát let. V prvopočátcích přepravy to však bylo běžné.

Jednou z výhod prvních desetiletí MHD bylo, že průvodčí sice byli placeni hůř než řidiči, zato se počítalo se spropitným. To bylo tehdy samozřejmostí stejně jako v restauracích. Tento zvyk pocházel z počátků veřejné silniční dopravy, kde různé dílčí poplatky (kolomazné, mýtné, mostné, poplatek za postiliona, za otevření městské brány a podobně) byly zcela legální součástí ceny za přepravu. V pražských koňkách tato zvyklost panovala beze zbytku a vytrácela se postupně.

V počátcích elektrifikace MHD platilo, že řidič vystřídal průvodčího a průvodčí řídil tramvaj. Takže spropitné vylepšilo příjem oběma.

V přeplněné tramvaji byla šance, že se k cestujícím neprotlačí průvodčí a oni nebudou za jízdu platit.

Zajímavostí je, že automaty na jízdenky, kdy si mohl cestující pořídit lístek ještě před nástupem do vozu, nejsou záležitostí našich moderních časů. V roce 1901 byly v nejvytíženějších stanicích tramvajové trati do Královské obory a na Výstaviště, a to na Josefském náměstí a v Královské oboře, instalovány jízdenkové automaty. Na Josefském náměstí stál lístek 10 haléřů a opravňoval k jízdě do Stromovky. Jízdenka do Královské obory vyšla na 20 haléřů a bylo ji možné využít k přímé jízdě „kamkoli po uličních drahách pražských“. Tyto jízdenkové automaty ale zanikly, jen není známo kdy.

Předepsáno jest vysvědčení zachovalosti

Novinku do světa placené přepravy v MHD přinesla první světová válka. Nedostatek mužů, kteří museli do armády, vneslo do pražské MHD ženský prvek. První skupina žen průvodčích absolvovala desetidenní školení v roce 1915. Správní rada Elektrických podniků odsouhlasila jejich nasazení 22. října 1915. Původně se uvažovalo o deseti až dvanácti ženách. Do konkurzu se ale přihlásilo neuvěřitelné množství 460 uchazeček.

„Předepsáno jest vysvědčení zachovalosti, stáří od 20 do 30 let a nejméně odbytí obecné školy, jakož i důkladná znalost místopisu Prahy.“ Podnik nakonec přijal 46 žen a dívek. Plat činil 30 haléřů na hodinu. Ženy se poprvé objevily pravděpodobně na lince číslo 2, ve vlečném voze, z Flory na Špejchar, a to 1. prosince 1915. První jízdy absolvovaly ženy v doprovodu zkušených průvodčích mužů, pak už obsluhovaly vozy samostatně.

Do papírové jízdenky vycvakal průvodčí den a hodinu. Modré D označovalo dětský lístek za nižší cenu.

Na konci války zaměstnávaly Elektrické podniky již 375 žen, mezi nimi i ty, jejichž muži tramvajáci byli v uniformě. Jejich služba byla ale opravdu jen dočasná, byť to trvalo pět let – až do roku 1920. Na apríla toho jara dostaly všechny průvodčí výpověď.

Do vozu jen předními dveřmi a za zábradlím

V období po druhé světové válce se měnil způsob placení podle toho, jak se vyvíjela technika. Protože byl neustálý hlad po pracovnících, museli i dopravní podniky hledat způsoby, jak je nahradit. V 60. letech se místo průvodčích objevili v autobusech, později i v tramvajích, jízdenkové kasičky s automaty na výdej lístků. Samoobslužný výdej byl samozřejmě oblíbený u těch, kteří jezdili načerno nebo se jinak snažili placení ošulit (viz box).

Filutové vymýšleli často bizarní způsoby, jak se vozit zadarmo

  • Bez ohledu na technické zajištění plateb ve veřejné dopravě ve městě jsou pořád koumáci, kterým se platit nechce.
  • V narvané tramvaji se neplatič protlačil dozadu a doufal, že jednu nebo dvě zastávky projede bez placení, než se k němu prodere průvodčí.
  • V 60. letech 20. století se v autobusech platilo drobnými do pokladničky u řidiče. Byla prosklená a šofér viděl, zda cestující zaplatil správně. Zmáčkl páčku, drobné propadly. Pokud ji zapomněl mačkat, zkoušeli do kasy někteří lidé házet mezi již naházené drobné méně, než měli. V naději, že si toho řidič nevšimne.
  • Po zavedení „znehodnocovačů“, které na jízdence propíchli zvolenou kombinaci devíti čísel, našli se trpěliví cestující, kteří si nejdřív označili doma nastříhaný papírek a pak v zásobě starých jízdenek našli kombinaci, kterou už měli. Těch kombinací bylo 210...
  • Někdy sázeli na to, že tramvaják během dne kombinaci v označovacím strojku na konečné celý den nezměnil, a pokud si zapamatovali číselné označení soupravy, mohli se případnému revizorovi vykázat lístkem z ranní cesty.
  • Když místo mechanického děrování namontovali do pražských tramvají a autobusů elektronické označovače, které vytiskly na jízdenku datum a čas i konkrétní linku, přišli šetřílci na to, že lze slabý inkoust vygumovat a jízdenku použít znovu. Při troše pečlivosti pak takový jízdní „doklad“ posloužil až do prodření i desetkrát. PH

Časem byl volný pohyb průvodčího po celém voze (nastupovalo se všemi dveřmi) nahrazen jeho usazením za pultík u předních dveří. Znamenalo to, že do vozu se začalo vstupovat jen prvním vstupem u řidiče. Aby se to nesnažili neplatiči oklamat, na konečné smyčce byl přístup k prostředním a zadním dveřím zahrazen zábradlím.

Papírová jízdenka do znehodnocovače ze 70. let 20. století

Už v roce 1948 byl vyzkoušen dočasný vstup do tramvaje přes pokladnu na nástupišti, kde průvodčí jízdenky předprodával. Poprvé se to vyzkoušelo při sokolském sletu, potom se to použilo při spartakiádě v roce 1960 a byla snaha urychlit celý proces, kdy se na kopec a dolů přepravovaly během krátké doby desetitisíce lidí.

S ukončením existence fyzické přítomnosti průvodčích v MHD v květnu 1974 se cestující přenesli do éry nejrůznějších označovačů jízdného. Skončilo procvakávání kleštičkami. Metro bylo přístupné přes turnikety, kam se házela koruna. Kdo měl předplatní kupon, vcházel do podzemky vchodem bez turniketu kolem dozorčího. Ten každému kontroloval, zda je kupon platný nebo zda nejedete na cizí „tramvajenku“. Jestliže někdo neměl drobné, u vstupů do metra byla měniče dvou a pětikorunových mincí.

Naposledy

  • Přesně 80 průvodčích nastoupilo k poslední noční službě večer 8. května 1974.
  • Během této služby prodávali tehdejší noční jízdenky v ceně 3 Kčs.
  • Už náaledující den, 9. května 1974, kdy se rozjelo pražské metro, skončila éra „lidských“ průvodčích. Místo nich byly v metru turniketu a v povrchové MHD znehodnocovače jízdenek. PH

Turnikety u vstupu a východu z metra na Kačerově

Cimrmanův duch. Tři, dva, jedna, kódy změnit!

Pokud ale někdo využil nepozornosti dozorčího a proběhl bez placení, uvnitř přepravního prostoru už nebyla možnost, jak dokázat, zda platil, nebo ne. To se do metra dostalo až po odstranění turniketů a zavedení označovacích automatů na jízdenky. Původně se objevila myšlenka, že by místo turniketů byly stejné znehodnocovače jízdenek jako v povrchové dopravě. S tím se pojil tak trochu cimrmanovský nápad, že by dozorčí, vždy po hodině, synchronně na všech stanicích metra v Praze, nastavení děrovače měnili. Naštěstí zůstalo jen u myšlenky. Jinak by „metráčci“ hráli hodinu co hodinu takovou malou bojovku...

Historický znehodnocovač. Dělal do jízdenek dírky.

V autobusech a tramvajích se objevily místo průvodčích procvakávače. Technicky se jim říkalo „znehodnocovače“. Na lístku byla vytištěna tabulka devíti čísel a v mechanismu se daly nastavit nejrůznější kombinace čtyř dírek. Problém znehodnocovačů byl stejný jako u kancelářských děrovaček. Hromadily se v něm procvaknuté kulaté kousíčky papíru z jízdenek. Pokud je tramvaják na koneční zapomínal vysypávat, někdy mechanismus zablokovaly a cestující se mohl vymluvit, že nemohl označit jízdenku (samozřejmě že byl rád, protože ušetřil).

Mechanika byla později nahrazena tištěným označením jízdenky, jak ji známe doteď. Současně s tím se zrychlila instalace prodejních automatů na jízdenky. Dvacáté první století a postupující technologie přinesly hodně širokou škálu placení – od přímého označení zakoupené papírové jízdenky přes SMS na dálku, nákup lístku ve voze z automatu až po platbu kartou či telefonem.

Veřejná doprava je prakticky všude dotovaná. Přesto si na sebe musí částečně vydělávat. Způsoby, jak se v Praze platilo jízdné, se za 150 let historie MHD v metropoli měnily.

20. září 2025  14:59

