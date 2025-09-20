Tento trest, dá-li se trestem vůbec nazvat, se uplatňoval dlouho i na elektrických tramvajích. Teprve před sto lety, 1. července 1914, začali nepořádní cestující v pražské městské dopravě, tehdy jen tramvajové, platit pokutu.
„Cestující, který vlastním zaviněním platný jízdní lístek v čas si neopatřil, zaplatí 1 K pokuty; průvodčí mu vydá po zaplacení zvláštní stvrzenku,“ psalo se v článku 15 nového Dopravního řádu pro Elektrické dráhy král. hlavního města Prahy.
Třicet haléřů
Motivem k zavedení nového dopravního řádu, nyní bychom řekli zřejmě městského přepravního řádu, byla snaha sjednotit v základních rysech dopravní řády všech tramvajových provozů na rakouském území. K tomuto článku dopravního řádu správní rada Elektrických podniků ještě vydala upřesňující prováděcí předpisy. Zpočátku se jako stvrzenka o zaplacení pokuty používaly starší stvrzenky na pokuty za poškození vozu, například za rozbití okna.
„Pokud cestující odmítal pokutu zaplatit a nechtěl se ani legitimovat, byl průvodčí oprávněn přivolat Sbor stráže bezpečnosti.“ Pomineme-li dobové názvosloví, platí to vlastně i v současnosti. Každý provozní zaměstnanec se musel s novým dopravním řádem seznámit a mít jeden jeho výtisk u sebe. Jeho převzetí museli všichni potvrdit svým podpisem. Příslušné podpisové archy se dochovaly dodnes,“ uvedl pro podnikový časopis DP kontakt historik Pavel Fojtík.
V roce 1914 se v Praze platilo různě vysoké jízdné, protože existoval pásmový tarif, odvozený podle počtu projetých pásem. Technicky vzato na tom byli z hlediska trestu o něco lépe černí pasažéři, kteří jeli na delší vzdálenost.
„Při jízdném třiceti haléřů za jízdu přes deset pásem zaplatili pokutu ve výši 3,3násobku jízdného, zatímco cestující, který jel nejkratší vzdálenost do tří pásem, tedy měl zaplatit za čtrnáct haléřů, musel při ztrátě anebo nezakoupení jízdenky zaplatit přibližně sedminásobek jízdného,“ dodává Fojtík.
Před pokutou nebyli „v bezpečí“ ani zaměstnanci
Revizoři svého času kontrolovali také provozní personál, především to, jak průvodčí prodává jízdenky své linky nebo jak kontroluje přestupní jízdenky z jiného vozu či jízdenky předplatní. „Podle služebního řádu musel například průvodčí platit peněžitou pokutu ve výši dvacet haléřů, jestliže uznal přestupní jízdenku v takzvané nepřestupní stanici. Ale čas od času byli zvláštními úředníky kontrolováni i sami revizoři, zda svědomitě a důsledně vykonávají kontrolu,“ vzpomíná Fojtík.
Stejnokroj, odznak a civil
Zpočátku měli revizoři stejnokroj, ale časem začali používat přesně definovaný civilní oděv včetně charakteristického tvrdého klobouku. Charakteristická důležitá rekvizita revizorů, služební odznak, je starší než pokuty. Zavedení prvního odznaku se oznamovalo v roce 1903, ale teprve s účinností od 1. října 1904 se jím přepravní kontroloři při výkonu služby začali vykazovat.
Ideologické potřeby
V poválečných letech byly pro revizory hlavními milníky zavádění samoobslužného provozu s pokladnami pro přímé placení jízdného, kdy v těchto vozech již nebyli průvodčí. A dále zahájení provozu pražského metra v roce 1974, kdy byla v povrchové dopravě zrušena funkce průvodčích, nákup jízdních dokladů se přesunul mimo vozidla a revizor se stal jediným orgánem dozorujícím správné odbavení a tarifní kázeň.
„Zároveň se práce revizorů od této doby rozšířila i o podzemí. Po odstranění turniketů v metru v roce 1985 přešel i v podzemí dozor nad správným placením jízdného výhradně na revizory,“ vysvětluje pro deník Metro šéf komunikace dopravního podniku Daniel Šabík. Zajímavostí z minulých let je, že v některých obdobích byly revizorské kontroly plánovány podle ideologických potřeb. „Například v době oslav 1. máje nebo výročí VŘSR se zvyšoval počet kontrol, aby se ‚zajistil pořádek‘,“ doplňuje pro Metro Šabík.
Jak to chodí v současnosti
Nyní pracuje pro pražský dopravní podnik přibližně 155 revizorů, kteří ročně zkontrolují přes osm milionů cestujících. V loňském roce udělili přes 265 tisíc pokut v celkovém objemu 270,55 milionu korun.
„Revizoři v současnosti využívají moderní technologie. Používají mobilní terminály, čtečky QR kódů a uložené přirážky lze hradit pomocí platební karty na místě kontroly. Stále spoléhají i na intuici – poznají černého pasažéra podle nervozity, vyhýbání se očnímu kontaktu nebo předstírání hledání jízdenky. Jejich práce je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky – setkávají se s útěky a agresí,“ přibližuje současnou situaci Šabík.
Nejen represe
„V moderní době nejsou revizoři pouze represivní složkou, která dohlíží na tarifní kázeň a tím na tržby z jízdného, ale jsou cestujícím oporou a dohlíží na jejich bezpečnou a komfortní přepravu. Revizoři vždy rádi cestujícím pomůžou s orientací ve stále složitějším systému PID, poradí nejkratší cestu a pomůžou s nákupem jízdného,“ popisuje Šabík.
V posledních letech také všichni zaměstnanci přepravní kontroly dopravního podniku absolvovali kurzy první pomoci a prevence sexuálního obtěžování, aby mohli cestujícím pomáhat i v těchto nepříjemných situacích.
„Od začátku letošního roku revizoři šestnáctkrát poskytovali první pomoc před příjezdem záchranné služby a v jednotkách případů pomohli obtěžovaným ženám,“ připomíná pro Metro Šabík.
Revizor jako symbol férovosti
Maturita, psychotesty, zkoušky z jazyka, ale také ochota pravidelně se školit v asertivitě, psychologii, právu či sebeobraně. To vše musí mít a splňovat pražský revizor, který si při své profesi na oplátku může přijít na desítky tisíc korun. V posledních letech se však role přepravního kontrolora v hlavním městě několikrát proměnila.
„Revizoři by neměli být vnímáni jako strašáci. Měli by být symbolem férovosti, rovnosti a spravedlnosti. Připomínají, že kvalitní a spolehlivá veřejná doprava je služba, která je finančně nákladná, a je potřebné o ni pečovat. Přestože se role přepravní kontroly může v budoucnu vlivem digitalizace a nových technologií proměňovat, její přínos a význam zůstávají nezpochybnitelné,“ uzavírá pro deník Metro Šabík.