První fotky z modernizované Českomoravské: Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Marek Hýř
  10:07
Stanice metra Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila zastávku z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden kvůli mistrovství světa v krasobruslení v O2 areně.
Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026). | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Čistá podoba eskalátorů a dlouhé reklamní bannery. Nová podoba stanice...
Kachličkové obklady jsou pryč. Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B je u konce. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn. Do budoucna by měl přibýt i výtah.

Co je nového?

  • Eskalátory: Původní sovětské eskalátory nahradily nové, tišší a úspornější. Nová je i strojovna.
  • Nový design nástupiště: Tradiční bílé keramické obklady na stěnách nahradily speciální skleněné panely, které jsou odolnější a modernější. Do desek jsou „vlisovány“ vzduchové bubliny nebo kapky. Původně měly být obklady průhledné, kvůli připomínkám technického úseku metra ale mají nakonec černý podklad. Autorem výtvarného řešení je Maxim Velčovský a edit! architects.
  • Rozšířený vestibul na povrchu: V rámci prací byla zmodernizována i přístavba vestibulu směrem do Drahobejlovy ulice.

Na demonstraci na Letné dorazí až půl milionu lidí. Jak se dostat na místo?

Nové podoby se dočkaly i venkovní prostory a vstup do stanice.

Kdy bude výtah?

V návaznosti na celkovou modernizaci stanice Českomoravská hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.

Termín závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů by už do provozu stanice zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.

