Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B je u konce. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn. Do budoucna by měl přibýt i výtah.
Co je nového?
- Eskalátory: Původní sovětské eskalátory nahradily nové, tišší a úspornější. Nová je i strojovna.
- Nový design nástupiště: Tradiční bílé keramické obklady na stěnách nahradily speciální skleněné panely, které jsou odolnější a modernější. Do desek jsou „vlisovány“ vzduchové bubliny nebo kapky. Původně měly být obklady průhledné, kvůli připomínkám technického úseku metra ale mají nakonec černý podklad. Autorem výtvarného řešení je Maxim Velčovský a edit! architects.
- Rozšířený vestibul na povrchu: V rámci prací byla zmodernizována i přístavba vestibulu směrem do Drahobejlovy ulice.
|
Nové podoby se dočkaly i venkovní prostory a vstup do stanice.
Kdy bude výtah?
V návaznosti na celkovou modernizaci stanice Českomoravská hodlá dopravní podnik také přistavět bezbariérový vstup. Kdy bude spojení nástupiště s povrchem prostřednictvím výtahů hotové, ale zatím není jasné.
Termín závisí na tvorbě dokumentace, vysoutěžení zhotovitele, ale i dohodě s developerem. Stavba výtahů by už do provozu stanice zasáhnout neměla, potřeba bude jen lokální zábor.