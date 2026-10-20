První karavanista v Praze? Australan v roce 1959 překvapil s Braníkem svět

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   9:37
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Předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal a šéfredaktor Metra Petr Holeček

Předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal a šéfredaktor Metra Petr Holeček | foto: Metro.cz

Otevření první loděnice, 18. září 1926
Pan Sanders
Šedesátá léta
Autokemp - první návštěvník
7 fotografií
První vodáci tahali na Vltavu těžké pramice, za války tu našli útočiště skauti a v roce 1959 dorazil do Braníku Australan, který se svým karavanem zůstal dva měsíce. Sto let příběhů TJ Kotva Braník jsme probrali s jejím předsedou Tomášem Michalem v novém díle podcastu Linka M. A došlo i na americké koráby silnic, karavany z jiné éry a lyžařské vleky, které vás uměly pěkně polámat.

Když se řekne Braník, většina Pražanů si vybaví Vltavu, cyklostezku, bývalé ledárny nebo hospodu někde cestou podél řeky. Jenže v areálu TJ Kotva Braník se už sto let píše příběh, ve kterém se potkávají vodáci, sportovci, smetánka i dobrodruzi a také lidé, kteří do Prahy přijížděli s domovem na kolech.

„Kotva není jen o lodích. Je to také příběh lidí, kteří tenhle areál budovali, zažili s ním dobré i horší časy a předávají ho dalším generacím,“ říká předseda TJ Kotva Braník Tomáš Michal, se kterým jsme se v nové epizodě Linky M vydali sto let zpátky.

Otevření první loděnice, 18. září 1926

Historie klubu se začala psát v roce 1926, kdy vznikla loděnice tehdejšího Klubu československých turistů na pozemku u branických ledáren. Vodáci vyráželi na Vltavu, Berounku i Sázavu. Jenže dostat loď na vodu nebylo tak jednoduché jako dnes. Těžké pramice se musely dopravovat na místo startu nákladními auty, později na speciálních přívěsech. A když bylo potřeba vyrazit proti proudu, čekala posádky další práce.

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Co všechno se za století změnilo? Kam musela ustoupit původní klubovna, když se řešila ochrana před povodněmi? A jakou roli sehrála Kotva během nacistické okupace, kdy tu podle klubových vzpomínek našli útočiště také skauti? I o tom je řeč v novém díle.

Australan, který přivezl do Braníku svět karavanů

Největší překvapení ale čeká v roce 1959. Do Braníku tehdy dorazil Australan pan Sanders se svým karavanem. Z původně krátké návštěvy byly dva měsíce a z nenápadné zastávky příběh, který přesáhl hranice Československa.

Pan Sanders

Sanders o svých cestách a zkušenostech psal do zahraničních motoristických časopisů. Jeho články pomohly dostat Prahu do povědomí karavanistů, kteří sem následně začali přijíždět z Francie, Holandska, Anglie i Spojených států. Za železnou oponou se tak objevovali cestovatelé, jejichž výbava i auta působily jako z jiného světa. Citroëny DS, nablýskané americké Buicky a karavany, za kterými by se dnes otočil nejeden fanoušek automobilové historie.

Byl Sanders skutečně prvním karavanistou, který do Prahy dorazil? A jak se v tehdejším Československu žilo zahraničnímu cestovateli, který přijel vlastním obytným přívěsem? Právě podobné detaily dělají ze stoletých dějin Kotvy mnohem víc než jen kroniku sportovního oddílu.

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Karavanistická tradice navíc z Prahy nezmizela. Dnes mají cestovatelé na výběr několik míst, kde mohou se svým obytným autem nebo přívěsem zakotvit. Vedle Braníku je to například kemp na Císařské louce, areál v Troji nebo autokemp Pražačka na Žižkově. Město, které si člověk často spojuje hlavně s historickými památkami a přeplněným centrem, má i svou méně známou tvář: tu, která se poznává z kempu, od řeky a zpoza otevřených dveří karavanu.

Šedesátá léta

Sto let příběhů, které stojí za připomenutí

Tomáš Michal je s Kotvou spojený dlouhé roky a její historii zná nejen z kronik a fotografií. Za stoletím klubu jsou také příběhy členů, kteří stavěli zázemí vlastníma rukama, organizovali závody, vyráželi na vodu a pomáhali udržet spolek při životě i v dobách, kdy to nebylo samozřejmé.

„Když člověk prochází staré fotografie a kroniky, najde tam spoustu věcí, které by dnes už nikdo nečekal. A právě proto má smysl je vytahovat na světlo,“ říká Michal.

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A ještě jedna osobní spojitost: s Tomášem Michalem jsme se nepotkali jen u Vltavy. Naše cesty se protnuly také na festivalu Mighty Sounds, takže jsme vedle vodácké historie mohli zabrousit i k hudbě a lidem, které spojují zdánlivě odlišné světy.

Nový díl Linky M nabídne sto let pražské historie v trochu jiném balení. Čekají vás lodě, řeka, válka, karavany, automobilové legendy i příběh člověka z druhého konce světa, který pomohl proslavit branický kemp za hranicemi Československa.

Autokemp - první návštěvník

A pokud vás zajímá, jak Kotva vypadala kdysi, klikněte na video pod tímto článkem. Můžete se prohlédnout historické fotografie a další archivní materiály, které jsme si v podcastovém studiu promítali. Některé příběhy totiž nejlépe fungují, když si k nim člověk může otevřít i starou fotografii.

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