Které kino bylo v Praze úplně první?
Prvním skutečným kinem bylo Bio Ponrepo v domě U Modré štiky v Karlově ulici, nedaleko Karlova mostu. Otevřelo 15. září 1907. Lidé seděli na dřevěných lavicích, bylo tam 56 míst a sál nebyl stupňovitý. Zároveň je ale důležité připomenout, že tehdejší Praha byla mnohem menší než dnes. V roce 1907 zahrnovala jen Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nové Město pražské, Holešovice, Bubny a Libeň. Vinohrady, Smíchov, Karlín, Nusle a další města a obce se staly součástí Prahy až od 1. ledna 1922, kdy vstoupil v platnost příslušný zákon.
Kdo za kinem stál?
Kino založil Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor. Název Ponrepo byla jeho přezdívka odvozená z francouzského bon repos, což znamená dobrý odpočinek.
Na co se tehdy chodilo?
Nešlo ještě o celovečerní filmy, jak je známe v současnosti. Promítaly se krátké skeče, nejprve půlminutové, později tříminutové až pětiminutové. Ty se skládaly do pásma a celé představení trvalo zhruba hodinu.
Kdy nastala zlatá éra pražských biografů?
Po vzniku Československa. Kino si získalo obrovskou popularitu. V době první republiky jich bylo v Praze kolem stovky.
Můžeme kina rozdělit na lidová a luxusní?
Na začátku šlo o lidovou zábavu, vyšší společenské vrstvy ji zpočátku braly s rezervou. Za první republiky se kina dělila na premiérová a reprízová. Do premiérových kin, soustředěných hlavně na Václavském náměstí, chodila společensky i finančně náročnější klientela. Patřila sem Lucerna, Fénix, Koruna či Passage v hotelu Ambassador. Později přibylo Kino Alfa, Adria i Avion. Vlastní biograf měl také Vlasta Burian, i když nepatřil mezi premiérová kina.
Kolik stál lístek do kina?
V Ponrepu od 30 do 60 haléřů. To zahrnovalo celé pásmo krátkých filmů. Za první republiky stály lístky v premiérových kinech více, v reprízových méně. Pohybovalo se to zhruba mezi jednou a pěti korunami, ve třicátých letech mohl lístek do premiérového kina stát i 13 korun.
Byla některá kina výjimečná i architektonicky?
Nejznámější je Lucerna, kterou nechal postavit stavitel Václav Havel, dědeček pozdějšího prezidenta. Původně v ní chtěl mít zkušební sál pro balet Národního divadla, nakonec se tam ale otevřelo kino. Na Královských Vinohradech fungovalo kino Valdek, Flora či biograf v paláci Maceška. Slavná byla i Alfa v Domě U Stýblů – premiérové kino s kapacitou kolem 1 200 míst, tehdy největší v Praze.
Kdybych chtěl zažít atmosféru první republiky, kam kromě Lucerny byste mě pozvala?
V současnosti je to složité, protože řada tehdejších kin už neexistuje. Na Vinohradech to byla například Maceška či Radio, na náměstí Míru kino Valdek. Na Václavském náměstí se promítalo v Alfě, Fénixu, Pasáži, Koruně nebo Avionu. Bohužel většina z nich se nedochovala.
Nedávno jste vedla prohlídku po stopách pražské kinematografie. Co lidi nejvíc překvapilo?
Už zmíněný fakt, že kin bývalo tolik. Zvlášť kolem první světové války jich v Praze fungovalo opravdu mnoho. Byla finančně dostupná a nabízela úplně nový zážitek. Film navíc umožnil divákům cestovat do světa prostřednictvím amerických, francouzských, italských nebo německých snímků.
Jak si vedla československá kinematografie ve srovnání se světovou?
Velmi dobře. V roce 1931 vznikla na Barrandově moderní filmová studia, tehdy považovaná za nejmodernější v Evropě.