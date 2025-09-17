První kina v Praze? Vyšší společenské vrstvy je braly s rezervou a lístky stály 30 až 60 haléřů

Marek Hýř
Marek Hýř
  6:29
O tom, kde se psaly dějiny pražské kinematografie a jaká byla její zlatá éra, vypráví historička Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism.
Fotogalerie2

Kino Flora na Vinohradech | foto: SBÍRKA D. HORÁKA, VÝSTAVA PRAŽSKÉ BIOGRAFY

Které kino bylo v Praze úplně první?
Prvním skutečným kinem bylo Bio Ponrepo v domě U Modré štiky v Karlově ulici, nedaleko Karlova mostu. Otevřelo 15. září 1907. Lidé seděli na dřevěných lavicích, bylo tam 56 míst a sál nebyl stupňovitý. Zároveň je ale důležité připomenout, že tehdejší Praha byla mnohem menší než dnes. V roce 1907 zahrnovala jen Staré Město, Malou Stranu, Hradčany, Nové Město pražské, Holešovice, Bubny a Libeň. Vinohrady, Smíchov, Karlín, Nusle a další města a obce se staly součástí Prahy až od 1. ledna 1922, kdy vstoupil v platnost příslušný zákon.

Viktor Ponrepo, průkopník české kinematografie

Kdo za kinem stál?
Kino založil Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor. Název Ponrepo byla jeho přezdívka odvozená z francouzského bon repos, což znamená dobrý odpočinek.

Na co se tehdy chodilo?
Nešlo ještě o celovečerní filmy, jak je známe v současnosti. Promítaly se krátké skeče, nejprve půlminutové, později tříminutové až pětiminutové. Ty se skládaly do pásma a celé představení trvalo zhruba hodinu.

Kdy nastala zlatá éra pražských biografů?
Po vzniku Československa. Kino si získalo obrovskou popularitu. V době první republiky jich bylo v Praze kolem stovky.

Můžeme kina rozdělit na lidová a luxusní?
Na začátku šlo o lidovou zábavu, vyšší společenské vrstvy ji zpočátku braly s rezervou. Za první republiky se kina dělila na premiérová a reprízová. Do premiérových kin, soustředěných hlavně na Václavském náměstí, chodila společensky i finančně náročnější klientela. Patřila sem Lucerna, Fénix, Koruna či Passage v hotelu Ambassador. Později přibylo Kino Alfa, Adria i Avion. Vlastní biograf měl také Vlasta Burian, i když nepatřil mezi premiérová kina.

Kolik stál lístek do kina?
V Ponrepu od 30 do 60 haléřů. To zahrnovalo celé pásmo krátkých filmů. Za první republiky stály lístky v premiérových kinech více, v reprízových méně. Pohybovalo se to zhruba mezi jednou a pěti korunami, ve třicátých letech mohl lístek do premiérového kina stát i 13 korun.

Byla některá kina výjimečná i architektonicky?
Nejznámější je Lucerna, kterou nechal postavit stavitel Václav Havel, dědeček pozdějšího prezidenta. Původně v ní chtěl mít zkušební sál pro balet Národního divadla, nakonec se tam ale otevřelo kino. Na Královských Vinohradech fungovalo kino Valdek, Flora či biograf v paláci Maceška. Slavná byla i Alfa v Domě U Stýblů – premiérové kino s kapacitou kolem 1 200 míst, tehdy největší v Praze.

Kdybych chtěl zažít atmosféru první republiky, kam kromě Lucerny byste mě pozvala?
V současnosti je to složité, protože řada tehdejších kin už neexistuje. Na Vinohradech to byla například Maceška či Radio, na náměstí Míru kino Valdek. Na Václavském náměstí se promítalo v Alfě, Fénixu, Pasáži, Koruně nebo Avionu. Bohužel většina z nich se nedochovala.

Nedávno jste vedla prohlídku po stopách pražské kinematografie. Co lidi nejvíc překvapilo?
Už zmíněný fakt, že kin bývalo tolik. Zvlášť kolem první světové války jich v Praze fungovalo opravdu mnoho. Byla finančně dostupná a nabízela úplně nový zážitek. Film navíc umožnil divákům cestovat do světa prostřednictvím amerických, francouzských, italských nebo německých snímků.

Jak si vedla československá kinematografie ve srovnání se světovou?
Velmi dobře. V roce 1931 vznikla na Barrandově moderní filmová studia, tehdy považovaná za nejmodernější v Evropě.

Témata: kino

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Soud rozhodne o žádosti vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu...

17. září 2025  8:52

Staň se investigativním novinářem

17. září 2025  8:44

Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

17. září 2025  7:55

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce...

17. září 2025  7:02

První kina v Praze? Vyšší společenské vrstvy je braly s rezervou a lístky stály 30 až 60 haléřů

O tom, kde se psaly dějiny pražské kinematografie a jaká byla její zlatá éra, vypráví historička Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism.

17. září 2025  6:29

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:52,  aktualizováno  17.9 6:09

Síť obousměrek pro kola se v Brně zdvojnásobí, pomohl vstřícný přístup policie

Zatímco dřív museli cyklisté v Brně o každou obousměrku tvrdě bojovat, teď zažívají hotové žně. Magistrát je v nejbližších měsících zřídí ve 33 ulicích napříč městem. Návrh čerstvě prošel povolovacím...

17. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Mapový portál vysokorychlostních tratí

17. září 2025

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Soud v Mostě rozhodne o žádosti o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude dnes rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si...

17. září 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj, zaměří se na znevýhodněné regiony

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zavítá na jednodenní návštěvu Pardubického kraje. Tématem jeho setkání se zástupci samospráv a organizací budou...

17. září 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.