K příležitosti znovuotevření Průmyslového paláce, který prošel velkou generální rekonstrukcí a dostal nové levé křídlo, vychází také zajímavá kniha. V desítkách snímků několika generací fotografů mapuje 135 let historie jednoho z nejvýznamnějších míst české metropole. Přináší jedinečné svědectví o proměnách Prahy, jejích obyvatel i společnosti. Právě Výstaviště je místem, kde se odehrávají velké dějiny i tisíce osobních příběhů. Místem prvních lásek, rodinných výletů, velkolepých výstav, koncertů, politických událostí i všedních nedělních procházek.
Vyprávění začíná 1891
Novou publikaci s názvem Planeta Výstaviště dal dohromady fotograf, historik umění a kurátor Tomáš Pospěch, který dlouhodobě zkoumá historii fotografie a její vztah ke každodennímu životu. „Historie se v knize přibližuje prostřednictvím konkrétních tváří a situací. Dostává podobu návštěvníka před výstavním pavilonem, rodiny na pouti, slavnostního davu či letmého gesta zachyceného na okraji velké události,“ říká Pospěch.
|
Průmyslový palác přežil monarchii i komunisty. Teď se po požáru vrací v nové podobě
Vyprávění začíná Jubilejní zemskou výstavou v roce 1891, díky ní tento areál vznikl. Pokračuje obdobím veletrhů, výstav technických novinek i kulturních akcí, zachycuje éru někdejšího Paláce kultury a oddechu Julia Fučíka, 90. léta i obnovu areálu, jejímž symbolem se stává znovuzrozený palác.
Kniha navíc propojuje několik generací fotografických osobností. Jsou tu fotky od Karla Malocha, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Josefa Sudka či Karla Cudlína. Silnou současnou vrstvu tvoří také portrétní série fotografické dvojice Štěpánka Stein a Salim Issa, vytvořená speciálně pro tuto publikaci.