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Na začátku letošního října se v Česku uskuteční dvoje souběžné volby. V pátek 9. října a v sobotu 10. října 2026 budou lidé rozhodovat o nové podobě zastupitelstva své obce, tedy složení místních radnic a magistrátů. Zároveň se ve 27 obvodech, což představuje třetinu země, obmění část Senátu.
Kdy budou volby 2026
V Česku se 9. a 10. října 2026 uskuteční:
- Volby do zastupitelstev obcí - 9. a 10. října 2026
- Volby do Senátu Parlamentu ČR - 9. a 10. října 2026
Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne o týden později, tedy v pátek 16. října a sobotu 17. října 2026.
Trojkoalice pro Prahu a volební song
Jedním z kandidátů na primátora hlavního města Prahy je Adam Scheinherr, bývalý náměstek pražského primátora a předseda strany Praha sobě. Ta v trojkoalici společně s KDU-ČSL a Zelenými odstartovala v pondělí 1. června společnou kampaň do říjnových komunálních voleb.
Scheinherr tak představil volební píseň, která bude doprovázet jeho kampaň. Vychází ze slavné písně Diamonds z roku 2012 zpěvačky Rihanny, jejíž refrén „Shine bright like a diamond“ (v překladu zař jasně jako diamant) se stal téměř kultovní frází. V Scheinherrově volební variantě písně je právě tento text poupravený na slovní hříčku, která zní „Scheinherr like a diamond“ (v překladu Scheinherr jako diamant).
Další kandidáti na primátora Prahy
Seznam kandidátů, kteří se v podzimních volbách utkají o post primátora hlavního města Prahy, se postupně rozrůstá. Ambici vést hlavní město potvrdili Ondřej Prokop (ANO), Petr Hlaváček (STAN) či Tomáš Portlík (ODS). O nejvyšší post na magistrátu se bude ucházet také Tereza Nislerová za Piráty nebo senátor Václav Láska reprezentující hnutí SEN 21.
Světový hit Diamonds zbořil hitparády
Singl „Diamonds“ od Rihanny z roku 2012 je titulní písní alba Unapologetic. Po vydání bodoval na prvním místě ve více než 20 zemích světa včetně USA a Velké Británie, přičemž do května 2013 se ho celosvětově prodalo přes 7,5 milionu kopií.