V září bude možné v Praze navštívit celou řadu muzeí a galerií zdarma. Bezplatně si mohou zájemci prohlédnout i hrady a zámky, a to nejen v hlavním městě. Pro milovníky dopravy chystá Dopravní podnik hlavního města Prahy akci Den otevřených dveří. Na své si přijdou také ti, kteří chtějí spojit lásku k psům s dobročinností. Během září se budou konat také projekce pod širým nebem. Pokud jste nestihli letní kino, budete mít poslední šanci.
Obsah
Galerie a muzea zdarma
- Datum: Neděle 6. září 2026
- Čas: Podle otevírací doby dané instituce
- Místo: Vybraná muzea a galerie v Praze a ČR
Každou první neděli v měsíci bude během podzimu 2026 možné navštívit vybraná muzea a galerie zcela zdarma. V září se tato akce uskuteční hned první víkend, tedy v neděli 6. 9. 2026. Celý seznam kulturních institucí, které se do akce zapojí, je k dispozici na stránkách Ministerstva kultury. Své brány otevře pro návštěvníky zdarma například:
- Veletržní palác
- Salmovský palác
- Schwarzenberský palác
- Další budovy Národní galerie Praha
- Muzejní komplex Národní muzeum v Praze
- Národní technické muzeum v Praze
- Uměleckoprůmyslové museum v Praze
- Dům U Černé Matky Boží
- Letohrádek Hvězda
Hrady a zámky zdarma
- Datum: Neděle 27. září 2026
- Čas: Podle otevírací doby dané instituce
- Místo: Státní hrady a zámky v ČR
V neděli 27. září 2026 bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky, kterých je ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) více než sto po celé České republice. V Praze bude možné navštívit zahrady pod Pražským hradem a Invalidovnu. Na prohlídky je nutná bezplatná rezervace předem na webu NPÚ.
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Superden: Promoce asistenčních psů
- Datum: Sobota 19. září 2026
- Čas: od 10:00 hodin
- Místo: Výcvikový areál psů Helppes, Praha 5 - Motol
V rámci akce Superden organizace Helppes se uskuteční slavnostní předání nově vycvičených asistenčních psů. Akci budou moderovat Patricie Solaříková, Jan Čenský a Mirek Konvalinka. Jako patroni se na akci objeví celá řada známých jmen, například Heidi Janků, Marta Kubišová, Berenika Suchánková, Jakub Kohák, David Kraus, Bohuš Matuš, Václav Vydra a další. Na programu jsou hudební vystoupení, ukázky práce asistenčních psů a další. Více informací na webu pořadatele.
Den otevřených dveří DPP
- Datum: Sobota 5. září 2026
- Čas: od 10:00 do 16:00 hodin
- Místo: Garáž Řepy
Den otevřených dveří Dopravního podniku hlavního města Prahy nabídne návštěvníkům možnost prohlédnout si současnou techniku, historická vozidla a zázemí provozovny, které je běžně veřejnosti nepřístupné. V rámci doprovodného programu budou pro návštěvníky připravena sportovní, vědomostní a edukativní stanoviště, kreativní workshop, fotokoutek, soutěže nebo skákací atrakce. Na pódiu se děti i dospělí mohou těšit na kouzelnickou show, Tlapkovou patrolu nebo Dixie Band Městské policie. Více informací na webu DPP.
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Letní kina zdarma v Praze
Během září lze stihnout poslední termíny promítání filmů pod širým nebem. V Praze chystá letní kino se vstupem zdarma například:
- Kinobus DPP bude promítat ještě 1., 2. a 9. září 2026 na Slunečním náměstí v Praze 13, Hůrka.
- Letní kino Pragovka bude promítat dva filmy, a to 1. září od 20:00 a 9. září od 19:45 hodin.
- Letní kino Prahy 12 chystá promítání 3. září od 20:15 hodin.
- Letní kino MeetFactory bude promítat film pod širým nebem 2. září od 20:30 hodin.
- DDM Spirála v Praze 8 uvede poslední projekci filmového léta 3. září od 20:00 hodin.
Více informací najdete v souhrnném článku na Metro.cz.
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