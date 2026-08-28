Psí akce se Solaříkovou, hrady nebo kina. Těchto 5 věcí bude v září v Praze zdarma

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  10:21
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Velké oči, hluboké vrásky a dlouhý jazyk. Právě nezaměnitelný vzhled Jinny Lu letos zaujal porotu natolik, že jí přisoudila první místo. | foto: instagramový účet: @ahistoryofdogs

Co podniknout v hlavním městě zdarma během září? Praha nabídne program pro milovníky umění, výletů, čtyřnohých miláčků či dopravy. Velké kulturní instituce otevřou bezplatně své brány. Bude také poslední šance užít si promítání filmů pod širým nebem.

V září bude možné v Praze navštívit celou řadu muzeí a galerií zdarma. Bezplatně si mohou zájemci prohlédnout i hrady a zámky, a to nejen v hlavním městě. Pro milovníky dopravy chystá Dopravní podnik hlavního města Prahy akci Den otevřených dveří. Na své si přijdou také ti, kteří chtějí spojit lásku k psům s dobročinností. Během září se budou konat také projekce pod širým nebem. Pokud jste nestihli letní kino, budete mít poslední šanci.

Obsah

Galerie a muzea zdarma

  • Datum: Neděle 6. září 2026
  • Čas: Podle otevírací doby dané instituce
  • Místo: Vybraná muzea a galerie v Praze a ČR

Každou první neděli v měsíci bude během podzimu 2026 možné navštívit vybraná muzea a galerie zcela zdarma. V září se tato akce uskuteční hned první víkend, tedy v neděli 6. 9. 2026. Celý seznam kulturních institucí, které se do akce zapojí, je k dispozici na stránkách Ministerstva kultury. Své brány otevře pro návštěvníky zdarma například:

  • Veletržní palác
  • Salmovský palác
  • Schwarzenberský palác
  • Další budovy Národní galerie Praha
  • Muzejní komplex Národní muzeum v Praze
  • Národní technické muzeum v Praze
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
  • Dům U Černé Matky Boží
  • Letohrádek Hvězda
Novou vizi okolí pražského Národního muzea vypracovali architekti z IPR.

Hrady a zámky zdarma

  • Datum: Neděle 27. září 2026
  • Čas: Podle otevírací doby dané instituce
  • Místo: Státní hrady a zámky v ČR

V neděli 27. září 2026 bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky, kterých je ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) více než sto po celé České republice. V Praze bude možné navštívit zahrady pod Pražským hradem a Invalidovnu. Na prohlídky je nutná bezplatná rezervace předem na webu NPÚ.

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Superden: Promoce asistenčních psů

  • Datum: Sobota 19. září 2026
  • Čas: od 10:00 hodin
  • Místo: Výcvikový areál psů Helppes, Praha 5 - Motol

V rámci akce Superden organizace Helppes se uskuteční slavnostní předání nově vycvičených asistenčních psů. Akci budou moderovat Patricie Solaříková, Jan Čenský a Mirek Konvalinka. Jako patroni se na akci objeví celá řada známých jmen, například Heidi Janků, Marta Kubišová, Berenika Suchánková, Jakub Kohák, David Kraus, Bohuš Matuš, Václav Vydra a další. Na programu jsou hudební vystoupení, ukázky práce asistenčních psů a další. Více informací na webu pořadatele.

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Den otevřených dveří DPP

  • Datum: Sobota 5. září 2026
  • Čas: od 10:00 do 16:00 hodin
  • Místo: Garáž Řepy

Den otevřených dveří Dopravního podniku hlavního města Prahy nabídne návštěvníkům možnost prohlédnout si současnou techniku, historická vozidla a zázemí provozovny, které je běžně veřejnosti nepřístupné. V rámci doprovodného programu budou pro návštěvníky připravena sportovní, vědomostní a edukativní stanoviště, kreativní workshop, fotokoutek, soutěže nebo skákací atrakce. Na pódiu se děti i dospělí mohou těšit na kouzelnickou show, Tlapkovou patrolu nebo Dixie Band Městské policie. Více informací na webu DPP.

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Letní kina zdarma v Praze

Během září lze stihnout poslední termíny promítání filmů pod širým nebem. V Praze chystá letní kino se vstupem zdarma například:

  • Kinobus DPP bude promítat ještě 1., 2. a 9. září 2026 na Slunečním náměstí v Praze 13, Hůrka.
  • Letní kino Pragovka bude promítat dva filmy, a to 1. září od 20:00 a 9. září od 19:45 hodin.
  • Letní kino Prahy 12 chystá promítání 3. září od 20:15 hodin.
  • Letní kino MeetFactory bude promítat film pod širým nebem 2. září od 20:30 hodin.
  • DDM Spirála v Praze 8 uvede poslední projekci filmového léta 3. září od 20:00 hodin.

Více informací najdete v souhrnném článku na Metro.cz.

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
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