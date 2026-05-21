Hamerský rybník se v posledních dnech stal místem malého dramatu. Pár husic nilských se začal chovat teritoriálně a útočil na ostatní zvířata u vody. Někteří svědci tvrdili, že husice dokonce odtáhly pryč malé kachně.
Pražské lesy následně výskyt invazivního druhu pro tn.cz potvrdily. Podle mluvčí organizace Lesy hlavního města Prahy jde o druh známý vysokou přizpůsobivostí a agresivním chováním vůči původním druhům vodních ptáků. Husice mají zejména během hnízdění vytlačovat ostatní ptactvo z vhodných lokalit a útočit i na mláďata.
Město proto přistoupilo k regulaci. Ve středu ráno byli na rybníku odchyceni dva jedinci, kteří byli následně utraceni.
Hrozba pro původní zvířata
Husice nilské nejsou jediným invazivním druhem, který představuje problém pro českou přírodu. V okolí Prahy fotopasti nedávno zachytily mývala severního. Podle ochranářů se šíří především z Německa, kde jeho populace dosahuje už téměř dvou milionů jedinců.
|
Za noc postaví hráz a ještě ji podepřou. Bobři se činí, jenže voda teče do sklepů
Mývalové jsou známí svou mimořádnou zručností. Pomocí předních končetin dokážou otevírat nádoby i kontejnery. V Německu běžně žijí na okrajích měst a živí se odpadky. Také proto si vysloužil přezdívku „odpadková panda“. Právě blízkost k člověku ale zvyšuje riziko přenosu nemocí – například škrkavka mývalí je tam považována za významné zdravotní riziko.
Malý savec navíc ohrožuje kolonie ptáků hnízdících na zemi i ve stromech, obojživelníky nebo měkkýše. V některých lokalitách je schopen jejich populace téměř zlikvidovat.
Husice nilská pochází z Afriky, mýval je z Ameriky