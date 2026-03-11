Půlmaraton v Praze 2026 omezí dopravu v centru. Podívejte se, které ulice se uzavřou

Autor: Metro.cz
  10:53
V centru Prahy se v sobotu 28. března poběží tradiční půlmaraton. Závod přiláká tisíce běžců z Česka i ze zahraničí, zároveň ale přinese dočasná dopravní omezení. Některé ulice v Praze 1 budou několik hodin zcela uzavřené a na trase bude také platit zákaz parkování.
POHLED DO DAVU. Závodníci v těsných rozestupech během Pražského půlmaratonu.

POHLED DO DAVU. Závodníci v těsných rozestupech během Pražského půlmaratonu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Rodrigue Kwizera z Burundi vyhrál Pražský půlmaraton 2025 v čase 58:54.
Michaela Čepová byla nejlepší Češkou v Pražském půlmaratonu 2025. Do cíle...
Tradiční Generali 1/2Maraton Praha, který je součástí série RunCzech, odstartuje v sobotu 28. března v 10 hodin. Běžci se vydají na trasu dlouhou 21,0975 kilometru, která povede také historickým centrem metropole.

Uzavírky ulic v centru Prahy

V sobotu budou postupně uzavírány ulice na trase závodu přibližně mezi 9. a 13. hodinou. Dopravu budou na místě řídit policisté společně se strážníky městské policie.

Uzavírky se dotknou například těchto ulic:

  • 17. listopadu – přibližně 9:45 až 11:00
  • Křižovnická – 9:45 až 11:00
  • Smetanovo nábřeží – 9:45 až 11:00
  • Most Legií – 9:45 až 11:00
  • Masarykovo nábřeží – 10:00 až 12:00
  • Národní – 10:10 až 12:10
  • Na Příkopě – 10:20 až 12:20
  • Celetná – 10:20 až 12:20
  • Pařížská – 10:20 až 12:30
  • Dvořákovo nábřeží (směr náměstí Jana Palacha) – 10:30 až 12:40

Uvedené časy jsou orientační. Uzavírky budou rušeny postupně poté, co daným místem proběhnou poslední závodníci.

Zákaz parkování na trase

Na celé trase závodu bude zároveň platit zákaz zastavení. Zaparkovaná vozidla mohou být z bezpečnostních důvodů odtažena.

Omezení parkování se týká například ulic:

  • 17. listopadu
  • Křižovnická (úsek nám. Jana Palacha – Platnéřská)
  • Smetanovo nábřeží (Karlův most – Betlémská)
  • Národní
  • Na Příkopě (Panská – Hybernská)
  • Celetná (Hybernská – Ovocný trh)
  • Pařížská
  • Dvořákovo nábřeží (Nové mlýny – Klášterská)

Zákaz parkování zde bude platit od soboty 28. března od 00:01 až do 16 hodin.

Jak se dostat do centra

I během závodu bude možné do oblasti Prahy 1 vjíždět a vyjíždět například přes ulice Dlouhá, Revoluční, Klimentská, Na Poříčí, Hybernská, Spálená, Vodičkova nebo Jindřišská. V některých částech centra ale budou přejezdy přes trasu závodu možné jen v určitých časech.

Kvůli omezením v povrchové dopravě organizátoři doporučují pro pohyb po centru využít především metro.

Řidičům může pomoci také navigační aplikace Waze, která bude mít uzavírky v den závodu zapracované a pomůže najít nejméně vytíženou trasu.

Informační linka pro řidiče

Lidé mohou využít také bezplatnou dopravně-informační linku:

  • 800 165 102 – od 23. do 27. března vždy mezi 9:00 a 18:00
  • 800 165 102 a 800 100 991 – v den závodu 28. března od 8:00 do 14:00

Pokud by došlo k odtahu vozidla, jeho umístění lze zjistit po zadání registrační značky na webu Správy služeb hlavního města Prahy nebo prostřednictvím linky městské policie 156.

Půlmaraton omezí i MHD

  • Generali 1/2Maraton Praha se koná sobotu 28. března. Běh omezí také MHD. Dopravní podnik teprve seznam výluk a omezení připravuje. Situaci sledujeme a informace budeme aktualizovat.
  • Informace o změnách MHD naleznete v nejbližších dnech na www.dpp.cz, nebo na infolince Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.









