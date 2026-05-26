Původně mělo pražské metro být jen podzemní tramvají. S tímto plánem také přišlo v lednu 1966 první kopnutí do země v dnešní Opletalově ulici nedaleko křižovatky s Bolzanovou.
Projekt se však záhy, v srpnu 1967, změnil a po osmi letech usilovné výstavby otevřela první část linky C. První provozní úsek mezi stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a Kačerov o délce necelých sedmi kilometrů s devíti stanicemi byl revolucí v pražské hromadné dopravě.
Konec průvodčích
Nová podzemní dráha ulevila povrchové dopravě v beznadějně přecpaných ulicích, ale také ukončila provoz typických dvounápravových vozů a po téměř sto letech historie pražské MHD vedla k eliminování průvodčích.
Prehistorie metra sahá až do roku 1898. Podzemní tramvaj měla jezdit z Václaváku k Rudolfinu
Z tramvajové sítě pak kvůli domnělé nepotřebnosti zmizela například trať přes Pankrác a Budějovickou (kam se dnes tramvaje pomalu vracejí) až na Ryšánku (kam povede nové metro D). V neposlední řadě přispělo otevření metra k zavedení jednotného tarifu v celé síti pražské MHD.