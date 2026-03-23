Epileptický záchvat může přijít kdykoliv a kdekoliv – na ulici, ve škole nebo v městské hromadné dopravě. Právě proto se organizace Život s epileptikem rozhodla dostat informace blíže k lidem. Cestující se během jízdy od odborníků dozví, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc.
Pomoc není složitá
„Hlavním cílem fialové tramvaje je naučit veřejnost, jak správně reagovat. Chceme, aby si cestující odnesli praktické informace a cítili se jistější ve chvíli, kdy se s epilepsií setkají přímo ve svém okolí,“ říká Andrea Gawron z organizace Život s epileptikem. Podle odborníků není pomoc při epileptickém záchvatu složitá.
„Nejdůležitější je zachovat klid a snažit se člověka během záchvatu chránit před zraněním. Není potřeba křeče zastavovat ani jim bránit. Zároveň je důležité nevkládat dotyčnému nic do úst, což je jeden z nejrozšířenějších mýtů spojených s epilepsií,“ vysvětluje neurolog Martin Kudr z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a Homolka.
Stačí dodržet pár pravidel
Právě neznalost a obavy jsou podle organizátorů jedním z hlavních důvodů, proč někdo s pomocí při záchvatu váhá. „Zkušenosti z našich workshopů ukazují, že řada lidí má z epileptického záchvatu strach, protože přesně neví, jak vypadá a jak na něj reagovat. Přitom často stačí dodržet několik základních pravidel první pomoci,“ doplňuje Andrea Gawron. Mezi ta nejdůležitější patří odstranit z okolí nebezpečné předměty, chránit dotyčnému hlavu a po odeznění záchvatu ho uložit do stabilizované polohy. „Epilepsie je poměrně časté onemocnění a je velmi pravděpodobné, že každý z nás se někdy setká s člověkem, který epilepsií trpí, nebo bude svědkem záchvatu. Právě proto je důležité, aby veřejnost věděla, jak správně reagovat, a nebála se pomoci,“ říká neurolog Kudr.
Záchvat předvedou lékaři v tramvaji
Fialová tramvaj funguje jako běžný spoj městské hromadné dopravy, který mohou cestující využít během své cesty po Praze. Ve čtvrtek 26. března ale do ní budou postupně na jednotlivých zastávkách nastupovat lékaři Centra pro epilepsie Motol, pacienti a zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1. Ti budou přímo během jízdy předvádět, co při epileptickém záchvatu dělat. „Veřejná doprava je místem, kde se každý den pohybuje velké množství lidí. Proto je důležité, aby věděli, jak se zachovat, když někdo z cestujících prodělá epileptický záchvat,“ říká Eva Bernatová z Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1.
Akce se účastní také organizace, které se dlouhodobě věnují vzdělávání veřejnosti i odborníků. „Jejich zapojení je důležité proto, aby informace o epilepsii byly přesné, aktuální a vycházely jak z odborných poznatků, tak z reálných zkušeností pacientů,“ říká Květa Janoušková z 2. LF UK a spolku EpiStop. Podle ní je důležité připomínat, že epilepsie může mít velmi různou podobu. „Většina lidí s epilepsií žije běžné životy a na první pohled byste nepoznali, že nějakou diagnózu mají. Právě proto je důležité o epilepsii mluvit otevřeně a pomáhat veřejnosti lépe porozumět tomu, co toto onemocnění skutečně znamená,“ doplňuje Janoušková.