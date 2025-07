Výstavbu výtahu měla na starost společnost Brema. Stavební náklady činily zhruba šedesát dva milionů korun. Horní stanice výtahu na Radlické je zapuštěna do stěny ochozu ve vestibulu, za uměleckou mozaikou, která je nainstalována nad stávajícím pevným schodištěm. K horní stanici výtahu se cestující dostanou po ochozu, který vede kolem pevného schodiště.

Vstup na samotný ochoz je plně bezbariérový, bez jakéhokoliv výškového gradientu, jeho podlaha je ve stejné úrovni jako zbytek vestibulu, který je bezbariérově spojen s uliční úrovní. Výtah vede kolmo dolů do úrovně nástupiště. Kabina výtahu je dvoudveřová a průchozí, tedy cestující nastupují dveřmi na jedné straně a vystupují dveřmi na opačné straně.

Stanice metra Radlická se stane 48. bezbariérovou stanicí pražského metra.

Dolní stanice výtahu na nástupišti je situována mírně vpravo od jeho středové osy, zhruba pět metrů před pevným schodištěm. Cestující z dolní kabiny vystupují západním směrem na nástupiště, které mají celé před sebou. Zastavěná plocha výtahu na nástupišti činí 7,95 metrů čtverečných. Zdvih výtahu je pět metrů, rychlost jeden m/s, zrychlení nebo zpomalení půl metrů za sekundu. Pohonná jednotka výtahu je umístěna přímo ve výtahové šachtě.

„Každá nově bezbariérově zpřístupněná stanice metra znamená nejen větší svobodu pohybu pro lidi na vozíku, seniory nebo rodiče s kočárky, ale i důležitý krok k dostupnějšímu a spravedlivějšímu městu. Radlická je dalším konkrétním výsledkem naší snahy modernizovat Prahu tak, aby v ní mohl důstojně fungovat každý. A to je směr, který budeme jako město i nadále důsledně prosazovat,“ říká první náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib.

Nový výtah ve stanici metra Radlická

Nově vybudovaný výtah na Radlické představuje kompromisní technologické a z pohledu nákladů výrazně levnější řešení na rozdíl od původně uvažovaného umístění do stávajícího pevného schodiště. Díky tomu se DPP podařilo výtah vybudovat jen s minimálními, nejnutnějšími zásahy do nosných konstrukcí stanice a do technologických prostor pod nástupištěm, kde jsou vedeny kabelové tunely a bez nutnosti výrazně přestavovat část vestibulu a nástupiště, což by znamenalo kompletní uzavření stanice. Umístění výtahu plně respektuje konstrukční skladbu stanice a všechny bezpečnostní, protipožární a evakuační předpisy.

Nový výtah ve stanici metra Radlická

Další bezbariérově zpřístupněnou stanicí pražského metra bude Flora, kde DPP v průběhu letošního podzimu plánuje zahájit stavební práce na její kompletní revitalizaci, výměně eskalátorů a vybudování výtahů.