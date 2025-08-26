Určitě jste to taky zažili. Jdete po chodníku a zezadu na vás někdo zuřivě zvoní. Koloběžkář, soukromý nebo i sdílený, se dožaduje průjezdu. Nebo se proti vám v jednosměrné ulici v protisměru řítila parta rozjařených elektrokoloběžkářů. Vyznavači takových jízd si s pravidly hlavu moc nelámou.
Praha 1 jako první městská část v metropoli osazuje novou dopravní značku zákaz vjezdu elektrickým koloběžkám s výjimkou povolení MČ Praha 1 a zásobování. Značka byla schválena Odborem dopravy ÚMČ Praha 1 a umístěna na začátku a konci Nerudovy ulice u Malostranského náměstí a u Úvozu – tedy v lokalitě, kde docházelo k opakovaným nehodám a kolizím mezi jezdci a chodci.
Nové opatření vzniklo v reakci na četná porušení pravidel ze strany uživatelů sdílených koloběžek, zejména nebezpečné jízdy po chodnících, která vedla k opakovaným zraněním.
O povolení k vjezdu může požádat kdokoliv, žádosti posuzuje městská část.
Bezpečnost je důležitější než kšefty firem
„Zatímco se politici na Magistrátu hlavního města dohadují, Praha 1 koná. Jako první v hlavním městě nasazujeme novou značku zákazu vjezdu elektrickým koloběžkám. Bezpečnost lidí na chodníku je pro nás důležitější než kšeft sdílených firem a politikaření na Magistrátu. Na Malé Straně už nebylo možné dál přihlížet chaosu, kolizím a zraněním. Proto jsme zakročili. Pokud do 1. listopadu 2025 nebude celopražská dohoda, rozšíříme zákaz i na další místa,“ uvedl radní pro dopravu Vojtěch Ryvola.
Opatření bylo konzultováno také s Odborem dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. V zákonné lhůtě jej nikdo nerozporoval.