Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:03
Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky typu segway.
Fotogalerie3

První značky se objevily na začátku Nerudovy ulice a v ulici Úvoz. | foto: MČ PRAHA 1

Určitě jste to taky zažili. Jdete po chodníku a zezadu na vás někdo zuřivě zvoní. Koloběžkář, soukromý nebo i sdílený, se dožaduje průjezdu. Nebo se proti vám v jednosměrné ulici v protisměru řítila parta rozjařených elektrokoloběžkářů. Vyznavači takových jízd si s pravidly hlavu moc nelámou.

Po chodníku, ve dvou. Praha 1 instaluje první značky zákazu vjezdu těchto vozítek

Praha 1 jako první městská část v metropoli osazuje novou dopravní značku zákaz vjezdu elektrickým koloběžkám s výjimkou povolení MČ Praha 1 a zásobování. Značka byla schválena Odborem dopravy ÚMČ Praha 1 a umístěna na začátku a konci Nerudovy ulice u Malostranského náměstí a u Úvozu – tedy v lokalitě, kde docházelo k opakovaným nehodám a kolizím mezi jezdci a chodci.

Nové opatření vzniklo v reakci na četná porušení pravidel ze strany uživatelů sdílených koloběžek, zejména nebezpečné jízdy po chodnících, která vedla k opakovaným zraněním.

O povolení k vjezdu může požádat kdokoliv, žádosti posuzuje městská část.

Bezpečnost je důležitější než kšefty firem

„Zatímco se politici na Magistrátu hlavního města dohadují, Praha 1 koná. Jako první v hlavním městě nasazujeme novou značku zákazu vjezdu elektrickým koloběžkám. Bezpečnost lidí na chodníku je pro nás důležitější než kšeft sdílených firem a politikaření na Magistrátu. Na Malé Straně už nebylo možné dál přihlížet chaosu, kolizím a zraněním. Proto jsme zakročili. Pokud do 1. listopadu 2025 nebude celopražská dohoda, rozšíříme zákaz i na další místa,“ uvedl radní pro dopravu Vojtěch Ryvola.

Opatření bylo konzultováno také s Odborem dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. V zákonné lhůtě jej nikdo nerozporoval.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Padesát měst a obcí Plzeňského kraje má úsporné osvětlení od ČEZ, nejvíce z ČR

Desetina měst a obcí Plzeňského kraje využívá úsporné veřejné osvětlení od ČEZ ESCO. Staré výbojky vyměnilo za LED svítidla 50 měst a obcí, což je nejvíce ze...

26. srpna 2025  13:44,  aktualizováno  13:44

Stonařov plánuje modernizovat svoji expozici o meteoritech

Stonařov na Jihlavsku připravuje modernizaci svého muzea meteoritů. Vzniklo v roce 2012 společně s několika dalšími v regionu. Je o něj zájem. Podle...

26. srpna 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Když ve Škodovce mění směny, nepřejdeme cestu. V Solnici začala dostavba obchvatu

V Solnici na Rychnovsku dnes slavnostně začala stavba severozápadního obchvatu města za 326 milionů korun včetně daně. Přeložka silnice I/14 vyvede z centra především kamiony a auta zaměstnanců ze...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Lidi z jižních částí Ostravy trápí zápach, unikátní výzkum odhalil jeho původce

Hledání, jak zastavit zápach dlouhodobě sužující obyvatele ostravských částí Hrabová, Hrabůvka či Nová Bělá, je v další fázi. Výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ukázal, odkud...

26. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kapky na kameni: Silné příběhy českých a slovenských žen

26. srpna 2025  15:12

Radnice Prahy 1 nechala instalovat první značku zakazující vjezd elektrokoloběžek. Blíží se jejich soumrak?

Praze 1 už došla trpělivost s nebezpečnou jízdou koloběžkářů. V centru metropole se objevil první zákaz, kam tato elektrická vozítka nemohou. Podobně se, nejen Praha, vypořádala v minulosti s vozítky...

26. srpna 2025  15:03

Nová Spirála: Podzim 2025 v Praze přinese kosmický kabaret, světové hudební ikony i návrat českých legend

26. srpna 2025  14:57

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Kněží ze dvou třebíčských farností mají od srpna jiná působiště

Po letech působení se s věřícími ze svých farností loučí kněží Vojtěch Loub z třebíčského kostela Proměnění Páně v Třebíči a Jiří Dobeš od sv. Martina v centru stejného města. Mají nová působiště.

26. srpna 2025  14:40

Filip Šejvl: „Sekundární bydlení? Neřešte design kuchyně, ale kam půjdete na kafe nebo lyžovat.“

26. srpna 2025  14:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nový Jičín nechá opravit silnici do Kojetína, první etapa začne v polovině září

Město Nový Jičín nechá opravit silnici vedoucí do místní části Kojetín. Protože oprava bude finančně náročná, rozdělilo ji do čtyř etap. První etapa začne v...

26. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  12:44

Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu...

26. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.