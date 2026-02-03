Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  19:01
Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši peněženku nezruinují, ale vaši drahou polovičku stoprocentně oslní.
Valentýn jako z pohádky

Valentýn jako z pohádky | foto: Archiv Zámek Zbiroh

Noční kouzlo zasněžené Prahy. Nový svět. (9. ledna 2026)
Kino Aero
Valentýnský běh
Lennonova zeď se dva dny po přemalování bílou barvou znovu z velké části...
5 fotografií

Už se blíží! Valentýn je už příští týden. Proto přinášíme tipy na levné rande v Praze, od skrytých zahrad po interaktivní výstavy a sportovní úlety.

Romantické procházky zdarma

Pokud hledáte romantiku jako z filmu, nemusíte platit vstupné. Stačí vědět, kam šlápnout. Zatímco na Karlově mostě se budete loktovat s turisty, o pár set metrů dál najdete oázy klidu.

  • Nový Svět: Tato ulička u Hradčan je nejfotogeničtějším místem Prahy. Malé domečky, ticho a atmosféra starých časů. Ideální místo pro společné selfie bez cizích lidí v pozadí.
Noční kouzlo zasněžené Prahy. Nový svět. (9. ledna 2026)
  • Vojanovy sady: Skrytý klenot Malé Strany. Jsou to nejstarší zahrady v Praze, kde i v únoru panuje až posvátný klid.
  • Vyšehrad při západu slunce: Výhled z hradeb na Vltavu a osvětlenou Prahu je nepřekonatelný. Místo drahé večeře vezměte termosku s horkým čajem nebo svařákem a sledujte, jak se město pod vámi rozsvěcuje.

Nový Svět je jako pražský Montmartre pod Hradem, kde se zastavil čas

Kultura a zábava, která nezruinuje rozpočet

Chcete něco víc než jen procházku, ale rozpočet na „fine dining“ chybí? Máme pro vás tipy na levné rande v Praze, které vypadá luxusně.

  • Zimní romantika v Botanické zahradě: Areál v Troji je v zimě kouzelný. Za 180 Kč (nebo 120 Kč pro studenty) se můžete projít Japonskou zahradou, která pod popraškem sněhu vypadá jako z pohádky. Navíc zde až do 15. února probíhá výstava Křišťálová zahrada – okouzlující osvětlené skleněné instalace rostlin a zvířat.
  • Hříšný tanec v kině Aero: Legendární klasika v kultovním kině. V sobotu 14. 2. promítají v 15:30 a 20:30. Lístek stojí 190 Kč, což je zlomek ceny večeře, a atmosféra v sále bude elektrizující.
Kino Aero
  • The Pop Up: Pokud hledáte něco moderního a interaktivního, tato výstava vás hravou formou provede sérií místností pro „sebeobjevování“. Nechybí ani bazén s kuličkami! A lístek za 295 Kč vám zajistí fotky, které vám bude závidět celý Instagram.

Valentýn pro aktivní páry

Ne každý chce sedět v kině. Pokud je vaše láska postavená na pohybu, únor 2026 nabízí skvělé alternativy:

  • Valentýnský běh ve Stromovce: Startovné stojí symbolických 100 Kč (navíc 20 % jde na charitu). Trasa má 7 km a v cíli se počítá hlavně společná radost. Start je 14. února 2026 v 11:00 před Průmyslovým palácem.
Valentýnský běh
  • Valentýnský pochod s Trilobitem: Máte raději chůzi? Vyrazte na 14. ročník pochodu přes Barrandov. Startuje se 14. 2. 2026 mezi 8:00 a 11:00 na Arbesově náměstí. Trasa měří 10 km a v cíli v restauraci u Majerů v Jinonicích na vás čeká milá odměna.

Valentýnské kvinteto šetřílka

  1. Vlastní piknik: I v únoru? Ano! Do batohu sbalte odizolovanou deku, teplý čaj a domácí sendviče. Na Letné u Metronomu to má styl.
  2. Muzea zdarma: Armádní muzeum Žižkov je po rekonstrukci naprosto špičkové a vstup je zdarma.
  3. Lennonova zeď: Napište tam společně vzkaz. Stojí to jen cenu jednoho fixu.
Lennonova zeď se dva dny po přemalování bílou barvou znovu z velké části...
  1. Pražský hrad: Areál je volně přístupný. Výměna stráží vždy v celou hodinu je „představení“, za které nic neplatíte.
  2. Klementinum: Projděte se kolem, barokní knihovna je nádherná i zvenčí a nádvoří má neopakovatelný genius loci.

Nejdůležitější není, kolik utratíte, ale že spolu nesledujete jen displeje telefonů. Vyberte si jednu z bezplatných vyhlídek, vypněte data a užijte si Prahu, která v únoru patří jen vám.

Témata: Svatý Valentýn

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Na D5 havarovalo kvůli nepříznivému počasí několik aut, provoz již funguje

Aktualizujeme
Na dálnici D5 u Heřmanovi Huti na Plzeňsku narazil ve středu večer ujíždějící...

Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři dopravní nehody. Mezi exity 107 Ostrov a 100 Heřmanova Huť byla dálnice necelé dvě hodiny zavřená. Ve...

3. února 2026  19:52,  aktualizováno  20:50

Vstupenky na baráž o MS jdou do prodeje už zítra. Soupeřem Česka je nejprve Irsko

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let.

Český fotbal stojí na prahu historické šance. Už za několik týdnů odehraje reprezentace dva klíčové domácí zápasy, které mohou po dvaceti letech otevřít cestu na mistrovství světa. Prodej vstupenek...

3. února 2026  19:55

Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?

Valentýn jako z pohádky

Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl usadit další várku zamilovaných. Valentýn v Praze 2026 může být o skutečných zážitcích, které vaši...

3. února 2026  19:01

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15,  aktualizováno  18:47

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice na Vysočině namrzají kvůli mlze a mrholení, staly se tři desítky nehod

ilustrační snímek

Silnice na Vysočině od pondělního večera namrzají kvůli mrholení a mlhám, někde na ně padá ze stromů jinovatka. Varování pro řidiče platí i pro dnešní večer a...

3. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Milovice plánují otevřít ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management

ilustrační snímek

V Milovicích připravují zřízení ekonomického lycea se zaměřením na sportovní management, mělo by vzniknout při základní škole Juventa. Výuka by mohla začít ve...

3. února 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.