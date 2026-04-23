Městská část Praha 8 připravuje správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, který plánuje zavést v Trojské ulici ve směru od Bohnic takzvanou světelnou závoru regulující dopravu. Opatření má platit po dobu jednoho roku a jeho součástí je také vyhrazený autobusový a cyklistický pruh v ulici K Pazderkám. Radnice s návrhem dlouhodobě nesouhlasí a upozorňuje na možné negativní dopady.
Záměr instalovat speciální semafor na rozhraní Prahy 8 a Troji schválili pražští zastupitelé v roce 2024. Reagovali tak na petici místních obyvatel, která vznikla po vážné dopravní nehodě – motocyklista tehdy na přechodu srazil patnáctiletou dívku. Podle vedení Prahy 8 však navrhované řešení může problém spíše přesunout než vyřešit.
Radnice varuje, že regulace dopravy může přetížit okolní komunikace, které jsou už nyní na hraně kapacity. „Světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ uvedl radní pro dopravu Martin Jedlička. Kritiku směřuje i k načasování projektu, který koliduje s plánovanou rekonstrukcí Kbelské ulice od 2. července do poloviny srpna.
Zkušenosti z minulosti budí obavy
Podle Jedličky je problém i v samotné povaze opatření. Jelikož má jít o dočasnou úpravu na jeden rok, nemá městská část možnost uplatnit standardní připomínky ve správním řízení. „Proto připravujeme správní žalobu,“ dodal.
Zástupci Prahy 8 zároveň připomínají zkušenosti z minulosti. Při omezení provozu v ulici K Bohnicím v roce 2017 došlo podle nich k výraznému zhoršení dopravy v širší oblasti, včetně Kobyliského náměstí. „Nechceme, aby se situace opakovala,“ uvedl místostarosta Jiří Vítek.
Cílem opatření je omezit počet aut, která si přes Trojskou ulici zkracují cestu do centra. Instalaci má zajistit Technická správa komunikací. Praha 8 však dlouhodobě trvá na nesouhlasu a odmítá, aby se z oblasti stal dopravní experiment.
Co je světelná závora?