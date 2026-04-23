Plánovaná dopravní novinka vyvolává napětí. Radnice Prahy 8 proti světelné závoře podá žalobu

Lukáš Karbulka
  17:56
Napětí kolem dopravy v Trojské ulici v Praze sílí. Praha 8 ostře odmítá plán magistrátu na zavedení světelné závory a varuje před dopravním kolapsem v okolí. Kvůli omezeným možnostem připomínek se městská část rozhodla bránit správní žalobou.
foto: Petr Lundák, MF DNES

Městská část Praha 8 připravuje správní žalobu proti rozhodnutí magistrátu, který plánuje zavést v Trojské ulici ve směru od Bohnic takzvanou světelnou závoru regulující dopravu. Opatření má platit po dobu jednoho roku a jeho součástí je také vyhrazený autobusový a cyklistický pruh v ulici K Pazderkám. Radnice s návrhem dlouhodobě nesouhlasí a upozorňuje na možné negativní dopady.

Záměr instalovat speciální semafor na rozhraní Prahy 8 a Troji schválili pražští zastupitelé v roce 2024. Reagovali tak na petici místních obyvatel, která vznikla po vážné dopravní nehodě – motocyklista tehdy na přechodu srazil patnáctiletou dívku. Podle vedení Prahy 8 však navrhované řešení může problém spíše přesunout než vyřešit.

Radnice varuje, že regulace dopravy může přetížit okolní komunikace, které jsou už nyní na hraně kapacity. „Světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ uvedl radní pro dopravu Martin Jedlička. Kritiku směřuje i k načasování projektu, který koliduje s plánovanou rekonstrukcí Kbelské ulice od 2. července do poloviny srpna.

Zkušenosti z minulosti budí obavy

Podle Jedličky je problém i v samotné povaze opatření. Jelikož má jít o dočasnou úpravu na jeden rok, nemá městská část možnost uplatnit standardní připomínky ve správním řízení. „Proto připravujeme správní žalobu,“ dodal.

Zástupci Prahy 8 zároveň připomínají zkušenosti z minulosti. Při omezení provozu v ulici K Bohnicím v roce 2017 došlo podle nich k výraznému zhoršení dopravy v širší oblasti, včetně Kobyliského náměstí. „Nechceme, aby se situace opakovala,“ uvedl místostarosta Jiří Vítek.

Cílem opatření je omezit počet aut, která si přes Trojskou ulici zkracují cestu do centra. Instalaci má zajistit Technická správa komunikací. Praha 8 však dlouhodobě trvá na nesouhlasu a odmítá, aby se z oblasti stal dopravní experiment.

Co je světelná závora?

  • Světelná závora je dopravní opatření, které pomocí semaforů či jiných signalizačních zařízení dočasně reguluje vjezd vozidel do vybraného úseku komunikace. V praxi funguje tak, že při zvýšeném provozu nebo při riziku přetížení pustí auta jen v omezených intervalech, případně je na krátkou dobu úplně zastaví.
  • Cílem je rozložit dopravní zátěž, zabránit vzniku kolon v citlivých místech a zlepšit plynulost provozu v okolí, kam by se jinak přetížení „přelilo“. Typicky se využívá v místech, kde není možné rozšířit kapacitu silnic, ale je potřeba řídit množství vozidel v reálném čase.
  • Jako světelné závory fungují například semafory před vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Pokud se například v tunelu stane nehoda, vjezd do něj je omezen.
Témata: Praha 8, žaloba, Bohnice

