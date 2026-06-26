Od začátku července se v Praze chystá rekonstrukce tranzitní Kbelské ulice, která spojuje dálnici D8 na severu hlavního města se severovýchodem Prahy a společně s Novopackou fakticky supluje mezi dálnicemi D8 a D10 severní část Pražského okruhu.
Hlavní dopravní omezení v Kbelské ulici se začne instalovat v předstihu již ve středu 1. července, aby samotná rekonstrukce mohla naplno odstartovat ve čtvrtek 2. července. V zájmu zachování co největší plynulosti a spolehlivosti MHD bude přijato několik opatření v severní části města, neboť se dá předpokládat, že rozlití dopravy pocítí řidiči i cestující v celém širším okolí. Na mnoha místech budou vyznačeny vyhrazené pruhy pro autobusy, v několika případech také dojde k úpravám vedení autobusových linek.
Minimalizace dopadů na okolí
„Kbelská ulice je jednou z nejvytíženějších dopravních tepen v Praze, která v podstatě supluje chybějící část Pražského okruhu č. 520. Její oprava je už naprosto nezbytná, ale jsme si plně vědomi toho, že přinese obrovský tlak na dopravu v širokém okolí. Abychom dopady minimalizovali, stavební práce jsme naplánovali na letní měsíce, kdy je provoz slabší, a pro průjezd po samotné Kbelské udržíme obousměrný provoz v uspořádání 1+1 v režimu tunelu. Klíčem k tomu, aby severovýchod Prahy během léta nezkolaboval, je udržet v pohybu městskou hromadnou dopravu. Proto v celém dotčeném území zavádíme síť dočasných buspruhů a upravujeme trasy některých linek. Chceme dát cestujícím jistotu, že autobusy neuvíznou v kolonách spolu s tranzitní dopravou. Apeluji a prosím všechny řidiče o maximální trpělivost a ohleduplnost,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Změny jízdních řádů autobusových linek
- Linka 110 bude rozdělena na dvě samostatné části: 110 Letňany – Třeboradice a 206 Bazén Hloubětín – Dolní Počernice.
- Linka 201 bude v pracovní dny cca od 7:00 do 19:00 rozdělena v zastávce Letňany na dvě samostatné části. Obě pojedou pod stejným číslem v úsecích Nádraží Holešovice – Letňany a Letňany – Černý Most. Intervaly linky 201 se na prázdniny nebudou omezovat, pojede stejně jako ve školním roce.
- Linka 159 bude v období přepravních špiček posílena, linka 182 bude zkrácena jen do trasy Za Horou – Opatov, na lince 185 budou náhradou zavedeny vložené spoje v úseku Letňany – Kbelský hřbitov.
Režim 1+1
Filozofie samotné rekonstrukce je následující – stavební práce budou probíhat vždy v jednom jízdním pásu, zatímco ve druhém bude pro tranzitní dopravu zachován obousměrný provoz v režimu 1+1. Zároveň budou v dotčeném úseku uzavřené všechny sjezdy a nájezdy pro zajištění plynulého provozu. Logicky se tak dá předpokládat rozliv dopravy i do okolí. A právě kvůli tomu se chystá několik změn autobusových linek a vyznačení buspruhů tak, aby byl dopad na městskou dopravu co nejmenší. V termínu od 1. července do 15. srpna 2026 pak Praha zavede následující dočasná opatření.
Buspruhy vzniknou v těchto úsecích:
- Z Bohnic do Kobylis v ulicích Čimická a K Pazderkám od křižovatek s ulicí Lodžská ve směru do Kobylis – naváže na existující buspruh od křižovatky s ul. Přemyšlenskou (pro linky 102, 144, 152, 177, 200).
- V ulici Ďáblická od křižovatky s Žernoseckou k zastávce Třebenická (pro linky 103, 183, 348, 368, 369).
- V ulici Vysočanská obousměrně mezi zastávkami Třebenická a Prosek (pro linky 152, 166, 177, 183).
- V ulici Freyova ve směru na sever mezi zastávkami Nádraží Libeň a Vysočanská (pro linky 136, 151, 152, 177, 183, 195, 375).
- V pravém pruhu na přemostění Kbelské od kruhové křižovatky směrem k zastávce Letňanská (dosud byl kombinovaný s pravým odbočením na Kbelskou, nově bude pouze pro autobusy) (pro linky 58, 136, 166, 195, 201, 375).
- V ulici Prosecká ve směru z kopce od křižovatky s ulicí Na Rozhraní ke křižovatce s ulicí U Pekařky (pro linku 58).
- Práce jsou plánovány do 15. srpna, poté by se měl provoz vrátit do standardních prázdninových kolejí. Do té doby doporučujeme, pokud je to alespoň trochu možné, využít převážně linek metra a ve vhodných úsecích rovněž tramvají. Provoz bude po zahájení prací průběžně sledován a vyhodnocován – a pokud to bude nutné, může dojít k úpravám.