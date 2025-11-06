Od horní stanice po most Nebozízek jsou hotové podkladní betony, nyní se zde realizují finální betonové desky. V místě Abtovy výhybny a pod ní probíhají zemní práce – úprava podloží a betonování podkladních vrstev.
Po položení kolejnic přijde na řadu instalace technologií dráhy, včetně kabeláže, kamerového systému, veřejného osvětlení, bezpečnostního lanka proti pádu větví a nového evakuačního schodiště.
Nové vozy do Prahy dorazí příští rok
Současně se ve švýcarském závodě Doppelmayr Group vyrábějí nové vozy. Jejich budoucí podoba je dílem studia Anna Marešová designers (vizualizace najdete v galerii článku). Vozy by měly být hotové včetně laku už v listopadu a do Prahy dorazí na jaře 2026. Zkušební provoz s cestujícími na zrekonstruované trati plánuje dopravní podnik spustit v létě 2026.
Ještě nevyjela a už slaví úspěchy. Němci ocenili návrh mrkací lanovky na Petřín
Mimochodem, návrh nové lanovky na Petřín získal už loni v Německu titul Excellence Product Design v kategorii Letectví, námořnictvo a železnice. Nové vozy mají být prosklenější, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe vozy zablikají, tedy jakoby „mrknou“.
Vozí turisty i studenty