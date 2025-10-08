Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Autor: Metro.cz
  18:50aktualizováno  9. října 8:29
Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které kompletní modernizaci provede. Jde o investici za bezmála 1,3 miliardy korun, a kromě nových eskalátorů a moderní technologie se cestující dočkají i výtahů. Díky nim se Flora stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra.
Fotogalerie3

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci. | foto: FB DPPMAFRA

Stavební práce potrvají celkem 29 měsíců a budou rozdělené do několika etap. Od 2. února 2026 se však cestující musí připravit na zhruba desetiměsíční uzavírku, kdy bude stanice kvůli výměně eskalátorů a sanacím zcela mimo provoz. Vlaky ji budou pouze projíždět.

Otevření zmodernizované stanice se plánuje na přelom listopadu a prosince 2026, ale výtahy a nový bezbariérový přístup budou zprovozněny až během prvního čtvrtletí roku 2028.

Konečně přístupná všem, říká primátor

„Rekonstrukcí stanice metra Flora zmodernizujeme pro Pražany místo, které si to už dávno zaslouží. Projekt přinese nové výtahy, modernizované zázemí i kultivovanější veřejný prostor,“ říká primátor Bohuslav Svoboda. Podle něj budou práce probíhat s důrazem na bezpečnost a minimální omezení pro cestující i obyvatele Prahy 3.

První náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Zdeněk Hřib doplňuje, že Flora se po více než 40 letech posune do 21. století. „Bude modernější, bezpečnější a hlavně přístupná všem – lidem na vozíku, rodičům s kočárky i seniorům. Nové výtahy a druhý výstup výrazně zvýší komfort cestování,“ říká Hřib. Projekt podle něj zároveň přinese úspornější technologie a energeticky efektivnější provoz, což je dobrá zpráva i pro městský rozpočet a životní prostředí.

Starosta Prahy 3 Michal Vronský ocenil, že dopravní podnik omezí úplné uzavření stanice na pouhých deset měsíců. „Po dokončení rekonstrukce bude mít Praha 3 další plně bezbariérovou stanici metra. To je pro naši městskou část velký přínos,“ dodává.

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Co všechno se změní

Rozsah rekonstrukce bude podobný jako u nedávno opravené stanice Jiřího z Poděbrad. Flora se kompletně „odstrojí“, projde sanací průsaků a dostane nové eskalátory, ty původní sovětské výroby už slouží přes čtyřicet let. Součástí projektu bude i výměna kabelových rozvodů, LED osvětlení, vzduchotechniky, informačního systému i zabezpečení. Cestující si všimnou hlavně nových podhledů, obkladů a celkově světlejšího, modernějšího vzhledu stanice.

Na rozdíl od Jiřího z Poděbrad se však na Floře navíc bude rekonstruovat i distribuční transformovna, která zajišťuje provoz metra na celé trase A – a to bez jejího přerušení.

Dva výtahy, nový výstup a přístup pro všechny

Nové výtahy umožní bezbariérový přístup z nástupiště až do ulice Systém bude tvořit kaskáda dvou výtahů, které propojí krátká přestupní chodba. Horní výstup vyústí na Vinohradské ulici – u schodů směrem na Olšanské hřbitovy, naproti služebně Městské policie. Flora tak konečně získá druhý výstup, který byl původně plánován už při výstavbě stanice, ale nikdy nebyl realizován.

Jak bude probíhat stavba

V první etapě, která potrvá do února 2026, budou probíhat přípravné práce za plného provozu – demontáž obkladů, kabeláže a příprava na uzavírku. Pak přijde desetiměsíční fáze, kdy bude stanice zcela uzavřena. „Cestující o stanici nepřijdou navždy – vlaky tudy budou jezdit, jen nezastaví. Po zhruba deseti měsících se Flora znovu otevře, i když bez výtahů. Ty budou hotové o něco později,“ vysvětluje Jaroslav Kristen, technický ředitel DPP – Metro.

Podle něj rekonstrukce zvýší komfort i bezpečnost a zároveň sníží energetické nároky stanice. „Druhý výstup a nové technologie přinesou větší bezpečí i plynulejší provoz,“ dodává.

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Náročná práce pod zemí

Zhotovitelé ze společností STRABAG a OHLA ŽS mají před sebou 852 dní práce. „Rekonstrukce Flory je pro nás výzva – jde o technicky náročný projekt, který promění stanici v moderní, komfortní a bezpečnější prostor pro tisíce Pražanů,“ říká Jan Panuška ze společnosti STRABAG. Firma se podílela i na úspěšné rekonstrukci Jiřího z Poděbrad nebo ražbách nové stanice Olbrachtova na připravované lince D.

Stanice Flora

  • Stanice metra Flora je v rámci trasy A jednou z nejmělčeji uložených, a to v hloubce 25,4 metrů pod povrchem.
  • Jedná se o trojlodní stanici se středovým ostrovním nástupištěm s celkovou délkou 108 metrů. Stanice má čtyři pozemní podlaží – úroveň vestibulu, pod vestibulem, nástupiště + kolejiště a pod nástupištěm.
  • Veřejné prostory tvoří pouze zhruba třetinu stanice, cca 70 procent tvoří zázemí pro technologie. Stanice byla uvedena do provozu v roce 1980 v rámci úseku Náměstí Míru – Želivského a doposud neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Designblok 2025. Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 9. října 2025  9:09

K výročí velkomeziříčské radnice vyjde v roce 2029 publikace

Pět století uplyne v letech 2028 až 2029 od výrazné přestavby radnice ve Velkém Meziříčí. Po těchto úpravách získalo sídlo samosprávy na Náměstí svoji dnes již tradiční podobu.

9. října 2025  9:03

Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

9. října 2025  8:48

GALERIE: Pražské nádražky vzdorují zubu času. Nyní jsou ale v ohrožení

Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Nejednou zahnala neustálou žízeň i náhlý hlad. A párkrát zachránila před zimou nebo nudou při čekání na vlak. Ta správná je trochu špinavá a trochu upatlaná....

2. května 2015  6:29,  aktualizováno  9.10 8:43

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Hlas metra A se vrací do studia. Je potřeba namluvit nové stanice

Nové stanice metra A nyní potřebují i své vlastní hlasové oznámení, a na scénu tak musí opět po letech nastoupit první dáma metra Světlana Lavičková, jediný a původní hlas zelené linky. Hlas...

11. prosince 2014  14:38,  aktualizováno  9.10 8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  9.10 8:36

Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50,  aktualizováno  9.10 8:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Inovace přírody: medicinální houby

9. října 2025  8:27

Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

9. října 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.