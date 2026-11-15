Teplota kousek nad nulou. V atmosféře, která je z pohledu účastníků na bodu varu, se sjely z celého Česka tisíce manifestujících. Dlouho připravovaná akce zahltila Letenskou pláň v Praze.
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. „Panikaří, chybují a zaplétají se do lží,“ řekl na úvod předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář s odkazem na vládní koalici, která se snaží změnu financování České televize a Českého rozhlasu prosadit. Organizátoři očekávají rekordní účast, mohlo by podle nich dokonce jít o největší shromáždění v dějinách samostatné České republiky.
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„Český národ povstal proti prosazování klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse,“ řekl na úvod předseda spolku Mikuláš Minář. „Někteří jsou tady už popáté, protože tady stáli už v roce 1989,“ uvedl. Zároveň zkritizoval vládu za to, že mluví o mladých lidech a demonstrujících podobně jako komunisté před revolucí.
,,Naší zemi si vzali jako rukojmí nezodpovědní hulváti a extremisté,“ řekli organizátoři a zároveň demonstranty znovu vyzvali k pokojnému protestu. V pohotovosti je na Letné jak antikonfliktní tým, tak složky záchranářů i policistů.
Na pódiu promluvily i signatářky Charty 77. „Mlčet už jsme jednou odmítli a nebudeme mlčet ani dneska,“ řekly. „Kdo chce uzurpovat moc, potřebuje vystrašenou společnost, a proto chtějí omezit veřejnoprávní média. Lidé, kteří chtějí bojovat proti zlu, bývají považováni za blázny. Buďme blázni,“ vyzvala dav jedna ze signatářek Eliška Rothová.
Slovenská herečka a režisérka Tereza Nvotová pak promluvila o zkušenostech ze Slovenka. „Přišla jsem vás varovat, jak rychle se dá přijít o svoji zemi. I u nás to začalo u médií. Jde tedy o to, jestli jim dovolíte udělat první krok k rozkladu demokracie. Vytrvejte i když se bude zdát, že to nestačí. Protože žádná vláda, která se povyšuje nad lidi, u moci nevydrží,“ podotkla.
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Řada lidí má vlajky či transparenty, na kterých se objevují nápisy jako „Vládo, řeš bydlení! Ne ČT a ČRo!“, „Nenechte politiky zpackat nezávislost médií“, „Tohle je začátek demise“ nebo „Ruce pryč od médií“. Někteří stejně jako při předchozích protestech přišli v papírových čepicích připomínajících televizní postavičku Večerníčka.
Hlavním tématem demonstrace je budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.
Vondráček označil organizátory za „štváče“
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček označil v nedělí v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii za profesionální svolávače a štváče. „Já naprosto respektuji tu naštvanost. Ale opravdu těžce skousávám to, že je to opravdu už komercionalizace. Je to demonstrace na klíč. Toto už jsou profesionální svolávači a štváči. Jsou navázaní na Hrad, opozici a tak dále,“ prohlásil.
Proti jeho slovům se následně ohradil šéf ODS Martin Kupka i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Pan Vondráček bohorovně říká, že mají právo na ten protest, ale potom dá pět dalších nálepek ve svém vyjádření,“ řekl Rakušan s tím, že on sám na Letnou půjde.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) pro demonstrace projevil pochopení. „Určitě je skvělé, že máme právo pořádat demonstrace a pochody. Já sám jsem jich organizoval už mnoho i pochodů demonstrací. Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory,“ řekl v Debatě ČT.
Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat média ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví či divadla.
Kvůli očekávanému velkému počtu účastníků je v neděli posílena také městská hromadná doprava. Dopravní podnik vypravil dvě mimořádné tramvajové linky. Linka 40 jezdí mezi Červeným Vrchem a Palmovkou, linka 44 propojuje Špejchar s Holešovicemi a Vltavskou. Cestující musí počítat s vyšším vytížením běžných spojů i možnými komplikacemi v okolí Letenské pláně.
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Řidičům se doporučuje se oblasti raději vyhnout. Vzhledem k očekávanému počtu lidí může být komplikované nejen parkování, ale také průjezd okolními ulicemi. Vhodnější je podle organizátorů využít záchytná parkoviště P+R a pokračovat městskou hromadnou dopravou. Také policisté upozornili, že možná budou muset automobilovou dopravu omezit.
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