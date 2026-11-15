Rekordní demonstrace na Letné. Lidé se bouří proti vládním plánům s ČT a Českým rozhlasem

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:19
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Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. Na snímku cesta demonstrantů MHD. (15.listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....
Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion...
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....
Lidé vyjadřují protest proti změně financování veřejnoprávních médií různým...
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Letná se stala dějištěm velkého protestu proti plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu. Mikuláš Minář kritizoval vládní koalici, slovenská režisérka Tereza Nvotová varovala před ztrátou demokracie a politici se přeli o smysl demonstrace. Do okolí Letenské pláně zamířily také posílené spoje MHD.

Teplota kousek nad nulou. V atmosféře, která je z pohledu účastníků na bodu varu, se sjely z celého Česka tisíce manifestujících. Dlouho připravovaná akce zahltila Letenskou pláň v Praze.

Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. „Panikaří, chybují a zaplétají se do lží,“ řekl na úvod předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář s odkazem na vládní koalici, která se snaží změnu financování České televize a Českého rozhlasu prosadit. Organizátoři očekávají rekordní účast, mohlo by podle nich dokonce jít o největší shromáždění v dějinách samostatné České republiky.

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„Český národ povstal proti prosazování klíčových zákonů potmě, narychlo a bez diskuse,“ řekl na úvod předseda spolku Mikuláš Minář. „Někteří jsou tady už popáté, protože tady stáli už v roce 1989,“ uvedl. Zároveň zkritizoval vládu za to, že mluví o mladých lidech a demonstrujících podobně jako komunisté před revolucí.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. (15. listopadu 2026)

,,Naší zemi si vzali jako rukojmí nezodpovědní hulváti a extremisté,“ řekli organizátoři a zároveň demonstranty znovu vyzvali k pokojnému protestu. V pohotovosti je na Letné jak antikonfliktní tým, tak složky záchranářů i policistů.

Na pódiu promluvily i signatářky Charty 77. „Mlčet už jsme jednou odmítli a nebudeme mlčet ani dneska,“ řekly. „Kdo chce uzurpovat moc, potřebuje vystrašenou společnost, a proto chtějí omezit veřejnoprávní média. Lidé, kteří chtějí bojovat proti zlu, bývají považováni za blázny. Buďme blázni,“ vyzvala dav jedna ze signatářek Eliška Rothová.

Plánek k demonstraci na Letné v neděli 15. listopadu 2026

Slovenská herečka a režisérka Tereza Nvotová pak promluvila o zkušenostech ze Slovenka. „Přišla jsem vás varovat, jak rychle se dá přijít o svoji zemi. I u nás to začalo u médií. Jde tedy o to, jestli jim dovolíte udělat první krok k rozkladu demokracie. Vytrvejte i když se bude zdát, že to nestačí. Protože žádná vláda, která se povyšuje nad lidi, u moci nevydrží,“ podotkla.

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Řada lidí má vlajky či transparenty, na kterých se objevují nápisy jako „Vládo, řeš bydlení! Ne ČT a ČRo!“, „Nenechte politiky zpackat nezávislost médií“, „Tohle je začátek demise“ nebo „Ruce pryč od médií“. Někteří stejně jako při předchozích protestech přišli v papírových čepicích připomínajících televizní postavičku Večerníčka.

Hlavním tématem demonstrace je budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.

Na pražské Letné začal protest na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii avizoval mimořádně vysokou účast. Na snímku Mikuláš Minář. (15.listopadu 2026)

Vondráček označil organizátory za „štváče“

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček označil v nedělí v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News spolek Milion chvilek pro demokracii za profesionální svolávače a štváče. „Já naprosto respektuji tu naštvanost. Ale opravdu těžce skousávám to, že je to opravdu už komercionalizace. Je to demonstrace na klíč. Toto už jsou profesionální svolávači a štváči. Jsou navázaní na Hrad, opozici a tak dále,“ prohlásil.

Proti jeho slovům se následně ohradil šéf ODS Martin Kupka i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Pan Vondráček bohorovně říká, že mají právo na ten protest, ale potom dá pět dalších nálepek ve svém vyjádření,“ řekl Rakušan s tím, že on sám na Letnou půjde.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. (15.listopadu 2026)

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) pro demonstrace projevil pochopení. „Určitě je skvělé, že máme právo pořádat demonstrace a pochody. Já sám jsem jich organizoval už mnoho i pochodů demonstrací. Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory,“ řekl v Debatě ČT.

Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat média ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví či divadla.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost médií. (15. listopadu 2026)

Kvůli očekávanému velkému počtu účastníků je v neděli posílena také městská hromadná doprava. Dopravní podnik vypravil dvě mimořádné tramvajové linky. Linka 40 jezdí mezi Červeným Vrchem a Palmovkou, linka 44 propojuje Špejchar s Holešovicemi a Vltavskou. Cestující musí počítat s vyšším vytížením běžných spojů i možnými komplikacemi v okolí Letenské pláně.

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Řidičům se doporučuje se oblasti raději vyhnout. Vzhledem k očekávanému počtu lidí může být komplikované nejen parkování, ale také průjezd okolními ulicemi. Vhodnější je podle organizátorů využít záchytná parkoviště P+R a pokračovat městskou hromadnou dopravou. Také policisté upozornili, že možná budou muset automobilovou dopravu omezit.

Letenská pláň. Dějiny se tudy valí neustále

  • V listopadu 1989 zde proběhly velké demonstrace, které předznamenaly a potvrdily (po manifestacích na Václavském náměstí) pád komunistického režimu. Pozdější pražský biskup Václav Malý tady pronesl pověstnou větu, kterou vzkazoval tehdejšímu prezidentovi Československa Gustávu Husákovi na Pražský hrad: „Gusto, je tady husto!“
  • Před rokem 1989 se zde několik desetiletí konaly velké vojenské přehlídky i prvomájové průvody.
  • V roce 1955 zde slavnostně odhalily velkosousoší se Stalinem v čele. V roce 1962 pomník odstřelili. Od té doby se této nevelké ploše nad řekou říká „u Stalina“.
  • V roce 1901 byl na Letné vybudován fotbalový stadion Slavie, o 16 později i stánek Sparty Praha. Oba rivalové tu v těsné blízkosti žili dlouhých čtyřicet let, než se Slavia nastěhovala do Edenu.
  • Letenská pláň sloužila i jako stanoviště cirkusů.
  • Na Letné koncertoval například Michael Jacskon, skupina Katapult a také Rolling Stones. Naposledy Marek Ztracený.

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
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