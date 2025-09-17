REPORTÁŽ: Čtenáři Metra se již podruhé proběhli, pobavili i popili s redakcí

David Halatka
David Halatka
  18:01
Podolskou cyklostezku ovládli borci a borkyně, kteří se již podruhé proběhli s Metrem. Odměna čekali v pivovaru Staropramen a byla lahodně hořká. Čtyři desítky účastníků si odnesly silné zážitky, stejně jako přítomní redaktoři.

Momentka z prvního kilometru. Míjíme podolský plavečák, v čele pelotonu se vlevo drží Milan Cibík, jenž s Metrem běžel již v květnu. | foto: Metro.cz

Říká se, že pokračování vždy pokulhává za premiérou. Účastníci úterní akce Běžíme s Metrem by ale nejspíš nesouhlasili. „Zvedli jste nás s kolegyněmi z kancelářských židlí a moc jsme si to užily, již podruhé,“ říká Lucie Bártů, účastnice běhu, který v úterý vpodvečer ozdobil podolskou cyklostezku.

Na Dvorcích krátce před startem. S Terezou Šimurdovou pózuje Radka Fafejtová s dcerkami Eliškou a Zorkou.

Zábava na startu

Milý event, který vyvrcholil před desátou hodinou večer, započal zhruba hodinu před soumrakem v Podolí na Dvorcích. Redakci zde reprezentovali Tereza Šimurdová a David Halatka, padaly bonmoty, milá slova, proběhla rozcvička. A pak, přesně v 18.18, přišel start. Hrozen běžců vystřelil směrem k Podolské vodárně a dále pokračoval k podolské maríně, proběhl vyšehradským tunelem, naběhl na železniční most a přiblížil se k cíli, kde již čekali další členové redakce včetně šéfredaktora Petra Holečka.

Krátce před finišem na magickém železničním mostě

Do Staropramenu

Druhá fáze celého večera nabrala grády v blízkém pivovaru Staropramen, konkrétně v tamní Pivovarské škole. Účastníky přivítala Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí pivovaru, a také obchodní sládek Staropramenu Marek Hrdlička. Jeho výčepní show podlehla většina pánského osazenstva Běžíme s Metrem, dámy si zase rády vyslechly průvodní slova pana šéfredaktora.

Dospělí účastníci si pošmákli na nealko drincích Cool a pivu Staropramen, úspěch sklidil i merch s logem Metra připravený v dárkových taškách.

Běžíme s Metrem byl krásně nezapomenutelný pro jeho účastníky i samotnou redakci. Proto se již nyní chystá třetí pokračování akce, o jejímž scénáři v Metru již debatujeme. Těšte se, přátelé!

Šéfredaktor Metra Petr Holeček (vlevo) a obchodní sládek Staropramenu Marek Hrdlička

Běh s Metrem očima jednoho z účastníků

  • Krásně nezapomenutelným účastníkem Běžíme s Metrem byl i Radek Bureš. Pracuje v bankovnictví a ještě večer po akci nám do redakce poslal mail, z nějž vybíráme pár pasáží.
  • „Když nemám home office, jedu do worku metrem a vždy si beru noviny Metro. Když v nich vyšlo avízo o akci, na kterou zval redaktor Halatka a jeho kolegyně Tereza, mé smysly zbystřily s připomenutím, že cíl je v pivovaru.“
  • „Tempo se neustále zrychlovalo a z 5:50 bylo chvilku i 4:40! Byl to chabý egoismus, snažit se doběhnout toho prvního – což se mi stejně nepodařilo. Každopádně jsme doběhli přes most jako první skupina. A šlo se do pivovaru.“
  • Pro mne to dnes byla naprosto bezprecedentní akce, kterou jsem vlastně ani zprvu navštívil nechtěl, která ale naprosto předčila mý očekávání! Speciálně příjemným přijetím lidí od deníku Metro a od lidí ze Staropramenu... a vůbec panovala taková moc prima domácí nálada mezi všemi a to se mi moc líbilo! A jako mimoprodukt jsem potkal moc fajn lidi. Dnes to opravdu stálo za to!

EXTERNÍ E-MAIL
Taková obrovská jablka neměli ani Mičurinovci v SSSR !
J
S pozdravem Jana Skrbková

vydáno 17. září 2025  17:42

EXTERNÍ E-MAIL
Litoměřice – Zahrada Čech. Dnes tradiční výstava končí.
Pavel Kyselák

vydáno 17. září 2025  17:42

Praha 6

Svět se zbláznil... Nalezeno v třešňovce na sídlišti v Praze 6.

vydáno 17. září 2025  17:42

