REPORTÁŽ: Čtenáři Metra se již podruhé proběhli, pobavili se i popili s redakcí

David Halatka
David Halatka
  18:01
Podolskou cyklostezku ovládli borci a borkyně, kteří se již podruhé proběhli s Metrem. Odměna čekali v pivovaru Staropramen a byla lahodně hořká. Čtyři desítky účastníků si odnesly silné zážitky, stejně jako přítomní redaktoři.

Momentka z prvního kilometru. Míjíme podolský plavečák, v čele pelotonu se vlevo drží Milan Cibík, jenž s Metrem běžel již v květnu. | foto: Metro.cz

Říká se, že pokračování vždy pokulhává za premiérou. Účastníci úterní akce Běžíme s Metrem by ale nejspíš nesouhlasili. „Zvedli jste nás s kolegyněmi z kancelářských židlí a moc jsme si to užily, již podruhé,“ říká Lucie Bártů, účastnice běhu, který v úterý vpodvečer ozdobil podolskou cyklostezku.

Na Dvorcích krátce před startem. S Terezou Šimurdovou pózuje Radka Fafejtová s dcerkami Eliškou a Zorkou.

Zábava na startu

Milý event, který vyvrcholil před desátou hodinou večer, započal zhruba hodinu před soumrakem v Podolí na Dvorcích. Redakci zde reprezentovali Tereza Šimurdová a David Halatka, padaly bonmoty, milá slova, proběhla rozcvička. A pak, přesně v 18.18, přišel start. Hrozen běžců vystřelil směrem k Podolské vodárně a dále pokračoval k podolské maríně, proběhl vyšehradským tunelem, naběhl na železniční most a přiblížil se k cíli, kde již čekali další členové redakce včetně šéfredaktora Petra Holečka.

Krátce před finišem na magickém železničním mostě

Do Staropramenu

Druhá fáze celého večera nabrala grády v blízkém pivovaru Staropramen, konkrétně v tamní Pivovarské škole. Účastníky přivítala Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí pivovaru, a také obchodní sládek Staropramenu Marek Hrdlička. Jeho výčepní show podlehla většina pánského osazenstva Běžíme s Metrem, dámy si zase rády vyslechly průvodní slova pana šéfredaktora.

Dospělí účastníci si pošmákli na nealko drincích Cool a pivu Staropramen, úspěch sklidil i merch s logem Metra připravený v dárkových taškách.

Běžíme s Metrem byl krásně nezapomenutelný pro jeho účastníky i samotnou redakci. Proto se již nyní chystá třetí pokračování akce, o jejímž scénáři v Metru již debatujeme. Těšte se, přátelé!

Šéfredaktor Metra Petr Holeček (vlevo) a obchodní sládek Staropramenu Marek Hrdlička

Běh s Metrem očima jednoho z účastníků

  • Krásně nezapomenutelným účastníkem Běžíme s Metrem byl i Radek Bureš. Pracuje v bankovnictví a ještě večer po akci nám do redakce poslal mail, z nějž vybíráme pár pasáží.
  • „Když nemám home office, jedu do worku metrem a vždy si beru noviny Metro. Když v nich vyšlo avízo o akci, na kterou zval redaktor Halatka a jeho kolegyně Tereza, mé smysly zbystřily s připomenutím, že cíl je v pivovaru.“
  • „Tempo se neustále zrychlovalo a z 5:50 bylo chvilku i 4:40! Byl to chabý egoismus, snažit se doběhnout toho prvního – což se mi stejně nepodařilo. Každopádně jsme doběhli přes most jako první skupina. A šlo se do pivovaru.“
  • Pro mne to dnes byla naprosto bezprecedentní akce, kterou jsem vlastně ani zprvu navštívil nechtěl, která ale naprosto předčila mý očekávání! Speciálně příjemným přijetím lidí od deníku Metro a od lidí ze Staropramenu... a vůbec panovala taková moc prima domácí nálada mezi všemi a to se mi moc líbilo! A jako mimoprodukt jsem potkal moc fajn lidi. Dnes to opravdu stálo za to!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  20:02,  aktualizováno  20:02

Jihočeská univerzita dokončila opravy dvou budov za 120 milionů Kč

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dokončila opravy historických budov Pedagogické fakulty v Dukelské ulici. Objekty byly v havarijním stavu, práce...

17. září 2025  18:27,  aktualizováno  18:27

V začátcích jsem se cítil jako Superman, směje se oceňovaný pražský hasič. Přijede na Den hrdinů

Jan Kulhánek. Letos to je 30 let, co slouží u pražských hasičů. V roce 2021 vyhrál anketu Hasič roku v kategorii Velitel roku a dále spolu se svými kolegy přebíral ocenění za první místo v kategorii...

17. září 2025  19:58

Otevírací doba 28. září 2025. Svatý Václav letos připadne na neděli, kde bude zavřeno?

Neděle 28. září 2025 je státním svátkem, Dnem české státnosti. Otevírací dobu v tento den určuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Omezení se týkají všech prodejen s plochou nad 200 metrů...

17. září 2025  19:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jičín schválil podmínky prodeje parcel pro rodinné domy v bývalých kasárnách

Zastupitelé Jičína dnes schválili zásady a dokumentaci k prodeji prvních sedmi parcel pro výstavbu rodinných domů v atraktivním areálu po bývalých kasárnách....

17. září 2025  18:15,  aktualizováno  18:15

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Vedrovice získaly cenu za komplexní proměnu krajiny včetně nových alejí

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vedrovice. Obec na Znojemsku ve snaze mj. zvýšit schopnost...

17. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Pardubice vydražily 14 odtažených aut, výnos pokryje náklady na odtahy

Město Pardubice v týdnu vydražilo odtažená auta, o která se nikdo nehlásil. Lidé koupili všech 14 nabízených vozidel za 61.300 korun. Loni město prodávalo v...

17. září 2025  17:27,  aktualizováno  17:27

V Plzni se sejde 200 odborníků na umělou inteligenci z devíti univerzit

Umělá inteligence (AI) ve vzdělávání a výzkumu i její dopady na společnost jsou hlavními tématy konference evropské aliance devíti univerzit z univerzitní...

17. září 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Na Havlíčkobrodsku srazil vlak člověka, provoz na železniční trati je zastavený

Vlak na Havlíčkobrodsku dnes odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu přerušily provoz vlaků. Mezi...

17. září 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Festival Bez hranic v Těšíně nabídne 15 představení, tři výstavy a koncert

Divadelní festival Bez hranic, který se bude v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně konat od 26. září do 5. října, letos nabídne na devíti...

17. září 2025  16:58,  aktualizováno  16:58

Správa hradu Veveří získala dotace na opravu jižní brány i skleníkové terasy

Správa státního hradu Veveří uspěla se žádostí o evropské dotace na kompletní opravu Jižní brány a revitalizaci skleníkové terasy s oranžerií s neogotickým...

17. září 2025  16:55,  aktualizováno  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.