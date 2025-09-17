Říká se, že pokračování vždy pokulhává za premiérou. Účastníci úterní akce Běžíme s Metrem by ale nejspíš nesouhlasili. „Zvedli jste nás s kolegyněmi z kancelářských židlí a moc jsme si to užily, již podruhé,“ říká Lucie Bártů, účastnice běhu, který v úterý vpodvečer ozdobil podolskou cyklostezku.
Zábava na startu
Milý event, který vyvrcholil před desátou hodinou večer, započal zhruba hodinu před soumrakem v Podolí na Dvorcích. Redakci zde reprezentovali Tereza Šimurdová a David Halatka, padaly bonmoty, milá slova, proběhla rozcvička. A pak, přesně v 18.18, přišel start. Hrozen běžců vystřelil směrem k Podolské vodárně a dále pokračoval k podolské maríně, proběhl vyšehradským tunelem, naběhl na železniční most a přiblížil se k cíli, kde již čekali další členové redakce včetně šéfredaktora Petra Holečka.
Do Staropramenu
Druhá fáze celého večera nabrala grády v blízkém pivovaru Staropramen, konkrétně v tamní Pivovarské škole. Účastníky přivítala Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí pivovaru, a také obchodní sládek Staropramenu Marek Hrdlička. Jeho výčepní show podlehla většina pánského osazenstva Běžíme s Metrem, dámy si zase rády vyslechly průvodní slova pana šéfredaktora.
Dospělí účastníci si pošmákli na nealko drincích Cool a pivu Staropramen, úspěch sklidil i merch s logem Metra připravený v dárkových taškách.
Běžíme s Metrem byl krásně nezapomenutelný pro jeho účastníky i samotnou redakci. Proto se již nyní chystá třetí pokračování akce, o jejímž scénáři v Metru již debatujeme. Těšte se, přátelé!
Běh s Metrem očima jednoho z účastníků