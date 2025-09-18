„Česká Lego továrna slaví 25. výročí svého vzniku ve velkém stylu. Stavba národního klenotu zabrala celkem 490 hodin,“ poznamenala Michaela T. Horáková, generální ředitelka kladenské továrny společnosti Lego.
Už jenom dva dny
Kladenská továrna významné výročí vítá replikou koruny vytvořenou z 128 333 kostiček Lego. K vidění bude až do neděle. „Model svatováclavské koruny je symbolem naší historie, našich hodnot i dovedností. Spojuje dánskou vizi hravosti s českou zručností a smyslem pro detail,“ uvedla Horáková s tím, že z kostek Lego lze postavit téměř cokoliv. A že i ten největší klenot je vlastně hračka. „Limitem je jen naše představivost“ doplnila ředitelka.
Po sedmi stech letech
Představení legové koruny doprovodil edukativní program pro děti s podtitulem Hraj si jako král. Navržen byl tak, aby prostřednictvím hry podpořil zájem dětí o českou historii. Na místě si děti i dospělí mohli sestavit vlastní miniaturní model koruny nebo minifigurku krále. Herním a vzdělávacím programem účastníky provedla postava krále Karla IV., který před téměř sedmi sty lety zhotovení svatováclavské koruny inicioval.