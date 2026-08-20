Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:05
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Praha? Kdepak. Raccoon City!

Praha? Kdepak. Raccoon City! | foto: Falcon

Resident Evil: Lék
Resident Evil: Lék
Resident Evil: Afterlife - film
Resident Evil: Lék
69 fotografií
Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který vznikl podle slavné videoherní série, se totiž ve velké míře natáčel právě v českém hlavním městě. Ve dvou dosud zveřejněných upoutávkách tak mohli pozorní Pražané poznat místa, která běžně znají z každodenního života.

Jedna z nejvýraznějších scén nejnovějšího traileru vznikala v pražském Karlíně. Po ulicích se prohánějí zombíci, ze střech padají nemrtví, všechno kolem vybuchuje a hlavní hrdina se snaží z celé téhle apokalypsy dostat živý.

Kdo hlavní město dobře zná, může si všimnout okolí Negrelliho viaduktu nedaleko Florence. V běžném životě jde o jednu z dobře známých částí Karlína. Ve filmu ale dostala úplně jinou podobu. Sníh, trosky, krev a hordy zombíků udělaly z Prahy pořádně nehostinné místo.

Hrají: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kail Reis, Johnno Wilson a další

Na filmu spolupracovala také česká produkční společnost Stillking Films. Natáčení v Praze probíhalo loni na podzim a česká metropole se stala jednou z hlavních lokací celého filmu. A podle novějšího traileru nejde jen o krátké pražské cameo. Další záběry potvrzují, že se ve filmu objeví více míst, která byla při natáčení využita jako kulisy fiktivního města Raccoon City.

Milla Jovovich nebude

Nový Resident Evil nenavazuje na předchozí filmovou sérii. Ta v letech 2002 až 2016 stavěla především na postavě Alice v podání herečky Milly Jovovich a postupně se z ní stal akční sci-fi výplach. Tentokrát má být všechno jinak. Režie se ujal Zach Cregger, který má za sebou horory Barbar a Hodina zmizení. Do hlavní role obsadil Austina Abramse. Jeho postava Bryan nemá být žádný nezastavitelný akční hrdina, ale obyčejný člověk, který se ocitne uprostřed katastrofy a musí se pokusit přežít.

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Právě v tom má být nový film blíž atmosféře videoher. Cregger svůj Resident Evil popisuje jako poctu herní předloze a chce se vrátit k pocitu strachu, bezmoci a přežívání, který je pro sérii typický.

Co na to kritici?

Nový Resident Evil dorazí do českých kin 17. září. Na plnohodnotnou recenzi si tedy ještě budeme muset pár týdnů počkat. K dispozici jsou momentálně pouze zákulisní ohlasy na testovací projekce, kterým neradno věřit, a také hodnocení samotných upoutávek. Tu vůbec nejvýmluvnější přinesl web moviezone.cz:

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„Fandové herní série sice bručí, že to s Resident Evil nemá nic společného, ale když jsme naposledy dostali film, který s ní něco společného měl, nedopadlo to dobře… takže ať si s ní Zach Cregger dělá, co chce. Zatím se mi to líbí. A dost oceňuji, že toho pořád moc neukázal,“ píše na zmiňovaném webu redaktor Matěj Svoboda, kterému se přezdívá Mr. Hlad.

Pod značku Resident Evil spadá řada her i filmů

Resident Evil: Lék
Resident Evil: Lék
Resident Evil: Lék
Resident Evil: Lék
69 fotografií

„Novou upoutávku režisér staví hlavně na sestřihu hodně nepříjemných záběrů z jedné jediné sekvence a ono fakt stačí, když s pomocí rychlého střihu, talentovaného Austina Abramse a atraktivní lokace namíchá atmosférický nářez. Přitom tu má jen jeden nepříjemně působící barák, mrtvolu, která možná až tak moc mrtvá není, a trable s brokovnicí. I tak to působí dost děsivě. Jak v momentech, kdy hlavní hrdina chodí po prázdném domě a spolu s diváky čeká, kdy na něj něco vyskočí, tak i ve chvílích, kdy adrenalin teče z obrazovky. Tahle kampaň mě zatím hodně baví, protože chci fakt hodně vědět, co dalšího má na skladě, když mě dovede strhnout i s tím, jak opatrně zatím svůj Resident Evil divákům servíruje,“ dodává Svoboda.

Co je Resident Evil

  • Než se Resident Evil dostal do kin a na televizní obrazovky, byl především jednou z nejslavnějších hororových videoher. První díl od japonského Capcomu vyšel v roce 1996 na PlayStationu a výrazně pomohl zpopularizovat žánr survival hororu. Hráči se v něm vydali do tajemného sídla nedaleko Raccoon City, kde bojovali se zombíky a dalšími monstry, řešili hádanky a především šetřili omezené zásoby.
  • Úspěch byl obrovský a rychle přišla pokračování. Resident Evil 2 dorazil v roce 1998, následovaly Resident Evil 3: Nemesis, Code: Veronica, Resident Evil 0 a později další hlavní díly. Série se postupně proměňovala – od pevně nastavené kamery a pomalého survival hororu přešla například v Resident Evil 4 k akčnějšímu pohledu přes rameno a v Resident Evil 7 dokonce k pohledu z vlastních očí.
  • Za více než 30 let vznikly desítky her, remaků a odboček. Série do roku 2025 překročila 170 milionů prodaných kusů.
  • Nový Resident Evil není prvním pokusem převést slavnou herní sérii na filmové plátno. Dosud vzniklo osm hraných filmů a jedna hraná seriálová série. První film Resident Evil dorazil v roce 2002 a odstartoval šestidílnou sérii s Millou Jovovich: Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) a Resident Evil: The Final Chapter (2016).
  • V roce 2021 přišel reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City. O rok později Netflix uvedl seriál Resident Evil (2022), který se ale dočkal jen jediné řady.
  • Novinka režiséra Zacha Creggera je dalším restartem filmové série a s předchozími filmy přímo nenavazuje. Do kin má dorazit 17. září. Velká část filmu se natáčela v České republice, konkrétně v Praze a okolí během podzimu 2025. Štáb využil například okolí Negrelliho viaduktu, ateliéry v Letňanech a na Barrandově. Natáčelo se také v Přístavní ulici v Praze 7, některé zdroje dokonce tvrdí, že je tato ulice přímo na plakátě.

Resident Evil: Lék

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