Dnešní den patří v Praze také metařům a dalším pracovníkům městské firmy Pražské služby. Představuje jedinečnou příležitost, jak si připomenout úsilí těch, na něž veřejnost spoléhá, aniž by si to mnohdy pořádně uvědomovala.
Do terénu za nimi vyrazil generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman. Během více než dvaceti let v čele druhé největší městské společnosti se s mnohými zaměstnanci dobře zná a ví přesně, jak nepostradatelní pro fungování Prahy jsou. Při osobním setkání poděkoval náhodně vybraným popelářům, metařům i pracovníkům ZEVO Malešice, za jejich práci, nasazení a spolehlivost. Připomněl, že mnozí vstávají brzy ráno, jiní pracují v noci, často venku, za každého počasí a po celý rok. Občas to není snadné, ale o to více si ve firmě váží jeden druhého.
„Popeláři, metaři, pracovníci ZEVO Malešice, dispečeři, řidiči, technici, kolegové z dopravního značení, zahradníci, mistři, vedoucí i všichni, kdo se staráte o naše zázemí a podporu. Vyjmenovat všechny by zabralo celou stránku. Každý z vás však tvoří nepostradatelnou součást našeho oranžovo-zeleného týmu. Vaše práce není samozřejmostí, a proto si jí opravdu velmi vážím. Díky vám jsou Pražské služby tím, čím jsou, a mohou naplňovat své poslání každý den,“ řekl šéf Pražských služeb Roman.