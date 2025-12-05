Řetězec Five Guys přichází do Česka. V čem je jiný než ostatní fastfoody?

Matouš Waller
Matouš Waller
  9:32
Fastfoodový řetězec Five Guys se v pražském obchodním domě Máj otevře v pondělí 8. prosince. Pozvaní novináři, VIP osobnosti, food blogeři a infuenceři už ale legendární hamburgery, hot dogy a milk shaky ochutnali ve čtvrtek. Čím jsou Five Guys tak výjimeční? Odpověď najdete v článku.
Pobočka Five Guys

Pobočka Five Guys | foto: Five Guys

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...
Přípravu jídla v madridské pobočce Five Guys lze sledovat přímo od pultu. (12....
Five Guys hot dog
interiér
5 fotografií

Příchod Five Guys do Prahy byl oznámen už na podzim 2023. Od té doby vládnou velká očekávání. Milovníci jejich hamburgerů totiž tvrdí, že nabídka i přístup společnosti mezi řetězci znatelné vyčnívají a to mu propůjčuje takřka kultovní postavení. Fastfood se zaměřuje na burgery, hranolky, hotdogy a mléčné koktejly.

Řetězec Five Guys

  • Založen roku 1986 jako malý výdejní burger bar v Arlingtonu v americké Virginii.
  • Pobočky v Evropě jsou také ve Velké Británii, Francii, Německu nebo Rakousku.
  • Všechno začalo, když se Jerry a Janie Murrellovi zeptali svých tří synů, zda chtějí jít na vysokou, nebo rozjet vlastní podnik.
  • Během 80. a 90. let svou koncepci postupně vylepšovali, k týmu přibyli další dva bratři a s rostoucí rodinou se rozšiřoval i byznys, až nakonec přibyly čtyři další restaurace se sezením pro stále početnější zákazníky.

Zdroj: fiveguys.com

Zákazníci vyzdvihují hlavně důraz na čerstvost surovin. Na tu ostatně firma sama upozorňuje. „Používáme čerstvé suroviny a nepracujeme s mraženými polotovary. Maso, zeleninu i brambory nám vozí denně,“ říká provozní ředitel Martin Levec. Například hranolky připravují přímo na pobočce, stejně jako ručně tvarované mleté hovězí.

„Maso je s ostatními fastfoody skutečně nesrovnatelné, spíše na úrovni klasických burgráren,“ vyzdvihuje projektový manažer Lukáš, jeden z fanoušků značky, který se těší na otevření první české pobočky. Právě proto je také ochotný akceptovat na rychlé občerstvení poměrně vysoké ceny, odpovídající lepším restauracím.

Dražší menu

Filozofie značky a důraz na čerstvost se odráží právě v ceně a Five Guys patří mezi nejdražší řetězce rychlého občerstvení. Nabídku začínající na pár desítkách korun tu nehledejte.

Základní hamburger vyjde na 175 korun, zatímco za největší bacon cheeseburger zákazníci zaplatí o 120 korun více. Obyčejné menu s pitím a hranolky bude stát skoro tři sta korun, to na opačném konci nabídky pak 565 korun.

„Je to dražší, ale porce jsou opravdu štědré, takže se člověk skutečně nají,“ komentuje cenovou politiku Lukáš. Z prohlášení také vyplývá, že cenová politika je nastavená o něco vstřícněji oproti dalším evropským zemím. Na své si tu tedy přijdou zejména tací, již ocení kvalitní jídlo srovnatelné s restauracemi, ale nestojí o obskakování obsluhou.

Kuchyně je na očích

Oceňovaná je také široká variabilita a možnost sestavit si burger na míru. Při objednání je na výběr z několika burgerů, které jdou takřka libovolně nakonfigurovat. Přidat lze třeba osm i deset položek a za přidané suroviny se neplatí nic navíc, jsou už v základní ceně burgeru.

Přípravu jídla v madridské pobočce Five Guys lze sledovat přímo od pultu. (12. června 2025)

Firma uvádí, že díky široké nabídce ingrediencí, mezi kterými může zákazník vybírat, lze dojít na více než 250 tisíc kombinací burgerů, hotdogů a sendvičů. K tomu přidává i na tisíc kombinací mléčných koktejlů.

Ojedinělá je i možnost sledovat naživo přípravku objednávky. Na rozdíl od jiných řetězců totiž kuchyně ani pulty nejsou umístěné vzadu, a burger tu sestavují přímo před očima zákazníků.

