Kdo někdy marně lovil očima název příští zastávky nebo přemýšlel, kde vlastně přestoupit, ten zbystří. V autobusech MHD v Praha se objevuje nová grafika obrazovek, která má být výraznější, čitelnější a praktičtější.
Cestující nově uvidí nejen název následující zastávky, ale také:
- přehled přestupů na další linky,
- orientační dobu jízdy do cílové stanice,
- informace v jednotném, modernějším stylu.
|
Veřejným prostorem dál rezonuje téma mizení labutí. Kdo je tajemný muž?
Podle dopravního podniku jde o krok, který má zjednodušit orientaci hlavně lidem, kteří trasu neznají nebo spěchají.
Konec hádání, kdy vystoupit?
Nový systém čerpá data z městské platformy Golemio, která pracuje s aktuální polohou vozidel. Jinými slovy – obrazovky by měly reagovat na skutečný provoz, ne jen na papírový jízdní řád.
Grafika vychází z projektu Čitelná Praha, který má sjednotit navigační styl napříč metropolí. Stejnou vizuální logiku už lidé znají z některých zastávek nebo městského značení.
Test začíná. Přibude víc obrazovek?
Zatím jde o zkušební provoz. Pokud se novinka osvědčí, může se rozšířit do dalších autobusů a případně i dalších typů vozidel v rámci systému Pražská integrovaná doprava.
Praha tak pokračuje v digitalizaci MHD – po moderních odjezdových tabulích na zastávkách teď přichází řada na interiér vozidel. Otázkou zůstává, jestli nová grafika skutečně usnadní cestování, nebo půjde jen o kosmetickou změnu.
Jedno je ale jisté: kdo jezdí autobusem denně, ten si rozdílu všimne hned.