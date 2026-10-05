Revolucí bude metro S, říká kandidát na pražského primátora Hlaváček

Autor: Marek Peška
  5:00
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Petr Hlaváček. Odborník na urbanismus. Řadě voličů ovšem chybí jeho postoje k...

Petr Hlaváček. Odborník na urbanismus. Řadě voličů ovšem chybí jeho postoje k dopravě nebo bezpečnosti. Hlaváček není veřejně spojený s řízením DPP, cenami jízdného, parkovacími zónami, koordinací uzavírek, provozem MHD nebo třeba cyklodopravou tak, jako byli v minulosti Adam Scheinherr nebo Zdeněk Hřib a nyní dopravní náměstek Jaromír Beránek. Proto může u voliče vznikat docela pochopitelný dojem: „Vím, co chce Hlaváček stavět, ale nevím, co by jako primátor dělal s pražskou dopravou.“ U bezpečnosti je ten kontrast ještě větší. | foto: STAN

Petr Hlaváček
Petr Hlaváček
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Deník Metro pokračuje v sérii rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, ve čtvrtek vyšel rozhovor s Adamem Scheinherrem (Praha Sobě), v pátek s Terezou Nislerovou (Piráti). Nyní je řada na Petru Hlaváčkovi (STAN). V úterý je v plánu Jan Hušbauer (ANO) a ve středu 7. října Tomáš Portlík (Spolu pro Prahu).

Jak vyřešíte bydlení?
Jsme jediná strana, která nabídla skutečně funkční komplexní a dlouhodobé řešení, na kterém již několik let pracujeme a máme výsledky. Díky naší práci v územním plánování jsme rozjeli soukromou bytovou výstavbu a díky schválení Metropolitního plánu vznikne prostor až pro 350 tisíc nových bytů, především na brownfieldech, kde vzniknou nové čtvrti, jako jsou Bubny-Zátory, Smíchov, Rohan, Nákladové nádraží Žižkov nebo Vysočany. Tyto čtvrti budou mít nejen byty, ale také školy, parky, služby a dobrou dopravu, aby se Praha rozvíjela zejména uvnitř města a ne dál do krajiny.

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Zároveň jsme založili Pražskou developerskou společnost, která připravuje městské dostupné bydlení ve velkém. Nyní konkrétně přes osm tisíc bytů na městských pozemcích, například v Dolních Počernicích, kde vznikne zhruba 1 200 bytů, škola a školka. V příštím volebním období bychom chtěli zahájit výstavbu dvou tisíc nových bytů. Zároveň chceme rozšiřovat a dlouhodobě udržet obecní bytový fond a nepokračovat v jeho privatizaci.

Kde vezmete peníze na metro D?
Metro D zaplatíme z peněz, které si Praha na takto velké investice dlouhodobě odkládá, a také z výhodných úvěrů, například od Evropské investiční banky. Praha už má na první část metra připravený úvěrový rámec až 23 miliard korun a budeme hledat i další zdroje, včetně podpory státu. Je potřeba si uvědomit, že metro D bude stát přes 100 miliard a Praha současně musí financovat školy, tramvaje nebo Městský okruh, takže není odpovědné všechny peníze jednoduše utratit najednou.

Petr Hlaváček

Má Praha stavět více parkovacích domů?
Ano, ale hlavně tam, kde parkovací domy dávají smysl – na sídlištích a okrajích Prahy. Úplně nejdůležitější je však stavět drobná parkoviště na vlakových zastávkách ve Středočeském kraji, aby lidé nemuseli autem dojíždět až do Prahy. Na tom se Středočeským krajem dlouhodobě spolupracujeme. Chceme ulevit pražské dopravě a uvolnit prostor pro pěší a děti, kultivovat zeleň a veřejný prostor, zároveň ale musí být parkování propojené s dobrou MHD.

Co uděláte s kolonami?
Kolony nevyřešíme jednou silnicí, ale tím, že lidem nabídneme lepší alternativy k autu. Dokončíme Městský a Pražský okruh, už nyní rozšiřujeme metro a tramvaje. Nejvíce aut v Praze však tvoří lidé dojíždějící z metropolitního regionu. Naprostou revolucí tak bude takzvané metro S, tedy vlakové tunely pod centrem Prahy, díky kterým bude moct být z Říčan, Kladna nebo Úval interval jen kolem pěti až sedmi minut. To vytvoří pro dojíždějící atraktivní alternativu.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Jaký máte názor na sdílenou dopravu?
Sdílenou automobilovou dopravu vnímám jako jednu z možností, jak snížit počet parkujících v ulicích. Může dobře fungovat hlavně tam, kde lidé auto nepotřebují každý den, a doplňovat veřejnou dopravu. Základem tak podle mě stále musí být kvalitní metro, tramvaje a železnice.

Která část Prahy je dnes podle vás nejvíce zanedbaná?
Pražané se o svoje město hezky starají, ale ukazuje se, že některá místa jsou příliš náročná na údržbu a zajištění bezpečnosti. Jsou to především složité mosty a estakády, jako například Těšnov nebo Vltavská, a specifické prostory kolem metra, například na Hájích nebo na Budějovické. Tyto konstrukce dožívají a my připravujeme projekty, jak tato nevzhledná místa důstojně obnovit. Třeba Vltavskou filharmonií.

Co chcete zrušit jako první?
Nejrůznější komise, které se věnují dílčím tématům veřejného prostoru. Například cyklokomise, komise pro parkování a tak dále. Ve veřejném prostoru se střetávají všechny možné veřejné zájmy: plynulost MHD, automobilové dopravy, bezpečnost pěších a cyklistů, zeleň, památková ochrana, vodovody a další. Není možné, aby se jednotlivé odbornosti přetahovaly, je potřeba je posadit k jednomu stolu. Chtěl bych proto místo toho vytvořit jeden orgán – komisi pro veřejný prostor, kde budou odborníci ze všech oblastí. Nechci jen koordinovat uzavírky, chci koordinovat celé projekty.

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Jaký projekt musí být podle vás hotový do roku 2030?
Největší milník by měl být rok 2032 – to bude naprosto přelomový rok, na který budou Pražané vzpomínat víc než na otevření tunelu Blanka. Mělo by být zprovozněno metro D, vlak na letiště, poběží zkušební provoz Vltavské filharmonie, bude hotové Václavské náměstí i Seifertova ulice a řidiči se svezou novými hloubětínskými tunely. Do roku 2030 bych chtěl vidět 2 000 městských bytů.

Okruh? Jeho stavba byla současným vedením města v podstatě odložena, říká Scheinherr

S kým byste nikdy nešli do koalice?
Do koalice bych nikdy nešel s extremistickými stranami a vládnout nechci ani s hnutím ANO.

Jednou větou, proč by vás měl Pražan volit?
Cítím závazek využít svou odbornost ve službě Praze, dotáhnout Metropolitní plán do praxe a rozvíjet Prahu jako město, ve kterém se dobře žije.

Odborník na urbanismus

  • Petr Hlaváček (1961) je architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog, který se dlouhodobě věnuje především rozvoji Prahy. Absolvoval Fakultu architektury ČVUT, kde od 90. let působí jako pedagog a v letech 2010 až 2015 byl proděkanem pro rozvoj a výstavbu. Má titul docent.
  • Výrazně se zasadil o nový Metropolitní plán, tedy pro Prahu důležitý dokument, podle kterého se má metropole v příštích desetiletích rozvíjet. Určuje, kde se může stavět, jak vysoké mohou být budovy, jaký charakter mají mít jednotlivé čtvrti, kde mají být parky, školy nebo kudy mají vést významné dopravní stavby.
  • Jeho nejvýraznější stránkou je právě urbanismus a schopnost připravovat město dlouhodobě. Hlaváček se také výrazně zasadil za kontribuce, tedy příspěvky od developerů za možnost stavět. Město od něj získává peníze na parky, školky nebo dopravu. Patří sem i velké transformační lokality jako Nákladové nádraží Žižkov, Rohan, Florenc nebo Bubny-Zátory.
  • Prosazuje model, který by popsal jako „město se developery jedná, místo aby se je snažilo zastavit“. A tady začíná kritika některých městských části a občanských iniciativ. Ty tvrdí, že Hlaváček je k developerům vstřícný. Díky němu je možné stavět domy s většími objemy a vyššími patry. Čelil také kritice za rychlost schválení Metropolitního plánu. Hlaváček ale tvrdil, že lidé se s ním měli čas seznámit.
  • Pro část Pražanů se Hlaváček příliš věnuje urbanismu, méně pak dalším tématům, jako je doprava nebo bezpečnost. Dopravu ovšem řeší v rámci stavebních projektů. U bezpečnosti je slabší. Toto téma otevírá až nyní, což je s ohledem na blížící se volby poměrně pozdě.
  • V roce 2022 se dostal do nepříjemné situace s novinářem Janem Tunou. Ten se ho ptal na parkování a pražské stavební předpisy. Hlaváček byl zastáncem toho, že by developeři nemuseli mít povinnost stavět v nových domech garáže. Vedení města tento nápad obhajovalo tím, že byty budou levnější. Hlaváček ovšem sám žije v centru města a garáž má. „Ne každý vlastník bytu musí mít automobil,“ řekl tehdy Tunovi. Nedokázal tento nápad uhájit například tím, že město nemusí nutit developera budovat parkovací místo téměř ke každému bytu, když je dům například u metra.
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