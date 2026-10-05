Jak vyřešíte bydlení?
Jsme jediná strana, která nabídla skutečně funkční komplexní a dlouhodobé řešení, na kterém již několik let pracujeme a máme výsledky. Díky naší práci v územním plánování jsme rozjeli soukromou bytovou výstavbu a díky schválení Metropolitního plánu vznikne prostor až pro 350 tisíc nových bytů, především na brownfieldech, kde vzniknou nové čtvrti, jako jsou Bubny-Zátory, Smíchov, Rohan, Nákladové nádraží Žižkov nebo Vysočany. Tyto čtvrti budou mít nejen byty, ale také školy, parky, služby a dobrou dopravu, aby se Praha rozvíjela zejména uvnitř města a ne dál do krajiny.
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Zároveň jsme založili Pražskou developerskou společnost, která připravuje městské dostupné bydlení ve velkém. Nyní konkrétně přes osm tisíc bytů na městských pozemcích, například v Dolních Počernicích, kde vznikne zhruba 1 200 bytů, škola a školka. V příštím volebním období bychom chtěli zahájit výstavbu dvou tisíc nových bytů. Zároveň chceme rozšiřovat a dlouhodobě udržet obecní bytový fond a nepokračovat v jeho privatizaci.
Kde vezmete peníze na metro D?
Metro D zaplatíme z peněz, které si Praha na takto velké investice dlouhodobě odkládá, a také z výhodných úvěrů, například od Evropské investiční banky. Praha už má na první část metra připravený úvěrový rámec až 23 miliard korun a budeme hledat i další zdroje, včetně podpory státu. Je potřeba si uvědomit, že metro D bude stát přes 100 miliard a Praha současně musí financovat školy, tramvaje nebo Městský okruh, takže není odpovědné všechny peníze jednoduše utratit najednou.
Má Praha stavět více parkovacích domů?
Ano, ale hlavně tam, kde parkovací domy dávají smysl – na sídlištích a okrajích Prahy. Úplně nejdůležitější je však stavět drobná parkoviště na vlakových zastávkách ve Středočeském kraji, aby lidé nemuseli autem dojíždět až do Prahy. Na tom se Středočeským krajem dlouhodobě spolupracujeme. Chceme ulevit pražské dopravě a uvolnit prostor pro pěší a děti, kultivovat zeleň a veřejný prostor, zároveň ale musí být parkování propojené s dobrou MHD.
Co uděláte s kolonami?
Kolony nevyřešíme jednou silnicí, ale tím, že lidem nabídneme lepší alternativy k autu. Dokončíme Městský a Pražský okruh, už nyní rozšiřujeme metro a tramvaje. Nejvíce aut v Praze však tvoří lidé dojíždějící z metropolitního regionu. Naprostou revolucí tak bude takzvané metro S, tedy vlakové tunely pod centrem Prahy, díky kterým bude moct být z Říčan, Kladna nebo Úval interval jen kolem pěti až sedmi minut. To vytvoří pro dojíždějící atraktivní alternativu.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Jaký máte názor na sdílenou dopravu?
Sdílenou automobilovou dopravu vnímám jako jednu z možností, jak snížit počet parkujících v ulicích. Může dobře fungovat hlavně tam, kde lidé auto nepotřebují každý den, a doplňovat veřejnou dopravu. Základem tak podle mě stále musí být kvalitní metro, tramvaje a železnice.
Která část Prahy je dnes podle vás nejvíce zanedbaná?
Pražané se o svoje město hezky starají, ale ukazuje se, že některá místa jsou příliš náročná na údržbu a zajištění bezpečnosti. Jsou to především složité mosty a estakády, jako například Těšnov nebo Vltavská, a specifické prostory kolem metra, například na Hájích nebo na Budějovické. Tyto konstrukce dožívají a my připravujeme projekty, jak tato nevzhledná místa důstojně obnovit. Třeba Vltavskou filharmonií.
Co chcete zrušit jako první?
Nejrůznější komise, které se věnují dílčím tématům veřejného prostoru. Například cyklokomise, komise pro parkování a tak dále. Ve veřejném prostoru se střetávají všechny možné veřejné zájmy: plynulost MHD, automobilové dopravy, bezpečnost pěších a cyklistů, zeleň, památková ochrana, vodovody a další. Není možné, aby se jednotlivé odbornosti přetahovaly, je potřeba je posadit k jednomu stolu. Chtěl bych proto místo toho vytvořit jeden orgán – komisi pro veřejný prostor, kde budou odborníci ze všech oblastí. Nechci jen koordinovat uzavírky, chci koordinovat celé projekty.
Jaký projekt musí být podle vás hotový do roku 2030?
Největší milník by měl být rok 2032 – to bude naprosto přelomový rok, na který budou Pražané vzpomínat víc než na otevření tunelu Blanka. Mělo by být zprovozněno metro D, vlak na letiště, poběží zkušební provoz Vltavské filharmonie, bude hotové Václavské náměstí i Seifertova ulice a řidiči se svezou novými hloubětínskými tunely. Do roku 2030 bych chtěl vidět 2 000 městských bytů.
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S kým byste nikdy nešli do koalice?
Do koalice bych nikdy nešel s extremistickými stranami a vládnout nechci ani s hnutím ANO.
Jednou větou, proč by vás měl Pražan volit?
Cítím závazek využít svou odbornost ve službě Praze, dotáhnout Metropolitní plán do praxe a rozvíjet Prahu jako město, ve kterém se dobře žije.
Odborník na urbanismus