1. Národní galerie otevře vybrané expozice
- 3. a 4. října a 28. října, vždy 10:00–18:00
Hned dvakrát v říjnu můžete navštívit sbírkové expozice Národní galerie Praha bez placení vstupného. O víkendu 3. a 4. října se v rámci festivalu Den architektury zdarma otevře expozice 1956–1989: Architektura všem ve Veletržním paláci.
Festival s letošním mottem „Bydlím, tedy jsem“ nabídne také bezplatné komentované prohlídky a dílny ve Veletržním paláci, Klášteře sv. Anežky České a Schwarzenberském paláci. U některých programů je potřeba rezervace, proto si před návštěvou ověřte podrobný program.
Na státní svátek 28. října bude volný vstup do všech osmi sbírkových expozic NGP. Vedle umění starých mistrů a středověku si tak můžete prohlédnout například expozice 1918–1938: První republika, 1939–2021: Konec černobílé doby nebo Umění Asie napříč prostorem a časem. Galerie chystá i doprovodný program. Volný vstup se vztahuje na uvedené sbírkové expozice, nikoli automaticky na každou krátkodobou výstavu.
2. Půlnoční cirkus
- 3. října 10:00–19:00 a 4. října 10:00–12:00
- DDM Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 15
Klauni, věštci, vypravěčka, Dům hrůzy i lazebna: Půlnoční cirkus promění první říjnový víkend Dům dětí a mládeže Spirála v Kobylisích v místo plné atrakcí pro celou rodinu. Vstup na denní program je zdarma a není nutná rezervace. U vstupu návštěvníci dostanou „principálky“, cirkusové peníze, kterými mohou platit za jednotlivé atrakce a které lze získat i během programu.
Kam zdarma na den otevřených dveří 28. října 2026?
V sobotu od 20:00 se koná večerní představení s UV show a závěrečnou ohnivou show. To už je placené: vstup stojí 50 korun a hradí se na místě v hotovosti. Představení není vhodné pro děti do pěti let.
3. Řemesla živě na Novoměstské radnici
- 13. a 14. října, vždy 8:00–16:00
- Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2
Jaké je pracovat rukama a kde se řemeslu naučit? Třináctý ročník akce Řemesla živě propojí řemeslníky se školami, které vyučují příslušné obory. Návštěvníci si budou moci různé činnosti vyzkoušet a zeptat se zástupců škol na studium. Vstup na akci je zdarma, některé workshopy ale mohou být zpoplatněné.
Vchází se z Vodičkovy ulice přes nádvoří. Školní třídy a větší skupiny si musí účast rezervovat předem; jednotliví návštěvníci rezervaci nepotřebují.
4. Prague Science Film Fest
- 19.–22. října
- Kampus České zemědělské univerzity v Praze, Suchdol
Jak nás klame vlastní mozek? A co v přírodě běžně přehlížíme? Prague Science Film Fest nabídne vědecké dokumenty z celého světa, včetně českých premiér. V programu jsou například snímky Jak nás mozek tahá za nos, Můj vydří deník nebo Houbové království. Projekce doplní debaty s odborníky a tvůrci filmů.
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Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Festival chystá také venkovní promítání na Oscara nominovaného filmu Erupce lásky, výstavu věnovanou ochraně antilop v Africe a workshop natáčení filmu. Vstup je zdarma a letos není nutná registrace.
5. Mezinárodní akordeonové dny
- 22.–25. října
- Uměleckoprůmyslové museum a Pražská konzervatoř, Praha 1
Dvanáctý ročník Mezinárodních akordeonových dnů přivede do centra Prahy hráče na akordeon z různých zemí. Ve čtvrtek 22. října od 19:00 festival zahájí koncert v Uměleckoprůmyslovém museu. V dalších dnech se v Pražské konzervatoři uskuteční soutěžní vystoupení sólistů a orchestrů, v sobotu večer pak vyhlášení vítězů a vystoupení laureátů.
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Na Smíchov si vezměte dalekohled. Malá písmenka pod značkou matou řidiče na Radlické
Zahajovací koncert a soutěžní vystoupení jsou pro diváky zdarma. Páteční gala koncert Route 66 je podle podrobného programu pořadatelů placený; vstupné činí 250 korun.