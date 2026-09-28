Říjen 2026 v Praze bez vstupného: Kam za uměním, filmy, hudbou a řemesly

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  6:21
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Prague Science Film Fest 2026 v kampusu České zemědělské univerzity v Praze nabídne od 19. do 22. října vědecké dokumenty, debaty s odborníky a vstup zdarma. | foto: Prague Science Film Fest

Říjen v Praze nabídne bezplatné návštěvy Národní galerie, cirkusový program pro rodiny i promítání vědeckých dokumentů. Vyzkoušet si můžete také řemesla a zajít na akordeonový koncert. Vybrali jsme pět akcí, za jejichž hlavní program nemusíte platit, a přidáváme přehled míst, která se otevřou veřejnosti 28. října.

1. Národní galerie otevře vybrané expozice

  • 3. a 4. října a 28. října, vždy 10:00–18:00

Hned dvakrát v říjnu můžete navštívit sbírkové expozice Národní galerie Praha bez placení vstupného. O víkendu 3. a 4. října se v rámci festivalu Den architektury zdarma otevře expozice 1956–1989: Architektura všem ve Veletržním paláci.

Festival s letošním mottem „Bydlím, tedy jsem“ nabídne také bezplatné komentované prohlídky a dílny ve Veletržním paláci, Klášteře sv. Anežky České a Schwarzenberském paláci. U některých programů je potřeba rezervace, proto si před návštěvou ověřte podrobný program.

Na státní svátek 28. října bude volný vstup do všech osmi sbírkových expozic NGP. Vedle umění starých mistrů a středověku si tak můžete prohlédnout například expozice 1918–1938: První republika, 1939–2021: Konec černobílé doby nebo Umění Asie napříč prostorem a časem. Galerie chystá i doprovodný program. Volný vstup se vztahuje na uvedené sbírkové expozice, nikoli automaticky na každou krátkodobou výstavu.

Umění Asie.

2. Půlnoční cirkus

  • 3. října 10:00–19:00 a 4. října 10:00–12:00
  • DDM Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 15

Klauni, věštci, vypravěčka, Dům hrůzy i lazebna: Půlnoční cirkus promění první říjnový víkend Dům dětí a mládeže Spirála v Kobylisích v místo plné atrakcí pro celou rodinu. Vstup na denní program je zdarma a není nutná rezervace. U vstupu návštěvníci dostanou „principálky“, cirkusové peníze, kterými mohou platit za jednotlivé atrakce a které lze získat i během programu.

Kam zdarma na den otevřených dveří 28. října 2026?

  • Strakova akademie: Zpřístupní jednací sál vlády, tiskové sály a zahradu. Čas prohlídek zatím Úřad vlády neupřesnil.
  • Senát: Valdštejnský a Kolovratský palác budou otevřené od 7:30 do 17:00. Prohlédnout si můžete mimo jiné jednací sál Senátu.
  • Poslanecká sněmovna: Thunovský palác ve Sněmovní ulici bude přístupný od 9:00 do 16:00. Prohlídka začíná u hlavního vchodu na adrese Sněmovní 4.
  • Obecní dům: Reprezentační sály prvního patra včetně Smetanovy síně a Primátorského sálu budou přístupné zdarma od 9:00 do 15:00. Ve Smetanově síni bude každých 15 minut probíhat výklad průvodců.

V sobotu od 20:00 se koná večerní představení s UV show a závěrečnou ohnivou show. To už je placené: vstup stojí 50 korun a hradí se na místě v hotovosti. Představení není vhodné pro děti do pěti let.

3. Řemesla živě na Novoměstské radnici

  • 13. a 14. října, vždy 8:00–16:00
  • Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Jaké je pracovat rukama a kde se řemeslu naučit? Třináctý ročník akce Řemesla živě propojí řemeslníky se školami, které vyučují příslušné obory. Návštěvníci si budou moci různé činnosti vyzkoušet a zeptat se zástupců škol na studium. Vstup na akci je zdarma, některé workshopy ale mohou být zpoplatněné.

Vchází se z Vodičkovy ulice přes nádvoří. Školní třídy a větší skupiny si musí účast rezervovat předem; jednotliví návštěvníci rezervaci nepotřebují.

4. Prague Science Film Fest

  • 19.–22. října
  • Kampus České zemědělské univerzity v Praze, Suchdol

Jak nás klame vlastní mozek? A co v přírodě běžně přehlížíme? Prague Science Film Fest nabídne vědecké dokumenty z celého světa, včetně českých premiér. V programu jsou například snímky Jak nás mozek tahá za nos, Můj vydří deník nebo Houbové království. Projekce doplní debaty s odborníky a tvůrci filmů.

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Festival chystá také venkovní promítání na Oscara nominovaného filmu Erupce lásky, výstavu věnovanou ochraně antilop v Africe a workshop natáčení filmu. Vstup je zdarma a letos není nutná registrace.

5. Mezinárodní akordeonové dny

  • 22.–25. října
  • Uměleckoprůmyslové museum a Pražská konzervatoř, Praha 1

Dvanáctý ročník Mezinárodních akordeonových dnů přivede do centra Prahy hráče na akordeon z různých zemí. Ve čtvrtek 22. října od 19:00 festival zahájí koncert v Uměleckoprůmyslovém museu. V dalších dnech se v Pražské konzervatoři uskuteční soutěžní vystoupení sólistů a orchestrů, v sobotu večer pak vyhlášení vítězů a vystoupení laureátů.

Na Smíchov si vezměte dalekohled. Malá písmenka pod značkou matou řidiče na Radlické

Zahajovací koncert a soutěžní vystoupení jsou pro diváky zdarma. Páteční gala koncert Route 66 je podle podrobného programu pořadatelů placený; vstupné činí 250 korun.

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