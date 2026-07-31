Rodinné koupaliště, mýtická bojovnice a milionářské vily. Jak dobře znáte Šárecké údolí v Praze?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:23
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I tohle můžete vidět v Šárce.

I tohle můžete vidět v Šárce. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Šárecké údolí. Drátěný běžkař
Šárecké údolí
Koupaliště v Divoké Šárce
Koupaliště v Divoké Šárce
20 fotografií
Údolí nedaleko pražského letiště dostalo jméno podle Šárky, údajné bojovnice z Dívčí války, která lstí přivedla Ctirada a jeho družinu do pasti v Šáreckém údolí. Její duch prý bloudí na dně rokle v Divoké Šárce. Proslavil ji především Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých.

Když se řekne Šárecké údolí, málokdo si uvědomí, že tato krásná lokalita na severním okraji metropole se dělí na několik částí. Část od Džbánu se skalnatým kaňonem a níže podél okružní cesty ke kempu Džbán se nazývá Divoká Šárka. Část nad Jenerálkou se jmenuje Tichá Šárka.

Koupaliště Džbán v Šáreckém údolí

Oblast od Jenerálky pod přírodní památku Zlatnice je označená jako Horní Šárka. Poslední území je Dolní Šárka a vede přibližně od kostela sv. Matěje až do Podbaby.

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Magnetem údolí je rodinné koupaliště

Hodně návštěvníků spojuje cestu do Šáreckého údolí s návštěvou zdejšího přírodního koupaliště. Koupaliště v pražské Divoké Šárce mezi skalami, jimiž protéká Šárecký potok, bylo postaveno už ve 30. letech minulého století. Od té doby ho provozuje rodina Veselíků, která jeho prvorepublikovou atmosféru hodlá zachovat i nadále.

Koupaliště v Divoké Šárce

Ve 30. letech areál budoval praděda Petra Veselíka, který koupaliště provozuje dnes. I když ho zabavili komunisté, nechali rodinu zařízení dál spravovat. Že jde o rodinný podnik, poznáte hned u vstupu, u kterého se střídají jeho tatínek s maminkou.

V areálu najdete dva plavecké bazény hned vedle sebe, v prvním má voda třiadvacet stupňů, ve druhém ještě o tři méně. Bazény jsou mírně z kopce, hloubka v nich se proto na různých místech liší, dosahuje ale maximálně metru a půl. Provozovatelé se snaží vyhýbat používání chemie k udržování kvality vody, zdrojem je přírodní pramen.

Koupaliště v Divoké Šárce

Slované tady bydleli už v osmém století

Šárecké údolí má co nabídnout, i když netoužíte po koupání. Je doslova geologickým a historickým atlasem. S dávnými dějinami je propojené skrze velké slovanské hradiště, které stávalo na Kozákově skále od 8. století a bývalo významným obchodním střediskem pro pražskou oblast před vznikem Pražského hradu. Kombinací valů a skal zde bylo vystavěno vnitřní hradisko a dvě předhradí. Hradiště postupně zaniklo na přelomu 9. a 10. století.

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Šárecké údolí. Nahoře svatý Matěj

Se staročeskými pověstmi ho pojí i Dívčí skok. Z této Dívčí skály je nádherný výhled na Džbán. Podle legendy odtud skočila pověstná dívka Šárka, která poté, co zradila Ctirada a jeho družinu, byla pronásledována výčitkami.

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Co se skrývá za vysokými zdmi?

Šárecké údolí je ale i zajímavým místem pro cyklovýlet. Můžete ho zahrnout do trasy dál k letišti a třeba do Lidic a Kladna. Jeho předností je, že se projedete mimo rušnou Evropskou třídu.

Šárecké údolí. Co se ukrývá za plotem?

Cestou můžete obdivovat jak starší stavby z 19. a 20. století, tak nové „milionářské“ vily, které bývají obklopeny velkými pozemky s kamerami, nebo se skrývají za vysokými zdmi. Za takovými ale musíte občas vystoupat strmými cestami na jedno či druhé úpatí Šáreckého údolí.

Šárecké údolí. Drátěný běžkař
Šárecké údolí
Koupaliště v Divoké Šárce
Koupaliště v Divoké Šárce
Prvorepublikovou zástavbu údolí doplňují nové vily.
20 fotografií
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