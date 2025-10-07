Malovanka–Strahov
Začneme tím aktuálním. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se včera pochlubil vypsáním zakázky na zhotovitele tratě Malovanka–Strahov. Ta povede Vaníčkovou ulicí do konečné smyčky Stadion Strahov. DPP na ní vybuduje tři páry zastávek: Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Stavět se má začít na jaře, první studenti by se ke svým kolejím mohli svézt na podzim roku 2027.
Libuš – Nové Dvory
Už na začátku příštího roku má začít vznikat prodloužení trati z Libuše na Nové Dvory. To přinese výstavbu dvou plnohodnotných zastávek (Přírodní a Chýnovská) a jednu jednosměrnou (Durychova).
|
ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!
Olšanská–Habrová
Hned dvě tratě vzniknou v Malešicích. První povede přes nákladové nádraží Žižkov z ulice Olšanská do ulice Habrová na Jarově. Trať počítá s výstavbou šesti nových zastávek – Nový Žižkov, Nákladová, Malešická, Nad Kapličkou, Habrová a Sídliště Jarov.
Počernická
Šest zastávek bude mít také trať Počernická. Začne od křižovatky s Vinohradskou ulicí a povede ke křižovatce s Dřevčickou, kde bude ukončena smyčkou.