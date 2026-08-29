Za pár dní by mohla začít houbařská sezona. Jaký dopad mohou mít letošní rekordní vedra, odborníci zatím nemohou s určitostí říct. „Letos je sezona zatím mimořádně špatná, skoro bych řekl, že tak špatnou nepamatuji,“ říká pro deník Metro zkušený mykolog Jan Borovička.
Pavučinec šípákový
Podle Borovičky se mykologové zabývají také houbami, které rostou pouze v určitých regionech Česka. „Sledujeme hlavně houby, které z nějakého důvodu považujeme za přírodovědecky zajímavé, u některých máme dobrý přehled o počtu známých lokalit, často jde o druhy jen třeba s několika málo místy výskytu,“ říká Borovička, který se v různých vědeckých institucích zabývá schopností hub akumulovat v plodnicích stopové prvky, například kovy nebo halogeny. Specializuje se především na lysohlávky.
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A pro deník Metro prozrazuje, že jednou z hub, které rostou pouze v jedné lokalitě na celém našem území, je pavučinec šípákový. Byl nalezen a je dál sledován v Praze-Velké Chuchli. Jedná se o v Česku kriticky ohrožený druh, je vedený na Červeném seznamu makromycetů ČR. Podle mykologů pochází z jižní Evropy a roste ve vápnitých půdách pod duby.
Hub, které jsou pro českou krajinu neobvyklé, přibývá. Čas od času se podle Borovičky podaří najít nějakou houbu u nás doposud neznámou. „Zajímavý byl nález plaménky statné, což je velmi nápadná oranžová houba,“ říká Borovička. Plaménku zaregistrovali na facebookové poradně, ale až na místě se jim podařilo objevit a po důkladném studiu nález houbaře určit a publikovat.
Muchomůrka Vittadiniho
Na Petříně, v Kinského nebo Seminářské zahradě nebo v branických a vinohradských parcích lze najít další kriticky ohrožený a zákonem zvláště chráněný druh houby, jejíž sběr je přísně zakázán. Muchomůrku Vittadiniho.
Je to výrazně bílá houba, teplomilný středomořský druh, který se šíří v městských parcích, na travnatých plochách a okrajích cest. Na místě, kde roste, může může tvořit „čarodějné kruhy“. Muchomůrka Vittadiniho je rozšířena především na jihu Evropy, v USA, Mexiku, Uruguayi, ve Spojeném království a na Korejském poloostrově.